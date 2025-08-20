Cu o lună înainte, 17.000 de români s-au înscris la prima Zi de Curățenie Națională recunoscută prin lege

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
Cu o lună înainte, 17.000 de români s-au înscris la prima Zi de Curățenie Națională recunoscută prin lege

România se pregătește pentru o ediție istorică a Zilei de Curățenie Națională, programată pe 20 septembrie 2025. Este primul an în care evenimentul are loc în mod oficial, ca zi stabilită prin lege, iar până acum s-au înscris deja peste 17.000 de voluntari.

Ediția 2025 este una cu dublă semnificație: Lets Do It, Romania! aniversează 15 ani de activitate, iar campania se desfășoară sub tema „Prietenul la curățenie se cunoaște', un mesaj care pune în prim-plan solidaritatea, prietenia și responsabilitatea comună pentru un mediu mai curat. 

Evenimentul are loc simultan în toate cele 41 de județe ale României și este deschis tuturor: cetățeni, familii, elevi, profesori, angajați, autorități locale, ONG-uri și companii. Cei care doresc să fie voluntari, sunt invitați să se înscrie pe: https://app.letsdoitromania.ro

Ziua de Curățenie Națională nu mai este despre noi, ci despre fiecare om care a participat și participă. Această acțiune le aparține voluntarilor, pentru că ei sunt adevăratul motor al schimbării. În fiecare an, sute de mii de români arată că responsabilitatea și solidaritatea pot transforma România. În 2025, la 15 ani de Lets Do It, Romania! și la prima ediție recunoscută prin lege, îi așteptăm din nou pe toți cei care cred într-o țară mai curată să ni se alăture pe 20 septembrie.' – Ștefan Buciuc, Președinte Lets Do It, Romania!

Lets Do It, Romania!, cea mai mare mișcare socială din România, parte din cea mai mare mișcare civică din lume

Ziua de Curățenie Națională face parte din World Cleanup Day, o inițiativă globală care reunește peste 198 de țări și milioane de voluntari în lupta împotriva poluării. În cei 15 ani de activitate, peste 2,6 milioane de români au spus „Prezent!', curățând mii de hectare de teren și inspirând nu doar comunități, ci și autorități să devină mai responsabile.

Aplicația Lets Do It, Romania!

Voluntarii pot contribui și prin aplicația Lets Do It, Romania!, disponibilă GRATUIT pe iOS și Android. Aceasta permite raportarea rapidă a zonelor cu deșeuri sau ambrozie, sesizările fiind verificate de către asociație, trimise ulterior către autorități și incluse în planurile de curățenie. Descarcă aplicația și raportează zonele cu probleme din comunitatea ta –  https://qr.link/8dPRWK 

Cum te poți implica

  • Înscrie-te ca voluntar pe 20 septembrie la Ziua de Curățenie Națională: https://app.letsdoitromania.ro
  • Devino voluntar în echipa de organizare locală: [email protected]
  • Descarcă aplicația Lets Do It, Romania! și raportează zonele cu deșeuri sau ambrozie: https://qr.link/8dPRWK 
  • Sprijină voluntarii prin donații și sponsorizări: [email protected]

Parteneri instituționali și corporate

Ziua de Curățenie Națională 2025 este organizată cu sprijinul: Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Romsilva, Garda Națională de Mediu, Administrației Naționale „Apele Române', ANPM, Ministerului Educației, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Jandarmeriei Române, Asociației Municipiilor din România, Asociației Comunelor din România, CFR, Primăriei Municipiului București și Agenției Națională a Zonei Montane.

Parteneri corporate: Cargus, Ipsos, DB Schenker

Parteneri media: Kiss FM, Libertatea, Wall-Street, Kudika, Garbo, Start-Up, Ringier.

Despre Lets Do It, Romania!

Lets Do It, Romania! este cea mai mare mișcare socială din România și face parte din rețeaua internațională World Cleanup Day. De la lansarea sa în 2009, asociația a mobilizat peste 2,6 milioane de voluntari în acțiuni de ecologizare, educație de mediu, digitalizare și implicare comunitară.

Pe lângă Ziua de Curățenie Națională, organizația derulează programe precum Doers School și aplicația Lets Do It, Romania!, care facilitează raportarea deșeurilor și ambroziei. Misiunea Lets Do It, Romania! este de a construi o cultură a responsabilității față de mediu și societate, prin educație, implicare și colaborare.

Contact media:
Anamaria Hâncu – Co-fondator Lets Do It, Romania!
[email protected] | 0740.231.588

Sursa foto: Let’s Do It, Romania

Cele mai vândute colecții!
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cele mai inovatoare aplicații pentru televizoarele smart ale anului 2025
Advertorial
Cele mai inovatoare aplicații pentru televizoarele smart ale anului 2025
Logodna ca ritual contemporan
Advertorial
Logodna ca ritual contemporan
IQOS x Irina Rimes x Roman Tolici: peste 3.000 de participanți la evenimentul de la Fratelli Beach & Club Mamaia
Advertorial
IQOS x Irina Rimes x Roman Tolici: peste 3.000 de participanți la evenimentul de la Fratelli Beach & Club Mamaia
Back to school – cum să-ți pregătești copilul pentru întoarcerea la școală?
Advertorial
Back to school – cum să-ți pregătești copilul pentru întoarcerea la școală?
Brazi artificiali pe care nu-i puteți deosebi de cei naturali
Advertorial
Brazi artificiali pe care nu-i puteți deosebi de cei naturali
New season, new attitude
Advertorial
New season, new attitude
Libertatea
Imagini inedite cu fiica Antoniei. Maya Castellano s-a afișat alături de iubitul ei
Imagini inedite cu fiica Antoniei. Maya Castellano s-a afișat alături de iubitul ei
Imagini cu casa de vacanță din sudul Franței a Andreei Esca. Vedeta PRO TV a arătat locuința familiei
Imagini cu casa de vacanță din sudul Franței a Andreei Esca. Vedeta PRO TV a arătat locuința familiei
Andra și Cătălin Măruță, primele declarații după ce au cerut ordin de protecție. Mesajele pe care le primea artista
Andra și Cătălin Măruță, primele declarații după ce au cerut ordin de protecție. Mesajele pe care le primea artista
EXCLUSIV Elena, soția lui Ianis Hagi, naște astăzi un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic
EXCLUSIV Elena, soția lui Ianis Hagi, naște astăzi un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Delia, ipostaze incendiare, într-un costum de baie minuscul. Fanii au crezut că imaginile au fost „scăpate” pe internet
Delia, ipostaze incendiare, într-un costum de baie minuscul. Fanii au crezut că imaginile au fost „scăpate” pe internet
Insula Iubirii, 19 august 2025. Reacția lui Andrei Lemnaru la imaginile cu Teo și Ella din baie. Ce decizie a luat concurentul
Insula Iubirii, 19 august 2025. Reacția lui Andrei Lemnaru la imaginile cu Teo și Ella din baie. Ce decizie a luat concurentul
Laura Vicol, prima reacție după ce a fost acuzată că a sfidat legea la meciul Rapid- FCSB. Cum a fost surprinsă în tribune
Laura Vicol, prima reacție după ce a fost acuzată că a sfidat legea la meciul Rapid- FCSB. Cum a fost surprinsă în tribune
Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezon 7, reacție la scenele fierbinți cu Ella și Teo din baie: „Vă zic din experiență...”
Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezon 7, reacție la scenele fierbinți cu Ella și Teo din baie: „Vă zic din experiență...”
Unica.ro
Probleme în Paradis? Cum a fost surprinsă Nicoleta Luciu zilele trecute. Mulți spun că ar fi începutul sfârșitului căsniciei sale cu Zsolt Csergo, mai ales că ea petrece din ce în ce mai mult timp la București, iar el a rămas la Miercurea Ciuc. DETALIUL care a atras atenția tuturor
Probleme în Paradis? Cum a fost surprinsă Nicoleta Luciu zilele trecute. Mulți spun că ar fi începutul sfârșitului căsniciei sale cu Zsolt Csergo, mai ales că ea petrece din ce în ce mai mult timp la București, iar el a rămas la Miercurea Ciuc. DETALIUL care a atras atenția tuturor
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Gata cu supărarea! Daciana Sârbu a început un nou capitol după divorțul de Victor Ponta! "Poţi să te reinventezi şi s-o iei de la capăt la orice vârstă". A făcut deja și primele declarații despre viața ei sentimentală din prezent!
Gata cu supărarea! Daciana Sârbu a început un nou capitol după divorțul de Victor Ponta! "Poţi să te reinventezi şi s-o iei de la capăt la orice vârstă". A făcut deja și primele declarații despre viața ei sentimentală din prezent!
Delia, apariție provocatoare într-un bikini minuscul! Zeci de mii de oameni au reacționat când au văzut pozele! La 43 de ani, cântăreața face furori cu formele ei / FOTO
Delia, apariție provocatoare într-un bikini minuscul! Zeci de mii de oameni au reacționat când au văzut pozele! La 43 de ani, cântăreața face furori cu formele ei / FOTO
catine.ro
Taylor Swift și-a etalat formele pe coperta celui mai recent album. Fanii artistei au avut reacții mixte la vederea imaginilor
Taylor Swift și-a etalat formele pe coperta celui mai recent album. Fanii artistei au avut reacții mixte la vederea imaginilor
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce pregătește Universul pentru fiecare zodie înainte de sfârșitul verii. Cum arată horoscopul
Ce pregătește Universul pentru fiecare zodie înainte de sfârșitul verii. Cum arată horoscopul
Cu ce se poartă adidașii înalți. 5 idei de ținute cool și ușor de integrat în garderoba ta
Cu ce se poartă adidașii înalți. 5 idei de ținute cool și ușor de integrat în garderoba ta
Mai multe din advertorial
A inceput Korean Days, cel mai mare festival dedicat culturii Sud-Coreene!
A inceput Korean Days, cel mai mare festival dedicat culturii Sud-Coreene!
Advertorial

+ Mai multe
HONOR Magic V5 — Unboxing și primele impresii despre cel mai nou flagship pliabil
HONOR Magic V5 — Unboxing și primele impresii despre cel mai nou flagship pliabil
Advertorial

Abia ce au trecut câteva zile de la lansarea oficială și HONOR Magic V5 își face deja intrarea triumfală pe piața telefoanelor pliabile, promițând să revoluționeze experiența utilizatorilor.

+ Mai multe
Noua secție pentru copiii bolnavi de cancer de la Fundeni, susținută de Fundația Mobexpert
Noua secție pentru copiii bolnavi de cancer de la Fundeni, susținută de Fundația Mobexpert
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC