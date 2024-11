Crema hidratantă nu trebuie să lipsească din rutina ta de skincare pe perioada toamnei

Chiar dacă razele soarelui nu mai sunt atât de prezente, asta nu înseamnă că gata, poți lua o pauză și să uiți cât de importantă este crema hidratantă în frumusețea pielii tale. Se spune, și te asigurăm că este adevărat, că frumusețea feminină nu ține cont de anotimpuri! În plus, specialiștii în cosmetică ne dau asigurări că toamna este cel mai indicat anotimp al anului pentru a avea grijă de pielea noastră. Așa că, să trecem la treabă.

Am intrat deja în prima lună de toamnă, iar vremea rece începe treptat-treptat să își intre în drepturi. Parcă deja îți pare rău după zilele de vară… Dar să lăsăm nostalgia la o parte și să ne ocupăm de ceea ce ne interesează, și anume rutina de îngrijire a pielii pe perioada acestui anotimp. Chiar dacă razele soarelui nu mai sunt atât de prezente, asta nu înseamnă că gata, poți lua o pauză și să uiți cât de importantă este crema hidratantă în frumusețea pielii tale. Se spune, și te asigurăm că este adevărat, că frumusețea feminină nu ține cont de anotimpuri! În plus, specialiștii în cosmetică ne dau asigurări că toamna este cel mai indicat anotimp al anului pentru a avea grijă de pielea noastră. Așa că, să trecem la treabă.

Nu doar cremă hidratantă, ci și o alimentație corectă

Dar nu numai produsele cosmetice cum ar fi crema hidratantă te pot ajuta în a-ți îngriji pielea toamna. Nu uita că alimentele bogate în acizi graşi esenţiali Omega-3 şi antioxidanţi, sau cele pline de vitaminele A, C şi E pot contribui, la rândul lor să inversezi daunele produse de soare şi să îţi pregăteşti organismul şi pielea pentru „provocările' cu care se vor confrunta în timpul iernii. Ca un bonus, alimentele bogate în vitamine şi antioxidanţi vor stimula sistemul imunitar al pielii, ceea ce va ajuta ca aceasta să-și păstreze strălucirea, elasticitatea şi catifelarea pe care o dorești.

Curățarea feței

Potrivit specialiștilor, toamna este foarte importantă curățarea feței, care este mai mult decât necesară după zilele lungi de vară. În acest anotimp se face cel mai bine curățarea pielii de celulele moarte, cu scopul de a curăța porii, pentru a scăpa de punctele negre. După ce cosmeticiana se va ocupa de toate acestea, pielea ta va începe să „respire' din nou așa cum trebuie, crema hidratantă preferată se va absorbi mai bine, se va schimba culoarea pielii, pielea devine strălucitoare, punctele negre dispar. Curățarea profesională a pielii include: curățarea, peeling cu ultrasunete (acizi), iar după necesitate curățenia mecanică, mască pentru închiderea porilor, criomasaj și obligatoriu o mască care elimină roșeața și hidratează pielea.

Micul tău secret al frumuseții

Avem chiar și o recomandare pentru tine. Optează pentru crema hidratantă de zi Go Beautiful de la Girls Own Cosmetics, un produs esențial pentru rutina ta zilnică de îngrijire a tenului. Potrivită pentru ten normal și mixt, această cremă oferă hidratare intensă și protecție, dar trebuie să reții că formula sa inovatoare este ideală și pentru tenul gras pentru că reglează secreția de sebum și oferă un aspect mat și uniform. În cazul Evelor cu tenul sensibil, acest produs asigură o hidratare delicată, fără a provoca iritații, datorită ingredientelor naturale atent selecționate. În plus, această cremă este perfectă și pentru tenul uscat, oferindu-i acestuia un boost de hidratare și confort pe parcursul întregii zile.

De fapt, nu greșim deloc atunci când descriem această cremă multifuncțională ca fiind bază ideală pentru machiaj. Înlocuiește perfect baza pentru fond de ten sau cremă bb, oferindu-i pielii tale acel aspect neted și radiant pe care ți-l dorești. Este compatibilă cu orice bb cream sau fond de ten, oferind un finisaj impecabil și durabil.

În compoziția cremei hidratante Go Beautiful de la Girls Own Cosmetics se regăsesc doar ingrediente naturale precum extract de miere și lăptișor de matcă, cunoscute pentru proprietățile lor anti-age hrănitoare și regenerante. În acest fel, crema hidratantă devine un adevărat elixir pentru frumusețe și îngrijire, transformând rutina zilnică într-un ritual de răsfăț. Alege mereu crema hidratantă de zi de la Girls Own Cosmetics pentru o piele radiantă și sănătoasă, indiferent de tipul tău de ten.

Răsfățul poartă un nume: Girls Own Cosmetics

Produsele de îngrijire trebuie să fie unele sigure pentru cei care le folosesc, așa că trebuie să știi formulele din brandul Girls Own Cosmetics dezvoltat de cunoscuta cântăreață Lora nu conțin silicon, parabeni, uleiuri minerale, etanolamine sau ftalați. Fiecare rețetă este una perfecționată cu ajutorul unei echipe de specialiști alcătuită din chimiști și cercetători în domeniul cosmetic și testată dermatologic conform normelor UE. De asemenea, niciunul dintre produsele lor nu este testat pe animale.

În caz că nu știai, Girls Own Cosmetics reprezintă numele sub care este cunoscut un brand de cosmetice şi produse de îngrijire a pielii, având ca sursã centralã de inspirație femeia. Eforturile echipei de aici se concentreazã în jurul scopului de a le oferi reprezentantelor sexului frumos tot ce au nevoie pentru a-și pune în valoare frumusețea naturală, prin crearea unor formule nu doar inedite, ci şi foarte eficiente, iar diferența se simte chiar de la prima aplicare.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro