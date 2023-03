City break pentru starea ta de bine

Dacă m-ai întreba acum în ce merită să investești în noul sezon, ți-aș sugera ca, înainte de a-ți cumpăra o geantă sau o rochie fabuloasă, să-ți cumperi un bilet de avion pentru un city break. Asta pentru că starea ta de spirit va înflori, și ea, în această primăvară!

Pentru mine este un lucru testat și confirmat: călătoriile, fie ele lungi sau scurte, îmi fac atât de bine încât uneori îmi sfătuiesc prietenii să scape de angoase și probleme plecând pur și simplu undeva, pentru câteva zile. Ideea nu e doar să bifezi încă un oraș nou, un muzeu sau o expoziție, cu toate că și acestea sunt motive suficient de bune, dar de a investi mai mult în starea ta de bine. Și, crede-mă, această escapadă poate fi mai eficientă decât niște sesiuni la spa. Orice plecare te scoate din rutină, te plasează într-un cadru nou, cu peisaje, oameni și locuri, mâncare și aer diferite. Cu toții știm că rutina e prima care te blazează, te face să devii robotic, plictisit și în final nefericit. Și nu ai nevoie de vacanțe de săptămâni. De multe ori e suficient un city break. Un weekend îți poate limpezi gândurile și îți poate da un restart mai eficient ca orice altceva.

Mergi într-un city break pentru mood boost!

Pentru că este martie și în această lună sărbătorim toate femeile din viața noastră, inclusiv pe noi înșine, mi s-ar părea un pretext fantastic să-ți faci singură acest cadou, sau să-l faci unei prietene, mamei tale, surorii tale. Sau, dacă aceste rânduri sunt citite de un bărbat, îi dau un sfat: în loc de un cadou scump, o bijuterie sau un curs de gătit, fă-i cadou iubitei tale (dar și ție) o experiență pe care să nu o poată uita niciodată: invit-o într-un city break. Alege o destinație în care nu a mai fost sau una în care îi place să se reîntoarcă.

Imaginează-ți cât de ușor va fi să găsești cele mai bune oferte!

Pentru că aceste călătorii te îmbogățesc din toate punctele de vedere, dar mai ales contribuie la sănătatea ta interioară, la o revigorare a cuplului, la crearea de adrenalină de care toți avem nevoie din când în când pentru a ne aduce aminte, atunci când uităm, că viața e frumoasă, încerc să fac mai jos și o listă cu câteva lucruri pe care le poți face în aceste destinații, care, așa cum spuneam, beneficiază în această perioadă de primăvară de oferte foarte tentante.

Și ca să închid cu o zicală care îmi place mult: călătoritul este singura cheltuială care te face mai bogat. Și mai sănătos mintal, mai empatic, mai altruist, aș adăuga eu.

Unde să mergi primăvara aceasta?

PARIS

O plimbare cu Bateau Mouche-ul pe Sena este o experiență atât de romantică încât niciun cuplu nu ar trebui să o rateze. În plus, din 28 martie, Muzeul Orsay va găzdui o expoziție care merită văzută: este vorba de Manet / Degas, o expoziție în oglindă a acestor mari pictori impresioniști. Dacă city break-ul tău se poate lungi până la patru zile, atunci merită și o plimbare până la Versailles, grădinile, salonul oglinzilor de acolo… merită orice!

ROMA

Paste, gelato și pizza! Acesta ar fi meniul ideal pentru un break la Roma. Nivelul de endorfine, dopamină, serotonină și oxitocină va crește atât de mult încât vei fi cu zâmbetul pe buze chiar și la cozile de la Vatican, pe care nu ai voie să-l ratezi. Îți vând și un pont: ia-ți biletele online, pentru a evita pe cât posibil statul la coadă. eSky.ro îți pune la dispoziție pagina 'Atracții', unde găsești idei de activități pentru destinația aleasă și mai mult decât atât, poți rezerva un tur ghidat sau cumpăra bilete la atracțiile din oraș. Mergi apoi pe urmele romanilor și fă o vizită la Colosseum și la Forumul Roman. Într-o altă zi vizitează Villa Borghese și închiriază biciclete pentru a vedea și a te bucura de tot domeniul. Distracția va fi maximă, îți promit!

NAPOLI

Există multe tururi organizate în jurul vinurilor și a produselor locale, aceste street food tours pe care nu trebuie să le ratezi. Sau cursurile de gătit pizza sau paste, care sunt mai distractive atunci când mergi în cuplu sau cu o prietenă. Iar dacă deplasarea ta se întinde pe mai mult de trei zile, atunci poți opta pentru o excursie de o zi în Positano, pe Coasta Amalfitană sau o excursie de jumătate de zi în Pompei.

ALICANTE

O plimbare în orașul vechi cu opriri strategice pentru unul sau doua pahare de Chardonnay, apoi o plimbare pe esplanada de lângă plajă pentru aerosoli, un pic de bronz și poate o partidă de înot dacă vremea o permite… urmând să faci încă un stop la un Chiringuito (bar pe plajă). Aș face aceste lucruri, fără să mă plictisesc, în fiecare zi.

ISTANBUL

Este un oraș în care revin o dată pe an cu aceeași plăcere și bucurie. Și vizitez din nou Hagia Sofia, merg în bazar, dar și în mall-urile cu brand-uri celebre, care uneori au prețuri mai bune din cauza inflației. Fac plimbări pe Bosfor și în ultimul timp am descoperit partea asiatică, unde am găsit niște restaurante și locuri autentice, appreciate de localnici.

de Roxana Voloșeniuc

