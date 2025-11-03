Cum percep românii pensia și cum ne putem pregăti pentru această etapă

Cum percep românii pensia și cum ne putem pregăti pentru această etapă

Cu o rată de dependență demografică în creștere (în 2040 vor fi 2 pensionari la 3 angajați) și modificări legislative frecvente, ce vizează legea pensiei, experții în finanțe personale avertizează că sistemul public de pensii va fi sub presiune crescândă în următorii 10-20 de ani. 

În prezent, știrile despre noile reglementări la Pilonul II și III de pensii sunt în atenția publicului, mai ales că modificările ar aduce o restricție importantă: românii vor putea retrage imediat la pensionare maximum 30% din suma acumulată în Pilonul II, restul fiind eșalonat pe 8 ani. 

Pentru a vedea ce soluții avem în fața unui sistem tot mai imprevizibil, am discutat cu Corneliu Ionescu, coach financiar și fondatorul ONG-ului Banometru, un program de educație financiară gratuită, cu peste 45.000 de membri activi. Vedem o explozie de întrebări și îngrijorare după anunțarea modificărilor, pentru că românii realizează că nu mai pot conta exclusiv pe sistemul public și caută soluții concrete”, explică Corneliu Ionescu. Soluția este pregătirea, care ar trebui să înceapă măcar cu 10-15 ani înainte de vârsta pensionării, consideră acesta. „Nu inducem panică. Dar nici nu putem ignora realitatea: cei care au  35-50 de ani astăzi trebuie să își facă un plan pentru anii ce vor urma. Vestea bună? Mai este timp”.

Corneliu Ionescu vorbește des cu pensionarii din comunitatea Banometru și observă un pattern îngrijorător. Cel mai frecvent regret este faptul că s-au bazat exclusiv pe salariu și apoi pe pensia de stat, fără să fi contribuit vreodată la fonduri de investiții sau să își fi diversificat sursele de venit. Majoritatea regretă că nu au diversificat sursele de venit, pe când aveau salarii active.  „În ședințele de coaching, aud constant despre neîncrederea lor statul roman, în Pilonul I de pensii. Mulțe persoane își fac griji că vor fi o povară pentru copiii sau se tem de bolile care i-ar împovăra cu cheltuieli foarte mari”, explică Ionescu. 

Există însă și excepții. Ionescu a întîlnit și persoane care au investit constant în propria dezvoltare profesională, și-au negociat salariile și au învățat continuu, astfel încât azi au pensii decente. Diferența o face mentalitatea, nu e despre noroc, e despre pregătire și planificare. În opinia expertului, este posibil să ajungi la o pensie confortabilă, dar doar dacă iei măsuri de azi. „Diferența dintre cei care spun ‘regret că…’ și cei care spun ‘mă bucur că…’ nu e norocul sau salariul mare. Este planificarea'.
În prezent, specialiștii din echipa Banometru se concentrează pe a ajuta cât mai mulți români în Provocarea Fără Griji la Pensie'. Vrem să le deschidem ochii asupra viitorului, conchide fondatorul Banometru. Până acum, peste 5000 de români s-au înscris deja în această Provocare, ce se desfășoaară online și este gratuită. Înscrierile mai sunt deschise până pe 10 noiembrie. 

În cadrul Provocării, românii au acces la discuții aplicate cu specialiști financiari, stabilesc obiective concrete și își pot calcula de câți bani au nevoie pentru o pensie confortabilă. 

Detalii despre Provocarea Fără Griji la Pensie': banometru.ro/provocare-pensii

Despre Banometru

Banometru este un program gratuit de sănătate financiară realizat de către Asociaţia Educaţie pentru Viaţă Reală (AEVR) în parteneriat cu ING Bank. Banometru oferă sprijinul unui coach financiar, acces la cursuri de educație financiară ușor de înțeles, susținerea unei comunități prietenoase pentru păstrarea motivației și resurse practice pentru a ajunge la o relație echilibrată cu banii.

Asociaţia Educaţie pentru Viaţă Reală (AEVR)

Prin programele AEVR de educație financiară și antreprenoriat, persoanele care vor să aibă o relație mai bună cu banii devin reziliente financiar și trăiesc o viață prosperă, cu sens. Pe lângă Banometru, misiunea organizației se împlinește și prin alte proiecte cu impact în viața oamenilor și comunităților: Play your cards right, Coaching Inspire, WALL-ET- Experiences & training, COMPASS, organizate alături de ONG-uri din România sau internaționale.

ING Bank

ING Bank România este parte a ING Group, instituție financiară internațională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38 de milioane de clienți individuali, companii sau instituții din peste 40 de țări. Înființată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse și servicii tuturor categoriilor de clienți – companii mari și mici, instituții financiare, mici antreprenori și persoane fizice. ING Bank România este singura bancă cu o creștere organică din top 10 bănci locale după active, fără achiziții de portofolii de clienți sau alte bănci. ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,85 milioane de clienți din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate și Wholesale Banking. Misiunea ING este aceea de a-i susține pe oameni să fie cu un pas înainte, în viață și în afaceri. 

Societatea este în tranziție către o economie cu emisii de carbon reduse. La fel și clienții noștri, la fel și ING. Finanțăm deja multe activități sustenabile, dar în continuare finanțăm mai multe care nu sunt. Vezi progresul nostru de până acum pe ing.com/climate. 

Sursa foto: banometru.ro

Noua putere a eleganței: Ciocolatiu – nuanța vedetă a sezonului.
Noua putere a eleganței: Ciocolatiu – nuanța vedetă a sezonului.
O româncă pe scena marilor vedete: creația Roxanei Ostroveanu, purtată deCarrie Underwood la Nashville
O româncă pe scena marilor vedete: creația Roxanei Ostroveanu, purtată deCarrie Underwood la Nashville
Cele mai importante distincții din Comerțul Online Românesc s-au acordat pe 14 Octombrie în cadrul ediției de 20 ani a Galei Premiilor eCommerce
Cele mai importante distincții din Comerțul Online Românesc s-au acordat pe 14 Octombrie în cadrul ediției de 20 ani a Galei Premiilor eCommerce
România intră în istoria Red Bull BC One: B-Girl Carla, prima româncă în finala mondială de breaking
România intră în istoria Red Bull BC One: B-Girl Carla, prima româncă în finala mondială de breaking
Ce nu îți spune nimeni despre alegerea cazării în Tenerife, dar trebuie să știi
Ce nu îți spune nimeni despre alegerea cazării în Tenerife, dar trebuie să știi
Ce nu îți spune nimeni despre alegerea cazării în Tenerife, dar trebuie să știi
Ce nu îți spune nimeni despre alegerea cazării în Tenerife, dar trebuie să știi
Inada iCOCOON: tehnologia care îţi aduce spa-ul acasă
Inada iCOCOON: tehnologia care îţi aduce spa-ul acasă
Advertorial

Două branduri românești cuceresc scena globală:UNTOLD Dubai și AnimaWings își unesc forțele într-unparteneriat strategic
Două branduri românești cuceresc scena globală:UNTOLD Dubai și AnimaWings își unesc forțele într-unparteneriat strategic
Advertorial

Zâmbetul copiilor noștri începe cu echilibrul nostru
Zâmbetul copiilor noștri începe cu echilibrul nostru
Advertorial

Zâmbetul unui copil este primul limbaj al încrederii. Înainte să rostească un cuvânt, el își exprimă siguranța, curiozitatea sau teama prin acel mic gest care luminează tot în jur.

Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

