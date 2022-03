Cine sunt femeile care gestionează portofolii imobiliare de miliarde de Euro?

În sectorul imobiliar prezența femeilor în roluri de management și top management nu este o raritate, România contând drept o piață echilibrată din acest punct de vedere. Conform BUCHAREST REAL ESTATE CLUB (BREC), femeile proprietar sau care au roluri de top management în cadrul marilor companii imobiliare sau fondurilor de investiții în real estate gestionează atât mari investiții, cât și active imobiliare ce ajung în total la peste 5 miliarde de euro. Așa se face că femeile ocupă posturi de conducere în companii precum AFI Europe România (Emma Toma, Head of Office Leasing); Globalworth (Ema Iftimie, Head of Leasing); One United Properties (Beatrice Dumitrașcu, CEO al diviziei rezidențiale); Immofinanz România (Fulga Dinu, Country Manager Operations); S IMMO România (Daniela Bădulescu, Country Manager); Skanska (Aurelia Luca, Executive Vice President Operations Hungary & România); Gran Via Real Estate (Antoanela Comșa, Președinte); IULIUS Group (Oana Diaconescu, Head of Leasing); Raiffeisen Property/Sky Tower (Florentina-Corina Mitricoaia, Leasing & Asset Manager); VGP (Dana Bordei, Commercial Country Manager). Mai mult, pe piața imobiliară locală femeile activează cu succes în roluri de top management și în companii de consultanță, în administrare imobiliară, avocatură sau arhitectură și design.

Iar ocuparea acestor poziții este perfect explicabilă prin faptul că performanțele femeilor din domeniu sunt cu adevărat notabile: ele au coordonat mari tranzacții de investiții, au ajustat acțiunile și planurile de business ale companiilor, conform noii realități a pieței, au negociat, renegociat și semnat mari tranzacții de vânzare sau închiriere și chiar au decis startul unor noi investiții imobiliare, în plină pandemie, cu toate complicațiile cu care a venit aceasta.

Am apelat la BUCHAREST REAL ESTATE CLUB (BREC), cea mai mare organizație imobiliară din România și totodată principala platformă de promovare a pieței locale de real estate, atât pe plan intern, cât și pe piețele internaționale, pentru a le cunoaște pe câteva dintre aceste femei și pentru a afla cum au ajuns în top și ce le-a menținut acolo.

BREC are misiunea de a concepe programe care să contribuie la dezvoltarea potențialului pieței și să crească volumul de investiții străine în acest sector, și adună laolaltă investitori majori, locali și internaționali, activi pe segmentele proiectelor de regenerare urbană, clădirilor de birouri, parcurilor logistice și industriale, parcurilor de retail, rezidențial, cu portofolii locale care, cumulate, însumează de peste 10 miliarde de euro. Mai mult, BUCHAREST REAL ESTATE CLUB își asumă și misiunea de a reflecta activitatea pieței imobiliare în exterior, făcând-o cunoscută în amploarea și complexitatea ei.

Liderii reuniți în acest club se consultă și lucrează împreună pentru a facilita deal-uri de impact, pentru a crește calitatea proiectelor de care se ocupă, dar și a dezvoltării urbane în general, pentru a aduce inovația și sustenabilitatea în domeniu, dar și pentru a pregăti următoarele generații de profesioniști, prin intermediul primului program educațional despre care îți dăm mai multe detalii câteva pagini mai departe.

Până atunci, nu îți rămâne decât să le cunoști pe câteva dintre cele mai puternice femei din real estate și să afli câteva lecții valoroase din parcursul lor profesional.

AURELIA LUCA, Vicepreședinte Executiv Operațiuni Ungaria & România pentru divizia de dezvoltare comercială a Skanska în CEE

Aurelia Luca lucrează alături de echipa Skanska din 2012, când li s-a alăturat ca leasing manager. În 2021 a devenit vicepreședinte executiv pentru operațiunile din Ungaria și România, lucru care o face responsabilă pentru activitatea de dezvoltare comercială din București și Budapesta. Aurelia spune că lucrul alături de organizația de origine suedeză reprezintă mai mult decât un clasic loc de muncă, datorită oportunităților de dezvoltare pe care le oferă, atât la nivel profesional, cât și personal. „Dinamismul și lipsa monotoniei definesc cel mai bine acest fel de companii. O companie care activează pe mai multe piețe din diverse colțuri ale lumii asigură un mediu divers, multicultural, care stimulează în fiecare zi gândirea, creativitatea și deschide noi orizonturi, ceea ce îi provoacă pe angajați să rămână deschiși la noutate și să colaboreze eficient. Dezvoltarea personală, spune Aurelia, este esențială și se realizează prin training-uri și workshop-uri interactive. Cât despre provocarea acestui tip de activitate, ea vine din dinamismul organizației, care cere mereu „un grad crescut de flexibilitate și o mare putere de adaptare, necesare pentru a ține pasul cu viteza de evoluție și schimbare a pieței, dar și educarea în ceea ce privește noile tendințe și tehnologii.

Aurelia spune că un dezvoltator care operează la cel mai înalt nivel trebuie să acorde importanță nu doar aspectelor ce țin de business, ci întregului „ecosistem care se formează în jurul lui: oameni, mediu, comunitățile locale și societate, astfel încât să creeze un mediu de afaceri, de lucru și de dezvoltare care să aducă un plus de valoare și să contribuie pozitiv la societate. „Cu fiecare proiect de birouri, scopul nostru este, pe de o parte, să dezvoltăm spații futureproof, durabile și care să devină adevărate surse de inspirație pentru rezidenții noștri, dar și să oferim ceva comunităților din jur: fie zone verzi amenajate, locuri de relaxare sau pur și simplu spații de socializare. Asta deoarece cultura organizațională a companiei este definită de trei piloni: principii puternice de sănătate și siguranță, grija pentru mediu și starea de bine a echipelor. Astfel, toate locurile de muncă, de la birouri la șantiere și până la sediile centrale, trebuie să fie sigure; grija față de mediu primează – unul dintre obiectivele Grupului Skanska este să atingă neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de CO2 până în 2045 –; iar promovarea unei culturi incluzive este un aspect-cheie. „La Skanska, suntem de părere că toți oamenii trebuie să aibă carierele pe care și le doresc, indiferent de gen, vârstă, etnie, religie, orientare sexuală. Este important să dăm viață unor medii în care oamenii pot fi ei înșiși și să se simtă apreciați pentru abilitățile lor și pentru ceea ce sunt.

Creșterea profesională într-o astfel de companie, spune Aurelia, este condiționată de o caracteristică despre care se vorbește mult în ultimii ani: the growth mindset (mentalitatea de creștere). „Dacă o persoană cu o mentalitate fixă poate arăta mai multă rigiditate în fața noilor provocări sau eșecuri și a cultivării de noi talente și abilități, o persoană cu mentalitate orientată spre creștere își va folosi toate resursele pentru a face din obstacolele apărute o oportunitate de învățare și are convingerea că prin efort și exercițiu își poate îmbunătăți în mod constant abilitățile și performanțele. O astfel de mentalitate flexibilă este cu atât mai importantă în zilele noastre, când singurul lucru constant este schimbarea. Alte calități esențiale, spune ea, sunt abilitatea de orientare către client și înțelegerea nevoilor sale, curiozitatea, deschiderea și dorința continuă de cunoaștere. „Toate acestea, antrenate de perseverență și susținute de flexibilitate și putere de adaptare, vor garanta succesul nostru comun.

EMMA TOMA, Head of Office Division, AFI Europe România

Cu o experiență de peste 25 de ani pe piața imobiliară, Emma Toma a fost numită în funcția de Leasing Manager al Diviziei de birouri în AFI Europe România în 2012, fiind responsabilă cu închirierea proiectelor AFI Park, AFI Tech Park și AFI Park Brașov, iar mai târziu a avansat la Head of Office Division în compania cu un portofoliu de 1,3 miliarde de euro, divizie ce însumează șapte parcuri de afaceri ce includ clădiri emblematice. Ce a învățat în anii petrecuți în domeniu?„Piața imobiliară are o evoluție ciclică, iar în Romania acest lucru s-a manifestat evident, au existat creșteri

rapide și spectaculoase, dar și crize abrupte care au dus la căderea pieței, precum criza financiară din 2009, sau cea sanitară, cu care încă ne confruntăm. Este atractiv să fii în vârf, este dificil să gestionezi crizele, dar cea mai mare provocare este să reușești să ai continuitate. De aceea, cel mai important este să găsești resursele necesare să te menții, iar asta se realizează dezvoltând și manifestând viteză de reacție, perseverență, adaptabilitate și acumulând experiență și know-how. Dacă reușești să transformi momentele dificile în oportunități și nu te lași amăgit de magia unui moment de succes, ai toate șansele să-ți consolidezi o poziție stabilă pe termen lung.

Ultimii doi ani au schimbat domeniul în care activează. Emma povestește: „Criza sanitară a reprezentat o provocare, dar și o oportunitate. În 2019 am realizat cea mai mare achiziție de proiecte de birouri de până în prezent din România, ajungând să gestionăm 300.000 metri pătrați închiriabili de spații de birouri clasa A, respectiv șapte proiecte de succes. În ciuda tendinței inițiale de a lucra de acasă, marile companii au preferat reîntoarcerea la birou, majoritatea adoptând un sistem de lucru mixt. În 2021, tendința a fost clară de revenire la birou. Adaptabilitatea, flexibilitatea și comunicarea au fost cuvinte-cheie în această criză, dar și siguranța. AFI a manifestat o preocupare permanentă în a oferi condiții de lucru cât mai sigure în clădirile de birouri din portofoliu, am investit aproximativ un milion de euro în sisteme de purificare a aerului prin ionizare, dar și în implementarea tuturor măsurilor de protecție solicitate de chiriași.

Din perspectiva ei, arma oricui dorește să facă performanță – nu numai în domeniul imobiliar – este educația. „Dorința permanentă de evoluție m-a făcut pe mine ca, după mai mult de 20 de ani de activitate în domeniu, să am în continuare succes, performanțe deosebite și multe satisfacții. Recunoaște că sunt multe calitățile feminine care pot face diferența. „Rigurozitatea, perseverența, atenția la detalii. Dar cel mai important este să mențină permanent dorința de a evolua și acțiunea constantă în această direcție. Activăm într-un mediu de business modern, femeile au aceleași șanse și oportunități de afirmare ca bărbatii, iar eu sunt impresionată de câte femei de succes există în piața imobiliară de la noi, care aduc un aport esențial în poziționarea României ca una dintre cele mai atractive piețe din Europa pentru

investițiile imobiliare.

BEATRICE DUMITRAȘCU, CEO Residential Division One United Properties

Unul dintre profesioniștii cu o experiență vastă pe piața de real estate din România, Beatrice Dumitrașcu lucrează cu One United Properties, cel mai activ și puternic dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, mixte și de birouri.

A absolvit Facultatea de Jurnalism și Relații Publice, dar a fost curând atrasă de dinamismul domeniului imobiliar. „Se întâmplă adesea ca, atunci când alegem o facultate, să pornim la drum cu o altă impresie despre ceea ce presupune respectiva meserie și, odată intrați în câm pul muncii, să descoperim că alte lucruri ne captează interesul. În orice caz, privind în urmă facultatea și primii ani de lucru, până să intru în imobiliare, totul capătă acum sens: am învățat importanța comunicării, a relației oneste cu colaboratorii, a transparenței, lucruri pe care le aplic și acum în munca de zi cu zi. Nu aș putea înțelege divizia pe care o conduc, ca CEO, dacă nu aș avea o perspectivă mai amplă asupra fiecărui domeniu implicat în acest business.

Beatrice a lucrat de-a lungul tim pului pentru Forum Invest România, Anchor Group, Eurisko Consulting, Țiriac Imobiliare sau Coldwell Banker în proiecte care implică vânzări, marketing, comunicare, management de proiect, evenimente și vânzări imobiliare. „Fiecare experiență prin care am trecut m-a adus unde sunt astăzi., spune acum. „De la PR la marketing, vânzări și management, toate cred că au contribuit la a-mi crea o etică profesională în care

primează relația cu propria echipă, cu clienții și partenerii de business, cu scopul de a aduce valoare adăugată pentru toți cei implicați.

Astăzi, Beatrice Dumitrașcu conduce divizia rezidențială a One United Properties, un dezvoltator care a devenit cunoscut pentru proiecte ce au adus o nouă perspectivă asupra modului de locuire în București, schimbând în bine fața orașului. „Dezvoltările One United Properties au sustenabilitatea și elementul cultural în ADN-ul lor. Așa a și pornit la drum acest business, cu dorința de a oferi spații de locuit pe o nișă neexploatată până la acea vreme.,povestește ea. „Elemente despre care se vorbește tot mai des azi, precum eficientizarea energiei, design, smart home au fost incluse încă de la primele noastre dezvoltări. De-a lungul anilor, mă bucur să constat că oamenii devin tot mai educați în materie de spații de locuit, sunt tot mai atenți la detalii, la comunitatea în care urmează să intre odată cu mutarea în noua casă, au învățat să pună preț pe certificările verzi, care înseamnă un mediu mai curat și mai sănătos de trai pentru ei și familiile lor, dar și pe designul care capătă tot mai multă popularitate. Da, românii sunt tot mai preocupați de cum trăiesc și de spațiul pe care îl numesc acasă.

OANA DIACONESCU, Head of Leasing, IULIUS

Oana Diaconescu este în echipa IULIUS de peste 20 de ani, iar din 2006 coordonează activitatea de închiriere a componentei retail din proiectele singurului dezvoltator de ansambluri mixed-use din România, cu investiții de 1,2 miliarde de euro. Parte din munca ei o reprezintă introducerea unor nume mari din industriile retail și entertainment în centrele regionale Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava. „Acest lucru face parte din ADN-ul companiei și vorbește despre reputația grupului, ceea ce, nu de puține ori, a reprezentat un asset definitoriu pentru parteneriate. Dar dincolo de asta sunt importante și aptitudinile: „cred că pe primul loc este încrederea: în proiectele companiei și în potențialul lor, în comunitatea pe care o reprezinți și pentru care vrei să schimbi lucrurile sau să le îmbunătățești, în echipă, pentru că nici negocierile nu se fac de unul singur, și, nu în ultimul rând, în tine. Cred că nu este nimic mai convingător decât un om care transmite încredere prin fiecare gest și cuvânt. Apoi, deși par o înșiruire de calități, dar în realitate cântăresc major, perseverența și integritatea sunt must-have, pentru că de la planuri și prospectare, până la implementare și inaugurare drumul este de multe ori foarte lung și dificil. Nici acestea nu cred că funcționează independent, ci susținute de creativitate, responsabilitate, deschidere spre nou și cu gândire practică. Trusa de skill-uri este variată și poate funcționa diferit la fiecare persoană, iar asta o spun din experiența echipei mele, formată din oameni cu tipologii diverse și, uneori, contrastante, dar care ating un nivel înalt de profesionalism și performanță. Cred că foarte important este și să fii deschis să înveți și să crești continuu și, mai ales, să privești fiecare partener ca pe un membru al echipei, indiferent că e brand de top internațional sau un start-up local. Închirierea nu se termină la inaugurare, ci este nevoie de implicare și după.

După două decenii la IULIUS, spune că nici o zi nu seamănă cu alta și că în continuare îi place tot ceea ce face. „Am norocul să lucrez pentru o companie ale cărei proiecte sunt inovatoare, concepte noi în piață, care se reinventează și se autodepășesc. Mai mult, suntem prezenți în centre urbane puternice, dar al căror caracter diferă substanțial, de la nevoile comunității până la profilul clientului. Iar, în munca noastră, oamenii sunt factorul principal și, într-o mare măsură, îi reprezentăm. Pentru mine, caracterul inovator se transferă și în activitate. Domeniul este dinamic, piața se schimbă, publicul diferă, compania ridică ștacheta și nu poți decât să mergi pe același val, să te adaptezi și să anticipezi, să fii proactiv și creativ. Evident, mai facem și greșeli, dăm și de greu, dar, la final, acumulăm experiență și devenim mai buni. Cea mai bună motivație, după atâta vreme, rămâne mereu inaugurarea unui nou proiect care se bucură de apreciere și este integrat în viața oamenilor. „Este cu adevărat o recompensă foarte mare faptul că proiectele noastre schimbă viața comunităților, depășesc statutul de «cea mai nouă ofertă pe piață» și reușesc, de fiecare dată, să vină cu un impact profund și să aducă un nou «standard of living». Sună a reclamă de film, dar este realitatea mea din ultimii peste 20 de ani.

DANIELA BĂDULESCU, Country Manager, S IMMO România

Daniela Bădulescu este din 2011 Country Manager-ul din România al fondului de investiții austriac SIMMO AG, fond de investiții cu sediul în Viena listat la Bursa de Valori Viena încă din 1987 și care are active de peste 2,7 miliarde de euro în Austria, Germania, Ungaria, Slovacia, Croația și la noi.

După atâția ani în același loc (lucrează aici din 2007), Daniela spune că domeniul continuă să o fascineze. „Real estate este un business de relaționare în fiecare zi, un domeniu dinamic și diversificat. Sunt doar câteva din trăsăturile cu care m-am identificat când am început să lucrez în domeniu. Am avut șansa să fac parte din echipa S IMMO încă din primii ani de la intrarea acestui jucător în România, alături de colegii mei din Viena, toți cu o experiență importantă în dezvoltarea și administrarea proprietăților; am înțeles de la ei rolul fiecăruia și importanța relaționării pe diferite arii de business, necesitatea coordonării continue între diferite echipe de colegi, colaboratori și parteneri. Sunt fascinată și acum de drumul pe care îl are fiecare clădire în parte, de transformarea unei idei în realitate, de atenția și grija ulterioară față de acestea și cei care locuiesc în ea; sunt clădirile pe lângă care trecem, pe care le vizităm, în care muncim sau în care locuim zi de zi.

Daniela a absolvit Facultatea de Finanțe și Bănci și, mai târziu, un masterat în Economia Investițiilor Imobiliare, tot la Academia de Studii Economice. Cu 18 ani de experiență în domeniu, spune acum că este în mod deosebit mândră de câteva proiecte: „deschiderea centrului comercial Sun Plaza în mijlocul crizei financiare din 2010, shopping center care rămâne și astăzi unul dintre cele mai renumite centre comerciale în București (parte din echipa S IMMO a fost implicată încă din perioada de dezvoltare și, ulterior, în activitatea de administrare/operațională); de dezvoltarea THE MARK, o clădire de birouri remarcabilă, cu un grad de ocupare de aproape 100% la finalizare, în anul 2019 (ca parte din echipa S IMMO implicată încă din perioada pre-development, în development, dar și în activitatea de închiriere, administrare și operațională) și de cei 10 ani drept unul dintre administratorii entităților din România ale companiei S IMMO AG – un jucător internațional pe piața de real estate.

Pentru fiecare dintre ele, spune Daniela, a fost nevoie de „pasiune, implicare, perseverență, disciplină și multă muncă. Întrebată ce i-ar fi necesar unei tinere la început de drum care vrea să îi ia cariera drept model, Daniela Bădulescu spune: „CURAJ. Să aibă curajul să facă primul pas în acest domeniu de activitate; cu siguranță multe dintre aceste tinere își vor descoperi pasiunile aici (marketing, dezvoltare, administrare, închiriere, tranzacții, investitii clădiri). Este important să înceapă din timp să facă parte din cât mai multe echipe unde să poată învăța și dobândi un cumul de calități, aptitudini și abilități. Toți acești pași o vor ajuta să-și descopere din timp calitățile și apoi să-și poată continua dezvoltarea profesională, indiferent care este domeniul de interes. I-aș recomanda să aibă și inițiativă, deschidere spre relaționare, răbdare și putere de muncă; satisfacția va veni zi de zi.

ANTOANELA COMȘA, Președinte, Gran Via Real Estate

Cu o carieră de succes care se întinde de-a lungul a două decenii pline de evenimente în piață, Antoanela Comșa este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați manageri de pe piața imobiliară din România. A absolvit Universitatea de Construcții din București și este astăzi președinte al dezvoltatorului rezidențial de origine spaniolă Gran Via, așadar conduce unul dintre cei mai mari dezvoltatori rezidențiali activi pe segmentul de mijloc al pieței, unde au livrat peste 2.000 de apartamente, și coordonează toate investițiile Gran Via din România (care ajung la peste 200 de milioane de euro) în proiecte precum Timișoara 58, Gran Via Park și Aviatiei Apartments în București și Gran Via Marina în Constanța. Mai mult, este și președinte al AREI (Asociația Inves titorilor Imobiliari din România).

Din această postură și cu experiența sa vastă, Antoanela spune că cea mai impor tantă lecție pe care a învățat-o, ca femeie, în acest domeniu, este că o femeie poate face performanță la același nivel cu un bărbat. „Spre deosebire de alte piețe imobiliare din vestul Europei, România este mult mai deschisă către poziții de management pen tru femei. Am avut oportunitatea de a mă alătura unei companii deschisă către nou și mi-am folosit toate cunoștințele și abilitățile astfel încât să duc la bun sfârșit proiecte cu peste 2.000 de apartamente.

Nu ar ști să spună ce anume și-ar fi dorit să știe la debutul său în domeniu, așa cum nu crede că succesul se poate măsura în pașii pe care i-ai parcurs pentru a ajunge la el. „Nu cred că există o rețetă anume. Mă regăsesc în proverbul care spune că este mai importantă călătoria în sine decât destinația. Fiecare proiect coordonat a fost o experiență din care am învățat ceva prin prisma lucrurilor noi descoperite. Chiar și după 20 de ani în imobiliare sunt în continuare curioasă și deschisă către nou.

Sunt, însă, câteva lucruri după care se ghidează în activitatea sa și la care revine iar și iar, repere care s-au dovedit eficiente. „Prima regulă după care mă ghidez este legată de oameni. Oamenii alături de care lucrezi sunt cei mai importanți. Contează să fii alături de ei, să îi încurajezi. O altă regulă este, de fapt, învățată de la tatăl meu, care spunea: «Fă lucrurile astfel încât să poți dormi liniștită cu capul pe pernă atunci când cineva sună la ușă. Și să decizi tu dacă ai chef să deschizi sau nu».

CUM ÎȚI CONSTRUIEȘTI O CARIERĂ DE SUCCES ÎN IMOBILIARE? BREC REAL ESTATE ACADEMY, primul program de educație imobiliară din România, 100% privat

REAL ESTATE ACADEMY, O INIȚIATIVĂ BUCHAREST REAL ESTATE CLUB, ESTE O PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA ȘI SINGURA ȘCOALĂ LOCALĂ DE REAL ESTATE. AFLAT ÎN PREZENT LA A DOUA EDITIE, PROGRAMUL ESTE CONCEPUT SUB FORMA UNUI MASTERAT (DUREAZĂ NOUĂ LUNI DE ZILE) ȘI ACOPERĂ ÎNTREG SPECTRUL PIEȚEI IMOBILIARE. ABSOLVENȚII BREC ACADEMY SUNT URMĂTOARELE GENERAȚII DE ANTREPRENORI ȘI MANAGERI DE SUCCES ÎN DOMENIUL IMOBILIAR ROMÂNESC.

O abordare 100% practică. O școală cu profesori antreprenori și manageri de succes BREC REAL ESTATE ACADEMY este singura instituție educațională din România care abordează integrat toate subiectele pe care managerii și antreprenorii de succes din piață le-au învățat „văzând și făcând.

Programul este conceput sub forma a 11 module de studiu și acoperă toate subiectele de interes major pentru piață: ✓ investiții imobiliare; ✓ clădiri și parcuri de birouri; ✓ dezvoltare rezidențială; ✓ retail; ✓ logistică; ✓ hoteluri; ✓ legal real estate; ✓ asset management; ✓ finanțare imobiliară; ✓ brokeraj & consultanță imobiliară; ✓ property marketing.

Cursurile sunt susținute de manageri și antreprenori de succes, cu experiență în piața imobiliară, precum Sînziana Pardhan, Managing Director pentru România – P3 Logistic Parks; Anne-Marie Diaconu, Leasing & Asset Management Director, Skanska; Antoanela Comșa, Președinte Gran Via; Sebastian Mahu, Head of Asset Management Iulius Group; Andrei Văcaru, Head of Capital Markets – JLL; Cătălin Jalobă, Head of Real Estate Finance, BCR; Mircea Drăghici, Managing Director – EST Hospitality Consulting; Roxana Dudău, Associate Partner, EY Law, Radu & Asociații; Luiza Moraru, Head of Asset Services CEE, CBRE; Oana Iliescu, Managing Director, Cushman & Wakefield Echinox; Despina Ponomarenco, Președinte BUCHAREST REAL ESTATE CLUB și Managing Director Verbio PR; Ionuț Datcu, Managing Partner, WOPA.

CUM TE ÎNSCRII LA BREC REAL ESTATE ACADEMY?

Modulele de studiu au o abordare practică și pragmatică asupra sectorului imobiliar, prin intermediul studiilor de caz asupra unor investiții deja existente pe piață.

De asemenea, în cadrul BREC ACADEMY studenții realizează alături de profesorii „real-life modelări financiare concrete, simulări de investiții sau business planuri – toate aspecte din viața de business reală în real estate.

Adela Antone, COO al grupului Maurer Imobiliare care a urmat programul 2020-2021, spune: „M-am înscris la cursurile BREC din dorința de a învăța ceva nou și interesant, de a cunoaște oameni conectați la piața imobiliară din România, de a dezvolta noi abilități, în afara ariei de rezidențial pe care o cunoșteam îndeaproape. Rezultatul a fost peste așteptări: abordări diferite, oameni faini, echipe care dezvoltă spiritul motivațional, explică ea experiența pe care a avut-o în cadrul REAL ESTATE ACADEMY.

Ediția a treia a programului se va desfășura în perioada septembrie 2022 – aprilie 2023 si va aduce noi module de interes și surprize pentru cursanți. Între cele mai apreciate elemente-surpriză la edițiile anterioare se numără participarea unor invitați speciali, precum experți în design interior, finanțare bancară sau antreprenori de top.



Pentru înscrieri și informatii suplimentare privind condițiile și taxa de admitere: [email protected] / www.brec.ro.

