Cum arată o casă smart în 2022? Soluțiile inteligente întâlnesc sustenabilitatea!

In 2022, conceptul de smart home se îmbină cu sustenabilitatea, iar acest mix va domina în următoarele decade. Tehnologiile smart din prezent încorporează soluții care simplifică traiul și reduc emisiile de carbon, fără a reduce bunăstarea. Noile soluții demonstrează că un trai sustenabil nu este echivalentul unui trai boem, restrictiv, ci este mai ușor de îmbrățișat ca niciodată prin prisma ajutoarelor smart care amplifică siguranța și confortul acasă.

Schimbările climatice reprezintă cea mai mare amenințare conform rapoartelor științifice, iar poluarea accentuată și temperaturile care cresc alarmant de la an la an, conduc spre apariția afecțiunilor și catastrofelor naturale fără precedent. Cum mutarea pe Marte nu este o soluție pe care o avem la dispoziție acum, sustenabilitatea nu este un moft al spiritelor boeme sau un trend care va apune curând. Sub umbrela ei intră toate soluțiile prin care luptăm împreună pentru a menține ecosistemele și pentru a le oferi și generațiilor viitoare privilegiul de a trăi în condiții normale.

Consumul inteligent de energie: panourile solare sunt temelia unui trai sustenabil cu zero emisii

Din proiectul unei case smart nu pot lipsi panourile solare, elementele care se folosesc de o resursă inepuizabilă și gratuită, energia solară. Panourile fotovoltaice folosesc energia solară și generează electricitate pentru întreaga casă pe tot parcursul anului. Se împart în două categorii, panourile fotovoltaice generează electricitate pentru întreaga locuință, iar panourile de tip thermal collectors furnizează apa caldă necesară unei locuințe, indiferent de spațiu.

Este bine de știut că panourile generează energie atât iarna cât și în zilele înnorate. În cele din urmă, panourile solare nu reduc doar facturile, ci generează și un surplus de energie, așadar sunt cele mai rentabile sisteme atât pentru casă, cât și pentru afaceri. Integrând panouri solare durabile propuse de dbsolar, te poți bucura pe tot parcursul anului de o locuință fără emisii nocive și de creșterea valorii proprietății.

O casă nu poate fi smart fără sisteme inteligente axate pe inovație

Sistemele inteligente racordate la rețeaua sanitară, sistemele sustenabile de iluminat și sistemele de securitate care țin pasul cu ultimele tehnologii nu pot lipsi dintr-o casă smart. Conectate la internet, aceste sisteme inovative pot fi gestionate de la distanță și oferă notificări și soluții în timp real pentru remedierea eventualelor probleme.

Printr-un sistem inteligent conectat de rețeaua sanitară, notificările sunt generate instant în cazul detectării unei defecțiuni de rețea și alarmele sunt primite în timp real. Defecțiunile pot fi remediate într-un timp optim, iar irosirea apei și scurgerile sunt stopate. Cele mai noi sisteme oferă și opțiunea rezolvării defecțiunilor în timp optim prin găsirea specialiștilor și programarea unei vizite în cel mai scurt timp. Un astfel de sistem este cât se poate de sustenabil, ajută la reducerea consumului inutil și prezintă beneficii considerabile pentru mediu.

În 2022, sistemele inteligente de securitate pot fi operate prin comenzi vocale și asigură funcții suplimentare. De la distanță, noile sisteme oferă o monitorizare optimă și notificări în timp real, sunt conectate la toate alarmele prezente în locuință, ajustează luminile și închid sau deschid ușile oricând este nevoie. Noile instrumente de securitate sunt compatibile cu serviciile de asistență și permit controlul tuturor sistemelor prezente în casă de la distanță.

Noile sistemele de iluminat operate prin comenzi vocale și servicii de asistență, vin într-o varietate de modele și prezintă o gamă sporită de funcționalități și efecte care schimbă atmosfera în funcție de dispoziție. Sistemele inteligente de iluminat permit conexiunea la o gamă extinsă de dispozitive, completează sesiunea de gaming și, prin funcțiile inovatoare, duc experiența vizionării unui film sau serial la un alt nivel.

În cele din urmă, tehnologiile și tranzițiile eco friendly simplifică traiul, dar prezintă și o importanță majoră în adoptarea unui stil de viață sustenabil. Prin alegerea surselor de energie curată, schimbarea de acum își va găsi ecoul în viitor, contribuind la liniștea și siguranța generațiilor viitoare.

Sursa foto: Unsplash.

