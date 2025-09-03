Crocs Classics & Jibbitz: Îți scrii propria poveste, pas cu pas

Într-o lume în care stilul personal înseamnă libertatea de a te exprima așa cum simți, Crocs îți aduce colecția Classics & Jibbitz, un univers colorat, plin de energie și creativitate. Pentru că fiecare pereche de Crocs nu este doar o încălțăminte, ci o poveste pe care o creezi de fiecare dată când alegi să porți altă combinație de Jibbitz™.

Personalizarea care te definește

Jibbitz sunt mai mult decât simple accesorii – sunt cheia prin care îți deschizi propriul univers Crocs. Fiecare charm pe care îl alegi spune ceva despre tine: pasiunea pentru sport, un inside joke între prieteni, amintirea unei vacanțe sau pur și simplu vibe-ul zilei tale. Cu fiecare schimbare de Jibbitz, ai impresia că porți o pereche nouă de Crocs, adaptată perfect momentului și stilului tău.

Modele care devin o pânză pentru amintiri

Colecția Classics aduce o varietate de modele și culori, toate gata să devină fundalul poveștii tale personale:

Classic Crafted – cu un design tip „blank canvas', gata să fie personalizat până la cel mai mic detaliu. Materialul textil moale și benzile Croslite cu spații pentru Jibbitz transformă acest model într-o adevărată pânză de exprimare. Perfect pentru a-ți crea propriul look unic.

– cu un design tip „blank canvas', gata să fie personalizat până la cel mai mic detaliu. Materialul textil moale și benzile Croslite cu spații pentru Jibbitz transformă acest model într-o adevărată pânză de exprimare. Perfect pentru a-ți crea propriul look unic. Classic Style – iconicul clog Crocs revine în culori sezoniere, în variante platform sau cu imprimeuri florale pictate, păstrând confortul inconfundabil. Fiecare pereche devine o declarație de stil atunci când o accesorizezi cu Jibbitz care îți reflectă vibe-ul zilnic.

– iconicul clog Crocs revine în culori sezoniere, în variante platform sau cu imprimeuri florale pictate, păstrând confortul inconfundabil. Fiecare pereche devine o declarație de stil atunci când o accesorizezi cu Jibbitz care îți reflectă vibe-ul zilnic. Classic Sport – pentru cei care trăiesc prin mișcare și adrenalină. De la terenul de sport la relaxarea cu prietenii, acest model îți oferă confort total și libertatea de a purta Jibbitz care celebrează pasiunea pentru joc, echipă și spiritul de competiție.

Amintiri pe care le porți cu tine

Fie că e vorba despre un GOAT Jibbitz primit după un meci, un charm floral care dovedește că tu și cea mai bună prietenă aveți aceeași intuiție sau un simbol gaming care marchează o victorie, fiecare accesoriu devine o amintire pe care o poți „păstra' direct pe încălțămintea ta. Crocs transformă momentele simple alături de prieteni în povești care durează.

Crocs Universe – un loc pentru toată lumea

În Crocs Universe, oricine poate fi oricine, oriunde. Personalizarea cu Jibbitz înseamnă libertatea de a-ți crea propria lume, exact așa cum îți dorești. Fiecare charm, fiecare combinație și fiecare pereche de Crocs sunt despre tine și povestea ta.

Colecția Crocs Classics este disponibilă pe www.crocs.ro și în magazinele Crocs din întreaga țară.

Your Crocs. Your Story. Your World.

Sursa foto: crocs.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro