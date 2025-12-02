Cu Carrefour, îți asiguri lista de cumpărături și de Moș Nicolae și de Crăciun

Carrefour deschide sezonul cadourilor cu 50% reducere la toată gama de jucării, sub formă de cupon de cumpărături.

  Actualizat 02.12.2025, 15:34
Cu Carrefour, îți asiguri lista de cumpărături și de Moș Nicolae și de Crăciun

Copiii descoperă lumea prin curiozitate, întrebări și joacă, iar fiecare zi le aduce o nouă ocazie de a explora ceva nou. Iar de sărbători, când ghetuțele de Sfântul Nicolae și cadourile de sub brad devin centrul atenției, alegerea jucăriilor potrivite capătă și mai multă importanță. De aceea, Carrefour vine cu o ofertă specială, pentru ca tu să poți face cele mai bune alegeri pentru copilul tău.

Între 30 noiembrie și 5 decembrie, Carrefour oferă acces la reduceri de 50% pentru întreaga gamă de jucării, de la clasicele seturi LEGO până la plușuri, păpuși, jocuri de societate sau articole sportive. Mecanismul e simplu: cumperi produse în valoare de 120 de lei în hipermarket sau online, respectiv 60 de lei în Market și Express, și ai reduse la jumătate orice jucării alegi. Reducerea o primești sub forma unui cupon valabil până pe 31 decembrie, în toată rețeaua Carrefour. 

Construcție și creativitate: LEGO, clasicul la care te reîntorci

Dacă e să alegi o singură categorie de jucării care face absolut totul pentru un copil – de la dezvoltarea abilităților fine motorii până la rezolvarea de probleme și gândirea spațială – LEGO e răspunsul. LEGO Creator Pisica e un exemplu perfect pentru copiii care nu vor doar să urmeze un manual, ci vor să construiască mai multe variante din același set. Sistemul 3-în-1 înseamnă că din aceleași piese poți face o pisică, un câine sau un papagal, ceea ce înseamnă mai multe ore de joacă.

Universul păpușilor: joacă, creativitate și povești

Păpușa Hello Kitty Manga, plină de culoare și expresivitate, este o păpușă care adaugă un strop de stil în colecția celor mici. E veselă, versatilă și suficient de diferită cât să devină preferata lor încă din prima zi. Cu un design care respectă codul vizual manga, e cadoul perfect pentru copiii care deja sunt fani anime și vor jucării care reflectă aceste influențe.

Casa de păpuși din lemn cu accesorii este cadoul care nu doar arată bine în camera copilului, ci devine scena pentru jocuri de rol și povești fără sfârșit. Aceasta este jucăria care crește odată cu copilul și care rămâne ani la rând în familie.

Mașini RC: viteză, control și coordonare

Mașinuțele RC cu licență la scara 1:24, precum Lamborghini sau Ferrari, sunt exact tipul de jucărie care dezvoltă coordonarea ochi-mână. Copilul crede că doar se joacă de-a cursa, dar de fapt învață despre cauză-efect, despre timpii de reacție, despre ajustări fine de direcție. 

Jocuri de societate pentru un Crăciun cu familia și prietenii

Foto: Carrefour

Monopoly Clasic continuă să fie jocul care învață copiii despre bani și proprietate într-o manieră pe care nicio aplicație educațională nu o poate replica – pentru că e direct la masa negocierilor! Catan Ediția 2025 e pentru cei care vor ceva mai strategic și iubesc planificarea pe termen lung. Iar Pull My Finger aduce acea doză de umor care aduce instant buna dispoziție la orice masă în familie.

Alege-ți jucăriile și de Moș Nicolae și de Moș Crăciun între 30 noiembrie și 5 decembrie de la Carrefour, cu reducerea de 50% pe care o primești sub formă de cupon pentru cumpărăturile tale viitoare, valabil până pe 31 decembrie – că tot ai de făcut și cumpărăturile de Sărbători. Așa le și lași la ghetuțe invitații la explorare, la construcție, la creativitate, și îți pui deoparte și jucăriile pentru sacul lui Moș Crăciun. 

Foto: Carrefour

Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

