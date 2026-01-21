Cum îți depozitezi corect gențile de damă pentru a le menține forma intactă?

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Cum îți depozitezi corect gențile de damă pentru a le menține forma intactă?

Recunoaște și tu: nici cea mai reușită ținută nu are același impact dacă geanta pe care o porți pare neglijată. O geantă șifonată, cu pliuri care nu sunt la locul lor, cu colțuri îndoite sau prăfuită poate strica tot aspectul, oricât de bine ai fi îmbrăcată. Și e păcat, mai ales când există câteva trucuri simple care te pot ajuta să îți păstrezi gențile de damă în formă perfectă, chiar și atunci când nu le porți. Totul pornește de la modul în care le depozitezi. În cele ce urmează, vei descoperi mici secrete care te vor ajuta să-ți păstrezi gențile impecabile. Și da, există diferențe între ele când vine vorba de îngrijire.

Multe femei au mai multe genți în garderobă. De ce? Din motive practice. Una este potrivită pentru o rochie elegantă, alta pentru cumpărături și uneori este necesar un rucsac. Există atât de multe modele de genți pe piață astăzi, ceea ce poți vedea singură vizitând acest site: https://www.sinsay.com/ro/ro/femei/încaltaminte-si-accesorii/genti.  Dar cum să te asiguri că geanta aleasă arată frumos mult timp și rămâne atractivă chiar și după o lungă perioadă de timp petrecută în garderobă?

Cum depozitezi corect rucsacul ca să-și mențină forma?

Poate că ai tentația să-l arunci în dulap după ce l-ai purtat, dar rucsacul are nevoie de un pic de grijă. Pentru a-și păstra forma, evită să-l lași gol, pentru că materialul tinde să se lase în timp. Încearcă să îl umpli cu hârtie de ambalaj moale sau cu haine pe care nu le porți momentan, acest lucru ajută la menținerea structurii fără să îl deformeze. Depozitează-l în poziție verticală și departe de alte obiecte grele care l-ar putea turti. 

Secretul care salvează gențile de damă tip Tote

Gențile Tote sunt preferatele multora pentru că sunt încăpătoare și pun în valoare multe stiluri. Dar, tocmai din cauza mărimii, tind să se lase sau să facă cute dacă nu sunt bine susținute. Trucul aici este să le umpli atunci când nu le folosești. Nu, nu cu orice, ci cu materiale care nu apasă și nu lasă urme: pături subțiri, fular, chiar și perne mici.

Important este să nu le înghesui în dulap una peste alta. O geantă Tote are nevoie de spațiu ca să respire, să nu se deformeze și să-și păstreze eleganța. Dacă le ții corect, aceste genți de damă vor arăta impecabil mult timp.

Cum protejezi gențile shopper ca să nu capete colțuri inestetice?

Gențile shopper au un farmec aparte, dar colțurile lor sunt primele care cedează dacă nu ai grijă. Pentru a evita acest lucru, ai nevoie de două lucruri: o bază dreaptă și o susținere interioară. Poți folosi un carton îmbrăcat într-o husă textilă pe fundul genții, care să-i mențină forma perfectă.

Nu le depozita niciodată direct pe podea sau în zone umede. Păstrează-le într-un loc aerisit, ideal într-un săculeț din material textil. În felul ăsta, eviți acumularea de praf și umezeală, două dintre marile pericole pentru aspectul acestor genți de damă.

Crossbody? Așa previi deformarea curelei și a formei generale

Crossbody-urile sunt practice, dar și ele au nevoie de un pic de atenție în depozitare. Curelele lungi, dacă sunt lăsate tensionate, pot deforma corpul poșetei sau pot crea cute inestetice. Secretul este să rulezi ușor cureaua și să o introduci în interiorul genții atunci când o depozitezi.

Nu lăsa geanta agățată în cuier luni la rând. În loc să o atârni, pune-o pe un raft, ai grijă să fie umplute ușor și să fie păstrată într-o poziție stabilă. Așa îți asiguri că această piesă de bază din colecția ta de genți de damă rămâne în stare excelentă.

Până la urmă, felul în care ai grijă de gențile tale vorbește despre atenția pe care o acorzi detaliilor. Nu e nevoie de cine știe ce investiții, ci doar de câteva obiceiuri simple care te vor ajuta să păstrezi fiecare geantă ca nouă. Așa că, data viitoare când vrei să-ți închei look-ul cu o piesă perfectă, vei ști că în dulap te așteaptă o geantă impecabilă, fără cute, fără colțuri lăsate, fără praf.

Sursa foto: sinsay.com/ro/ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
De ce sezonul rece este perioada potrivită pentru rejuvenare laser
Advertorial
De ce sezonul rece este perioada potrivită pentru rejuvenare laser
Inovații tehnologice: soluții moderne pentru curățenie rapidă și eficientă
Advertorial
Inovații tehnologice: soluții moderne pentru curățenie rapidă și eficientă
TOP 5 blendere pentru mese sănătoase în fiecare zi
Advertorial
TOP 5 blendere pentru mese sănătoase în fiecare zi
Locuri în care poți poziționa un parfum de cameră profesional pentru un miros continuu și discret
Advertorial
Locuri în care poți poziționa un parfum de cameră profesional pentru un miros continuu și discret
Nibiru își extinde misiunea: Selly lansează o direcție de caritate dedicată comunităților din Tuzla și Costinești
Advertorial
Nibiru își extinde misiunea: Selly lansează o direcție de caritate dedicată comunităților din Tuzla și Costinești
Red Bull Homerun revine pe 7 februarie în Poiana Brașov: ultima coborâre e cea mai distractivă!
Advertorial
Red Bull Homerun revine pe 7 februarie în Poiana Brașov: ultima coborâre e cea mai distractivă!
Libertatea
Ilie Năstase, prima reacție după ce fiica lui adoptivă, Charlotte, a ajuns pe străzi în America: „Nu mă interesează”
Ilie Năstase, prima reacție după ce fiica lui adoptivă, Charlotte, a ajuns pe străzi în America: „Nu mă interesează”
Cum și-a petrecut Irina Columbeanu ziua de naștere. Monica Gabor a fost alături de fiica ei: „Cea mai mare bucurie a mea”
Cum și-a petrecut Irina Columbeanu ziua de naștere. Monica Gabor a fost alături de fiica ei: „Cea mai mare bucurie a mea”
Imagini din vila de lux în care Theo Rose s-a cazat în Maldive. Cum a reacționat tatăl artistei când a văzut baia
Imagini din vila de lux în care Theo Rose s-a cazat în Maldive. Cum a reacționat tatăl artistei când a văzut baia
Mihai Morar, adevărul despre trecerea lui Cătălin Măruță de la PRO TV la Radio ZU: „E scris în publicații importante din România”
Mihai Morar, adevărul despre trecerea lui Cătălin Măruță de la PRO TV la Radio ZU: „E scris în publicații importante din România”
Ego.ro
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul
Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul
Deficiența cu care se confruntă fiica soților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple
Deficiența cu care se confruntă fiica soților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple
Oana Matache, de nerecunoscut dupa ce a apelat la o schimbare de look drastica. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Oana Matache, de nerecunoscut dupa ce a apelat la o schimbare de look drastica. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Ce se va întâmpla cu casa lor din Corbeanca după ce Dani și Gabriela Oțil s-au mutat cu chirie. Ce decizie au luat
Ce se va întâmpla cu casa lor din Corbeanca după ce Dani și Gabriela Oțil s-au mutat cu chirie. Ce decizie au luat
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Toți românii au dansat pe muzica ei, și nu era petrecere la care să nu îi auzi vocea, însă anii au schimbat-o atât de mult încât azi nu o mai recunoști! FOTO
Toți românii au dansat pe muzica ei, și nu era petrecere la care să nu îi auzi vocea, însă anii au schimbat-o atât de mult încât azi nu o mai recunoști! FOTO
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cine e bărbatul care a cucerit-o
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cine e bărbatul care a cucerit-o
catine.ro
David Beckham, mesaj cu subînțeles după atacurile lui Brooklyn. Apariția care spune totul despre „regret și dezamăgire”
David Beckham, mesaj cu subînțeles după atacurile lui Brooklyn. Apariția care spune totul despre „regret și dezamăgire”
Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026. Peștii au energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026. Peștii au energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Sezonul Vărsătorului îi îndeamnă pe nativi să îmbrățișeze schimbarea. Ce arată astrele pentru fiecare zodie
Sezonul Vărsătorului îi îndeamnă pe nativi să îmbrățișeze schimbarea. Ce arată astrele pentru fiecare zodie
Mai multe din advertorial
The Prodigy, anunțați ca headliner major la Rockstadt Extreme Fest 2026
The Prodigy, anunțați ca headliner major la Rockstadt Extreme Fest 2026
Advertorial

+ Mai multe
7 beneficii ale parfumurilor unisex
7 beneficii ale parfumurilor unisex
Advertorial

Parfumurile se împart în trei mari categorii, după care urmează multe subcategorii.

+ Mai multe
DiKa Spring/Summer 2026
DiKa Spring/Summer 2026
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC