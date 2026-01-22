Ciocate colorate pentru zile în care vrei să ieși din tipare

Ciocatele colorate au un efect simplu și foarte plăcut: dau instant valoare unei ținute, fără să depui prea mult efort la elaborarea ei. Dacă până acum ai rămas în zona de negru, nude sau maro, e normal să ți se pară că o pereche în fucsia, mov, albastru intens sau verde închis se asortează mai greu. În realitate, ciocatele colorate funcționează cel mai bine atunci când sunt tratate ca piesa principală a outfitului, iar restul rămâne așezat, curat și coerent. Încrederea apare tocmai aici, nu din exagerare, ci din proporții și alegeri clare.

Ciocate colorate: începe cu o bază neutră, ca să lași culoarea să vorbească

Cea mai sigură formulă pentru a purta ciocate colorate este să construiești în jurul lor o bază neutră. Nuanțele de denim, negru, crem, bej, gri sau chiar alb îmblânzesc culoarea și o fac să pară intenționată, nu întâmplătoare. O pereche de ciocate fuchsia, de exemplu, arată modern cu blugi drepți și un pulover simplu, iar un albastru puternic se așază impecabil lângă un costum în nuanțe sobre sau lângă o rochie neagră cu croială minimalistă.

E important și tipul de material: pielea naturală și pielea întoarsă au texturi diferite, ceea ce schimbă percepția culorii. În special la modelele lucrate cu grijă, culoarea capătă profunzime și arată mai bogat în lumină. Dacă vrei să investești într-o pereche statement, dar și ușor de purtat, explorează categoria de ciocate damă piele naturală de la Vanilla Days, pentru opțiuni lucrate în România, cu accent pe confort și finisaje.

Ciocate colorate: repetă culoarea discret, ca să pară elaborat, nu improvizat

Un truc simplu, care face diferența, este repetarea culorii într-un detaliu mic. Nu e nevoie să asortezi rigid, ci doar să creezi o punte vizuală. O geantă într-o nuanță apropiată, o eșarfă cu o pată de culoare, un pulover cu un fir cromatic similar sau chiar un accesoriu metalic care se leagă de detaliile ciocatei poate da ținutei un aer intenționat.

Dacă ciocatele au accesorii metalice, trebuie să ții cont și de ele. Accesoriile argintii merg natural cu tonuri reci (albastru, mov, gri), iar cele aurii pot încălzi frumos nuanțe precum camel, verde olive sau roz prăfuit. În loc să adaugi multe elemente, mai bine alegi unul singur care completează discret și păstrează restul aerisit.

Alege croiala potrivită pentru ciocate și mizează pe confort, ca să le porți des

Culoarea atrage atenția, dar ceea ce îți dă, de fapt, siguranță este felul în care te simți când le porți. Tocul, calapodul, stabilitatea și senzația la mers contează mult, pentru că încălțămintea statement purtată cu grijă exagerată nu mai transmite naturalețe. De aceea, un model cu toc mic sau mediu poate fi o alegere excelentă pentru început, mai ales dacă vrei să porți ciocatele frecvent. În timp, poți trece și la variante cu toc mai înalt, dacă îți place efectul vizual și ai deja siguranța stylingului.

La Vanilla Days, povestea brandului pornește tocmai din ideea de plăcere la purtare, nu doar de imagine, iar această direcție se vede în felul în care sunt gândite modelele. Fondatoarea Ioana Cristodoru a construit brandul în jurul unui echilibru clar: atitudine, dar și confort real. Este exact combinația de care ai nevoie când alegi ciocate colorate: o pereche care să te reprezinte, dar pe care să o porți cu ușurință, astfel încât statement-ul să fie despre tine și cine ești cu adevărat.

Foto: Vanilla Days

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro