Cum pot asigurările de garanții să ajute la expansiunea rapidă a afacerii tale

Când vrei să crești rapid pe piață, trebuie să îți găsești aliații potriviți. Poți avea cea mai bună strategie, o echipă pregătită și clienți interesați, dar dacă îți blochezi capitalul în garanții bancare, îți frânezi singur dezvoltarea. Asigurările de garanții sunt soluția prin care poți participa la licitații, semna contracte mari și gestiona mai multe proiecte în paralel, fără să sacrifici lichiditatea firmei. În loc să stai cu banii blocați, îi poți folosi pentru investiții care îți aduc profit și te duc mai aproape de obiectivele tale.
Asigurările de garanții sunt produse financiare care protejează beneficiarul contractului în cazul în care nu îți îndeplinești obligațiile asumate. Cu alte cuvinte, oferă un suport solid pentru credibilitatea ta în fața clienților și furnizorilor.
Practic, aceste asigurări îți permit:
De exemplu, dacă ești antreprenor în domeniul de construcții și câștigi un contract public, autoritatea contractantă va dori o garanție că vei respecta termenii și calitatea lucrării. În loc să depui numerar sau să accesezi un credit, poți folosi o asigurare de garanții, ceea ce îți lasă capitalul liber pentru alte investiții. Daca alegi retinerile succesive, la inceput va fi mai simplu, dar dup ace depasesti 20-30% din valoarea contractului deja capitalul retinut acolo inseamna pierderi semnificative. Si merita sa il deblochezi printr-o asigurare de garantie de buna executie.
Alegerea corectă a tipului de garanție îți poate accelera extinderea. Iată cele mai populare tipuri de asigurări de garanții:
Fiecare tip răspunde unei nevoi precise și, dacă este gestionat corect, îți poate deschide uși către contracte mai valoroase și piețe noi.
Asigurările de garanții îți oferă flexibilitate financiară și îți cresc credibilitatea, două elemente esențiale pentru dezvoltare. Când ai capitalul liber și încrederea partenerilor, îți este mult mai ușor să te extinzi în zone și domenii noi.
Beneficiile pentru expansiune includ:
Spre exemplu, un distribuitor de echipamente industriale care folosește garanții pentru livrare poate accepta mai multe comenzi simultan, fără să își blocheze fluxul de numerar, ceea ce duce direct la creșterea cifrei de afaceri.
Colaborarea cu un broker specializat, cum este Otto Broker, îți aduce avantaje semnificative. Nu trebuie să pierzi timp înțelegând singur toate detaliile tehnice sau negociind direct cu fiecare companie de asigurări. Un broker bun:
Acest sprijin îți permite să te concentrezi pe creșterea afacerii, fără să îți consumi energia pe proceduri administrative.
Expansiunea rapidă a unei afaceri nu ține doar de ambiție și resurse, ci și de capacitatea de a inspira încredere și de a răspunde cerințelor pieței. Asigurările de garanții, gestionate inteligent și cu sprijinul unui partener de încredere, îți pot oferi exact echilibrul între protecție și flexibilitate de care ai nevoie.
Dacă vrei să îți dezvolți afacerea fără să îți blochezi capitalul și să fii perceput ca un partener de încredere, este momentul să explorezi această soluție. Contactează un broker specializat și vezi cum poți avea access la cele mai bune condiții pentru garanșiile pe care trebuie să le oferi în contracte!
Foto: Shutterstock