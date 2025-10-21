Cu personalitate și un plus de strălucire – noua colecție NINE WEST este disponibilă la CCC!

Cele mai în vogă culori ale sezonului

Noile produse din colecția NINE WEST se remarcă nu doar prin eleganța lor atemporală, ci și prin paleta cromatică atent aleasă, care surprinde spiritul toamnei. Negrul rămâne esența stilului – nuanțele intense și detaliile subtile conferă fiecărei ținute un caracter unic. Roșul și burgundy adaugă energie și senzualitate, iar tonurile profunde se remarcă atât în ținutele de zi cu zi, cât și în cele de seară. Nuanțele de bej și nude sunt ideale pentru iubitoarele de clasic delicat, dar plin de caracter – se potrivesc cu aproape orice ținută și aduc o perspectivă nouă inspirațiilor vestimentare. Strălucirea colecției este completată de accentele aurii, care subliniază stilul sofisticat și…atrag privirile de fiecare dată.

Un pas stilat în tendințele toamnei

Sezonul acesta, NINE WEST mizează pe diversitate, fără să renunțe la stilul clasic. Noua colecție pune în valoare atât tocurile elegante, cât și modelele de ghete scurte sau cizme până la genunchi. Tocuri înalte, accente aurii și platforme discrete – toate inspirate de spiritul unui brand care îmbină eleganța cu confortul. Fiecare model este creat pentru a se potrivi unui stil de viață urban, dar și pentru a ieși în evidență prin rafinament și lux. Modelele în tendințe se asortează cu o fustă conică, pantaloni culotte sau cu o salopetă chic.

Gențile NINE WEST – eleganță în fiecare detaliu

Colecția este completată de gențile NINE WEST – de la genți clasice și clutch-uri elegante, până la tote bag-uri cu texturi bine definite. Un accent deosebit este pus și pe rucsacurile minimaliste, dar practice, cu lanțuri aurii. Fiecare model scoate în evidență personalitatea unei ținute, iar detaliile rafinate, accentele metalice sau cusăturile discrete creează un look unitar alături de pantofii aleși. Toate aceste elemente transformă gențile colecției într-o alegere versatilă, perfectă atât pentru ținute office, ieșiri casual cu prietenii, cât și pentru ocazii speciale.

Noua colecție NINE WEST de la CCC îmbină stilul clasic, strălucirea subtilă și accentele moderne. Este alegerea perfectă pentru femeile care își doresc să fie elegante, încrezătoare și la modă în orice situație. Descoperă un univers al culorilor, formelor și detaliilor care te ajută să-ți exprimi stilul personal.

Noile modele NINE WEST sunt disponibile în magazinele CCC, în aplicație și online pe ccc.eu.

