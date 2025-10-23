Cele mai frecvente probleme de piele pe care nu ar trebui să le ignori

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Cele mai frecvente probleme de piele pe care nu ar trebui să le ignori

Pielea spune totul despre tine – despre stilul tău de viață, despre stresul zilnic și chiar despre starea ta generală de sănătate. De multe ori, semnalele pe care le transmite sunt subtile, dar importante. O iritație care persistă, o pată care se modifică în timp sau o acnee care nu mai dispare pot fi semne că organismul tău are nevoie de ajutor. Și tocmai de aceea, un consult la un dermatolog bun poate face diferența între o problemă trecătoare și una care îți afectează serios pielea pe termen lung.

1. Acnee persistentă – mai mult decât o problemă estetică

Dacă te confrunți cu coșuri frecvente, nu le ignora. Acneea nu apare doar la adolescenți, ci și la adulți, din cauza dezechilibrelor hormonale, stresului sau chiar a alimentației. 

Poate fi semnul unei inflamații interne, al unui dezechilibru în organism sau al unei rutine greșite de îngrijire. Un dermatolog din Timișoara îți poate recomanda tratamente personalizate, de la terapii topice, până la proceduri moderne cu laser sau peelinguri chimice, care acționează în profunzime, nu doar la suprafață.

2. Pete pigmentare și pistrui accentuați

Petele apărute după expunerea la soare sau în urma unor inflamații pot fi mai dificil de tratat dacă sunt ignorate. Melasma, hiperpigmentarea postinflamatorie sau petele solare pot fi corectate cu ajutorul tratamentelor dermatologice profesionale. De exemplu, terapia cu laser sau peelingurile depigmentante pot reda uniformitatea pielii, fără a o agresa. Ceea ce contează este să nu amâni vizita la medic atunci când observi că petele își schimbă culoarea sau forma.

3. Alunițe care se modifică în timp

Una dintre cele mai importante vizite anuale la medic este dermatoscopia. Alunițele sunt în general inofensive, dar orice modificare de culoare, formă sau dimensiune trebuie evaluată de un specialist. Melanomul este o formă agresivă de cancer de piele, dar descoperit la timp, poate fi tratat complet. Clinici moderne din Timișoara oferă evaluări detaliate cu aparate de ultimă generație, care pot detecta modificările încă din stadii incipiente.

4. Eczeme și dermatite recidivante

Mâncărimile, roșeața sau senzația de piele uscată pot fi semnele unei dermatite atopice sau de contact. Mulți oameni încearcă să le calmeze cu creme obișnuite, însă fără a trata cauza, problema revine. Un medic dermatolog te poate ajuta să identifici factorii declanșatori – fie ei alimentari, chimici sau alergeni din mediu și să îți ofere un plan de tratament personalizat.

5. Căderea excesivă a părului

Poate părea o problemă cosmetică, dar căderea părului are adesea cauze medicale: dezechilibre hormonale, stres cronic, anemie sau afecțiuni ale scalpului. Tratamentele moderne, precum mezoterapia sau PRP-ul, pot stimula regenerarea părului, însă este esențial să afli cauza exactă înainte de a începe orice procedură. Un dermatolog bun te poate ghida spre soluțiile potrivite în funcție de tipul tău de păr și de starea scalpului.

6. Iritații care nu trec

Dacă observi o zonă roșie care persistă mai mult de câteva zile, nu o trata cu indiferență. Poate fi un semn al unei infecții bacteriene sau fungice, iar tratamentele improvizate pot agrava situația. Medicul poate stabili rapid cauza exactă printr-o simplă examinare sau printr-un test de laborator, și îți poate prescrie un tratament eficient, care să elimine complet problema.

7. Uscăciunea severă a pielii

Pielea uscată nu este doar o consecință a lipsei de hidratare, ci poate fi și un simptom al unor afecțiuni precum psoriazisul sau dermatita atopică. Cremele obișnuite pot calma temporar senzația de disconfort, dar tratamentul corect trebuie să vizeze echilibrul natural al pielii. Uneori, este nevoie de tratamente medicale topice sau de suplimente care acționează din interior.

8. Rozaceea și roșeața difuză

Dacă fața ta se înroșește frecvent, mai ales în zona obrajilor și nasului, s-ar putea să te confrunți cu rozacee. Este o afecțiune comună, dar deseori ignorată până când devine vizibilă și deranjantă. Tratamentul corect, recomandat de un dermatolog, include creme antiinflamatoare, terapii cu laser și sfaturi legate de alimentație și îngrijire zilnică. Cu cât acționezi mai devreme, cu atât rezultatele sunt mai bune.

9. Psoriazis și alte afecțiuni cronice ale pielii

Psoriazisul afectează nu doar pielea, ci și stima de sine. Este o boală cronică, dar tratabilă, dacă este monitorizată constant. Un specialist poate combina terapii topice, tratamente biologice și consiliere nutrițională pentru a reduce simptomele și a preveni recidivele.

10. Leziuni inexplicabile sau mâncărimi persistente

Orice leziune care nu se vindecă în câteva săptămâni sau care provoacă mâncărimi intense merită investigată. Poate fi o infecție, o alergie severă sau chiar un simptom al unei alte boli interne. Un consult dermatologic complet te poate scuti de complicații și te ajută să revii rapid la starea de confort.

Problemele pielii nu sunt doar estetice, sunt un indicator direct al sănătății generale. De aceea, e important să nu ignori semnele pe care ți le transmite corpul. Fie că vorbim despre acnee, pete, cădere de păr sau iritații persistente, sunt mulți dermatologi in Timisoara la clinica Profilaxia îți pot oferi soluții reale, sigure și personalizate.

Dacă vrei să ai grijă de pielea ta așa cum merită, alege un consult profesionist, într-un mediu modern, unde accentul se pune pe diagnostic precis, tratament corect și prevenție. Pielea ta are nevoie de atenție constantă, nu doar atunci când apar problemele, ci pentru ca tu să te simți bine, zi de zi, în pielea ta.

Sursa foto: freepik.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Depresia și relațiile personale: rolul psihoterapiei în reconstrucția legăturilor sănătoase
Advertorial
Depresia și relațiile personale: rolul psihoterapiei în reconstrucția legăturilor sănătoase
Premieră semnată de Radu Apostol la Teatrul EXCELSIOR Dark Play de Carlos Murillo - o radiografie a adolescenței în era digitală
Advertorial
Premieră semnată de Radu Apostol la Teatrul EXCELSIOR Dark Play de Carlos Murillo - o radiografie a adolescenței în era digitală
„Să nu ucizi.” – o campanie a Ştirilor Kanal D împotriva femicidului
Advertorial
„Să nu ucizi.” – o campanie a Ştirilor Kanal D împotriva femicidului
10 ani de 5 to go cu povești ilustrate
Advertorial
10 ani de 5 to go cu povești ilustrate
Proiectul care schimbă standardele de îngrijire pentru animalele de companie în România
Advertorial
Proiectul care schimbă standardele de îngrijire pentru animalele de companie în România
„DANSUL PAȘILOR DE CATIFEA” - spectacol în premieră absolută pentru publicul cu nevoi speciale pe 16 noiembrie la Opera Naţională Bucureşti
Advertorial
„DANSUL PAȘILOR DE CATIFEA” - spectacol în premieră absolută pentru publicul cu nevoi speciale pe 16 noiembrie la Opera Naţională Bucureşti
Libertatea
Cum a apărut Olga Guțanu în cadrul emisiunii „La bine și la Roast”, de la Pro TV. Iubita lui CRBL i-a pus la punct pe cârcotași. „Lăsați-ne să ne iubim!”
Cum a apărut Olga Guțanu în cadrul emisiunii „La bine și la Roast”, de la Pro TV. Iubita lui CRBL i-a pus la punct pe cârcotași. „Lăsați-ne să ne iubim!”
Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?”
Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?”
Cătălin Măruță, adevărul despre momentul în care a fost bătut în direct de Liviu, soțul Israelei: „Am doi martori care pot să vină la proces”
Cătălin Măruță, adevărul despre momentul în care a fost bătut în direct de Liviu, soțul Israelei: „Am doi martori care pot să vină la proces”
Cornel Păsat și Bianca s-au împăcat. La ce înțelegere au ajuns înainte de a depune divorțul la notar: „Ca să renaști, trebuie să treci prin iad”
Cornel Păsat și Bianca s-au împăcat. La ce înțelegere au ajuns înainte de a depune divorțul la notar: „Ca să renaști, trebuie să treci prin iad”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
Antena 1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime
Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime
Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă
Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă
Unica.ro
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
S-au împăcat în secret și formează din nou un cuplu! E vestea momentului în showbizul românesc!!
S-au împăcat în secret și formează din nou un cuplu! E vestea momentului în showbizul românesc!!
„Când trebuie să ai un destin anume, Dumnezeu nu-ți dă ușor”. Paula Seling, declarații neașteptate despre viața ei sentimentală de după divorț. Ea și Radu Bucura și-au spus adio după 17 ani, dar ce a anunțat acum artista i-a emoționat pe mulți
„Când trebuie să ai un destin anume, Dumnezeu nu-ți dă ușor”. Paula Seling, declarații neașteptate despre viața ei sentimentală de după divorț. Ea și Radu Bucura și-au spus adio după 17 ani, dar ce a anunțat acum artista i-a emoționat pe mulți
catine.ro
Regele Charles s-a întâlnit cu Papa Leon la Vatican. Cei doi se vor ruga împreună, o premieră în ultimii 500 de ani
Regele Charles s-a întâlnit cu Papa Leon la Vatican. Cei doi se vor ruga împreună, o premieră în ultimii 500 de ani
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Când se pune varza la murat. Care este secretul unei saramuri reușite
Când se pune varza la murat. Care este secretul unei saramuri reușite
Romeo Beckham și Kim Turnbull s-au împăcat. Certurile din familia Beckham continuă
Romeo Beckham și Kim Turnbull s-au împăcat. Certurile din familia Beckham continuă
Mai multe din advertorial
Nominalizările la Premiul „Monica Lovinescu“ 2025 – lista scurtă
Nominalizările la Premiul „Monica Lovinescu“ 2025 – lista scurtă
Advertorial

+ Mai multe
Cum alegi produsele potrivite pentru tipul tău de păr
Cum alegi produsele potrivite pentru tipul tău de păr
Advertorial

Alegerea produselor de îngrijire pentru păr nu e chiar atât de simplă pe cât pare la prima vedere.

+ Mai multe
Cum să îți menții articulațiile sănătoase prin antrenamente corect dozate
Cum să îți menții articulațiile sănătoase prin antrenamente corect dozate
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC