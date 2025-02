Cu prilejul lansării filmului A Complete Unknown, Levi’s Vintage Clothing relansează articolele vestimentare preferate ale lui Bob Dylan

Dintre nenumărații artiști îndrăgiți care au făcut din articolele de îmbrăcăminte Levis baza stilului lor, puțini au avut impactul cultural și artistic al legendarului Bob Dylan. Amplasat în scena influentă a începutului anilor 60 din New York, A Complete Unknown de la Searchlight Pictures urmărește un tânăr enigmatic de 19 ani din Minnesota, care sosește în West Village cu chitara sa și talentul său revoluționar, menit să schimbe cursul istoriei muzicii americane. Timothée Chalamet joacă și cântă în rolul lui Bob Dylan în filmul lui James Mangold. După ce a colaborat în procesul de design de costume, echipa Levi’s Vintage Clothing va sărbători lansarea cu o nouă colecție, care îl onorează pe Dylan și look-urile sale clasice.

În timpul producției filmului, echipa Levis a lucrat cu designerul de costume Arianne Phillips pentru a surprinde ajustările autentice din denim ale unui tânăr Bob Dylan. Cu ajutorul arhivelor extinse Levis, echipa s-a consultat cu privire la Levis din acea perioadă și a furnizat stiluri de denim precise din punct de vedere istoric. Pentru Paul ONeill, director de design al Levis Vintage Clothing, o descoperire pe care a făcut-o cu câțiva ani în urmă a devenit o sursă critică pentru a surprinde cu exactitate aspectul lui Dylan. În timp ce cerceta colecția „Folk City' Levis Vintage Clothing 2019, Paul ONeill a citit memoriile fostei iubite a lui Bob Dylan, Suze Rotolo. Ea și-a amintit că a adăugat inserturi în blugii lui la începutul anilor 1960, astfel încât Dylan să poată purta jeanșii peste cizme. Acest detaliu a fost deosebit de fascinant, deoarece a făcut acest lucru cu ani înainte ca Levis să ofere blugi bootcut. Există mai multe fotografii cu Dylan care arată clar inserția de pe blugi, inclusiv coperta celui de-al patrulea LP al său „Another Side of Bob Dylan'. Această descoperire cheie își face loc în film.

Noua colecție Levi’s Vintage Clothing x A Complete Unknown include jeanși Levi’s Vintage Clothing 1955 501 cu inserție bootcut, o curea Levi’s Vintage Clothing „D' și jacheta Levis Vintage Clothing Suede. Echipa Levi a lucrat îndeaproape cu Arianne Phillips pentru a identifica aceste stiluri cheie din film și pentru a le aduce la viață pentru această colecție. Pentru ambalaj, echipa Levis a lucrat cu Universal Music Group și Searchlight Pictures pentru a încorpora câteva versuri originale Bob Dylan și fotografii din film.

Aducând un omagiu perechii personalizate a lui Dylan, noii jeanși Levis Vintage Clothing 1955 501 au aceeasi inserție bootcut. Au fost recreate alături de o curea din piele cu cataramă „D' pe care Dylan a purtat-o ​​mereu. La fel ca și filmul, noua colecție evidențiază latura romantică a poveștii lui Dylan. Prezentate într-o cutie frumoasă, împodobită cu versurile lui Dylan, blugii și cureaua vin cu omagii speciale, inclusiv partitura pentru „Girl from the North Country', o notă din „New Friend' din legendarul film „Subterranean Homesick Blues' și, ascuns în buzunarul de ceas al blugilor, o notă dactilografiată pe care scrie „Te las să fii în visele mele, dacă pot fi în visele tale' – un vers din perioada de început a lui Dylan.

Pentru a completa ținuta, echipa Levi’s Vintage Clothing a refăcut jacheta clasică de trucker din piele de căprioară, purtată de Dylan la începutul anilor 1960. Jacheta este prezentată într-o cutie care include partituri pentru „A Hard Rains A-Gonna Fall', o notă din „Dig Yourself' și o imagine cu Timothée Chalamet purtând jacheta, blugii și cureaua în film. La fel ca jeanșii 501, jacheta vine cu note de costum pe buzunarul interior care fac referire la A Complete Unknown, cât și scena în care este prezentat produsul.

„Am fost onorat să fiu consultant pentru acest film și să lucrez cu Arianne și echipa sa pentru a aduce în mod autentic stilurile Levis timpurii ale lui Bob Dylan', a declarat Paul ONeill, director de design, Levis Vintage Clothing. „A fost emoționant să reproduc blugii originali ai lui Dylan cu clinul inserat și să includ detalii efemere unice în prezentare, asigurându-ne că noua noastră colecție surprinde temele romantice ale filmului, în timp ce recreează cu fidelitate aspectul iconic Levis al unui geniu de neegalat.'

„În timp ce cercetam costumele pentru film, am observat că Bob Dylan a purtat constant Levis de-a lungul carierei sale, atât pe scenă, cât și în afara acesteia. Așa că am lucrat cu Paul O’Neill la Levi’s pentru a mă ajuta să mă aprovizionez cu denim original Levi’s și să produc blugii bootcut 501, precum și să recreez blugii Super Slim Levi’s pe care Dylan i-a purtat în ’65', a declarat Arianne Phillips, designer de costume pentru A Complete Unknown. „Vedem în film schimbările de siluetă Levi, alături de propria evoluție a lui Dylan, de la blugii 501 mai plini, pe care Dylan i-a purtat când a debutat pe scena populară din NYC West Village în 61, până la blugii Super Slim pe care i-a purtat Dylan când a devenit faimos electric în ’65. Spre surprinderea și încântarea mea, am descoperit că biografia lui Dylan poate fi urmărită în mod autentic prin modelele de Levis purtate.'

Ediția limitată A Complete Unknown este disponibilă pe Levi.com.

