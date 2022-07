Cum aducem stilul boho în casa noastră

Stilul boho este pentru cei care își doresc casele pline de viață, cultură și obiecte interesante pe care să le vadă toată lumea. Casele în stil boem tind să aibă anumite asemănări, prin faptul că sunt întotdeauna eclectice și împărtășesc caracteristici similare, deși nu există două camere complet asemănătoare.

Boho este inspirat de oamenii care aleg să ducă o viață neconvențională, cum ar fi călători constante, actori și scriitori. Stilul boem oglindește o viață neconvențională combinând obiecte, culori și stiluri din multe zone ale lumii. Singurele reguli reale ale stilului boho sunt să fii tu însuți, să expui piese de decor care le iubești și care te fac să te relaxezi. Visezi la propriul tău spațiu boho? Citiți în continuare pentru a afla 10 moduri de a integra stilul boho cu decorul casei tale.

Să nu îți fie frică de culoare. Dacă stilul boho modern a adoptat tonurile pământii, stilul boho clasic iubește camerele pline de culoare. Alege covoare tradiționale kilim pline de culoare sau perne de podea vintage pentru o explozie de culoare.

Plante, plate și iar plante. Câteva plante de interior afișate în mod vizibil pot supune chiar și cea mai maximă schemă de decor, și nici un spațiu în stil boho nu ar fi complet fără un sortiment amplu de plante. Dacă rămâneți fără spațiu pe pervaz, gândindu-vă să vă suspendați plantele în jardiniere suspendate de macrame.

Locuri suplimentare de șezut. Filosofia boho se referă la relaxare, relaxare și iar relaxare. Perne de podea, pufuri marocane din piele, otomanele moi și scaunele de tip beanbag sunt toate opțiuni grozave de luat loc, deoarece invită oamenii să se așeze și să stea puțin.

Adaugă lumină ambientală. Puțină lumină ambientală ajută la crearea unui spațiu boho. Agățați câteva lumini strălucitoare în jurul tăbliei de pat sau acoperiți-vă un perete cu un șir de lumini pentru a introduce vibrații boho. Un candelabru autentic marocan este de nelipsit dacă iubești acest stil reflectând lumina difuz în toată camera creând un ambient relaxant.

Amestecați texturi. Nu vă fie teamă să amestecați o varietate de texturi atunci când amenajați o casă boho. Puteți combina tot felul de perne, covoare kilim și tapițerie imprimate colorat în aceeași cameră. Împreună cu piese de mobilier de ratan sau mobilier cu suprafețele naturale nefinisate se pot amesteca armonios pentru a crea o atmosferă eclectică și cu adevărat boemă.

Adaugă câteva piese vintage. Dacă ești un iubitor de piese vintage stilul boho este ideal pentru tine. Încă mai ai bufetul din casa părinților din copilărie? Stilul boho a adoptat cu ușurință elemente mid-century, iar piesele de mobilier din acea perioada sunt într-adevăr un MUST pentru adevăratul look boho! Iar pentru un look vintage poți introduce perne de podea marocane autentice.

În final, reunește casa ta în stil boho cu moștenirile de familie, obiecte lucrate manual sau obiecte adunate în călătoriile tale. Accesoriile ar trebui să fie personale, așa că prezentați ceea ce vă place.

