Cum percep românii pensia și cum ne putem pregăti pentru această etapă

Cu o rată de dependență demografică în creștere (în 2040 vor fi 2 pensionari la 3 angajați) și modificări legislative frecvente, ce vizează legea pensiei, experții în finanțe personale avertizează că sistemul public de pensii va fi sub presiune crescândă în următorii 10-20 de ani.

În prezent, știrile despre noile reglementări la Pilonul II și III de pensii sunt în atenția publicului, mai ales că modificările ar aduce o restricție importantă: românii vor putea retrage imediat la pensionare maximum 30% din suma acumulată în Pilonul II, restul fiind eșalonat pe 8 ani.

Pentru a vedea ce soluții avem în fața unui sistem tot mai imprevizibil, am discutat cu Corneliu Ionescu, coach financiar și fondatorul ONG-ului Banometru, un program de educație financiară gratuită, cu peste 45.000 de membri activi. Vedem o explozie de întrebări și îngrijorare după anunțarea modificărilor, pentru că românii realizează că nu mai pot conta exclusiv pe sistemul public și caută soluții concrete”, explică Corneliu Ionescu. Soluția este pregătirea, care ar trebui să înceapă măcar cu 10-15 ani înainte de vârsta pensionării, consideră acesta. „Nu inducem panică. Dar nici nu putem ignora realitatea: cei care au 35-50 de ani astăzi trebuie să își facă un plan pentru anii ce vor urma. Vestea bună? Mai este timp”.

Corneliu Ionescu vorbește des cu pensionarii din comunitatea Banometru și observă un pattern îngrijorător. Cel mai frecvent regret este faptul că s-au bazat exclusiv pe salariu și apoi pe pensia de stat, fără să fi contribuit vreodată la fonduri de investiții sau să își fi diversificat sursele de venit. Majoritatea regretă că nu au diversificat sursele de venit, pe când aveau salarii active. „În ședințele de coaching, aud constant despre neîncrederea lor statul roman, în Pilonul I de pensii. Mulțe persoane își fac griji că vor fi o povară pentru copiii sau se tem de bolile care i-ar împovăra cu cheltuieli foarte mari”, explică Ionescu.

Există însă și excepții. Ionescu a întîlnit și persoane care au investit constant în propria dezvoltare profesională, și-au negociat salariile și au învățat continuu, astfel încât azi au pensii decente. Diferența o face mentalitatea, nu e despre noroc, e despre pregătire și planificare. În opinia expertului, este posibil să ajungi la o pensie confortabilă, dar doar dacă iei măsuri de azi. „Diferența dintre cei care spun ‘regret că…’ și cei care spun ‘mă bucur că…’ nu e norocul sau salariul mare. Este planificarea'.

În prezent, specialiștii din echipa Banometru se concentrează pe a ajuta cât mai mulți români în Provocarea Fără Griji la Pensie'. Vrem să le deschidem ochii asupra viitorului, conchide fondatorul Banometru. Până acum, peste 5000 de români s-au înscris deja în această Provocare, ce se desfășoaară online și este gratuită. Înscrierile mai sunt deschise până pe 10 noiembrie.

În cadrul Provocării, românii au acces la discuții aplicate cu specialiști financiari, stabilesc obiective concrete și își pot calcula de câți bani au nevoie pentru o pensie confortabilă.

