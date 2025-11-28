„Complimentul pe care nu l-am auzit niciodată” - O campanie Dove x ELLE  despre complimente care construiesc, nu compară

#AltfelDeComplimente

Există o tăcere care doare mai mult decât orice critică. O tăcere care s-a strecurat în copilăria noastră, în adolescență, în momentele în care aveam cea mai mare nevoie să fim văzute, validate, încurajate. Este tăcerea complimentelor care nu au fost rostite niciodată.

Unele complimente vin ușor.

Altele nu vin deloc – și sunt exact cele care ne-ar fi schimbat felul în care ne privim astăzi.

Fiecare femeie poartă în ea un ecou. Uneori e o vorbă care i-a dat curaj. Alteori e tăcerea cuiva foarte apropiat, o tăcere care a devenit o explicație greșită despre propria valoare.

Când ești fată, înveți repede cum să te micșorezi ca să încapi în așteptările altora.

Când ești femeie, începi să descoperi cât spațiu ți-ai refuzat singură.

Iar între aceste două momente există un fir subțire, aproape invizibil: modul în care ai fost complimentată, sau nu, în anii în care se forma cine ești.

„Ești curajoasă.' „Ai o inimă bună.' „Felul în care gândești e minunat.' „Ești îndeajuns.'

Pentru multe dintre noi, aceste cuvinte au lipsit.

Am crescut cu ideea că frumusețea trebuie să fie discretă, aproape invizibilă, că modestia e o formă de politețe și că un compliment se refuză cu un zâmbet timid, ca nu cumva să pară că îl credem.

Încă din copilărie, lumea ne-a văzut prin lentila aceea îngustă și repetitivă:

„Ce frumoasă ești.'

„Ce drăguță ești.'

„Ce păr grozav ai.'

Complimente care păreau nevinovate, dar care au construit încet, fără să știm, un tipar periculos: că valoarea noastră stă în felul în care arătăm, nu în felul în care gândim, simțim, creștem.

Creativitatea noastră era un detaliu.

Inteligența, o surpriză.

Curajul, o notă de subsol.

Dar frumusețea? Frumusețea era titlul întregii povești.

Dar ce-ar fi dacă am învăța altceva?

Dove și ELLE lansează împreună o inițiativă care nu vorbește despre frumusețe, ci despre recunoaștere. Despre cuvintele care lipsesc din vocabularul nostru emoțional. Despre „Complimentul pe care nu l-am auzit niciodată'.

Complimente care nu vorbesc despre cum arăți, ci despre cine ești

Campania #AltfelDeComplimente – Complimentul pe care nu l-am auzit niciodată își propune să schimbe reflexul cultural al negației. Să transforme „Nu e mare lucru' în „Mulțumesc'. Să înlocuiască „E doar noroc' cu „Am muncit pentru asta'. Să ofere femeilor și fetelor din România ceea ce le-a lipsit: validare autentică. Este o invitație sinceră, emoționantă și profundă de a rosti cuvintele care au lipsit. De a le oferi mai departe. De a transforma complimentul într-un gest de vindecare, nu de judecată.

Este o inițiativă care nu vorbește despre standarde, ci despre suflet. Nu despre aparență, ci despre esență. Nu despre cum arătăm, ci despre cine suntem.

Pentru că frumusețea reală nu se măsoară în centimetri, kilograme sau like-uri. Se măsoară în încredere. În capacitatea de a primi un compliment fără să-l minimalizezi. În curajul de a spune „Sunt mândră de mine'.

Complimente care construiesc, nu compară

Într-o lume în care fetele sunt lăudate pentru rochițe, dar nu pentru idei, în care femeile sunt admirate pentru zâmbet, dar nu pentru curaj, Dove și ELLE propun o schimbare de paradigmă.

Să învățăm să oferim complimente care construiesc încredere, nu conformitate.

Să spunem „Ești puternică' în loc de „Arăți bine'.

Să spunem „Mă inspiri' în loc de „Ai slăbit'.

Să spunem „Mulțumesc' fără să ne scuzăm.

Pentru că în viața noastră există fete — fiice, surori, verișoare, eleve, prietene ale prietenelor noastre — care cresc uitându-se la noi.

Ele sunt mai mult decât frumoase. Sunt inteligente, puternice, creative, neînfricate în feluri pe care uneori nici nu le observăm. Și este timpul să le spunem asta mai des, ca să nu ajungă să creadă că valoarea lor se oprește la ceea ce se vede.

Pentru că atunci când o femeie aude, poate pentru prima dată, că este îndeajuns, ceva se schimbă. Se îndreaptă. Se vindecă.

O cultură a recunoștinței

Acesta este adevărul pe care îl deschidem azi: există complimente care nu te flatează, ci te așază. Te reangajează în propria ta viață, fără îndoielile moștenite.

Și poate că nu le-am auzit la timp.

Dar le putem spune acum. Nouă. Prietenelor noastre. Fetițelor care cresc și ne privesc cum reacționăm la propria valoare.

Pentru că frumusețea nu începe cu un standard, ci cu un sentiment: certitudinea că ești suficientă, exact așa cum ești.

Asta este invitația noastră: să dăm mai departe complimentele pe care am fi meritat să le primim.

Să creăm un alt limbaj, — mai blând, mai adevărat, mai aproape de esența noastră.

Un limbaj al femeilor care nu se mai ascund după scuze.

#AltfelDeCompliment – Complimentul pe care nu l-am auzit niciodată începe cu o propoziție mică, dar decisivă: „Mulțumesc. Accept. Cred.'

