Cele mai comune 10 întrebări pe care le au oamenii când vine vorba de hotele încorporabile

Alegerea unei hote încorporabile poate părea un proces simplu la prima vedere, însă în realitate apar multe întrebări legate de putere, zgomot, filtrare, montaj, evacuare și întreținere. Pentru că hota este un element esențial într-o bucătărie modernă, care trebuie să elimine eficient aburul, fumul și mirosurile, oamenii vor să fie siguri că fac alegerea corectă. Modelele de astăzi sunt tot mai avansate, dar și mai diverse, ceea ce face importantă înțelegerea caracteristicilor fiecăreia.

În continuare vei descoperi cele mai comune întrebări pe care cumpărătorii le adresează înainte de a achiziționa o hotă încorporabilă și, mai ales, răspunsuri clare care te ajută să iei decizia potrivită pentru bucătăria ta.

De ce să aleg o hotă încorporabilă în locul uneia clasice?

Primul lucru pe care mulți oameni îl întreabă este ce face o hotă încorporabilă diferită de una standard. Avantajul principal este economisirea spațiului și integrarea estetică. O hotă încorporabilă este montată discret într-un corp de mobilier, devenind aproape invizibilă. Este ideală pentru bucătăriile moderne, minimaliste, în care fiecare centimetru contează.

În plus, fiind ascunsă în mobilier, hota încorporabilă reduce vizual dezordinea și oferă un aspect compact bucătăriei. Performanța ei nu este mai mică decât cea a unui model clasic, ba chiar multe modele încorporabile sunt foarte puternice și eficiente.

Ce putere trebuie să aibă hota încorporabilă?

Puterea hotei este unul dintre cele mai importante criterii, iar aici apar cele mai multe întrebări. Debitul de aer, exprimat în m³/h, arată cât aer poate absorbi hota într-o oră.

Pentru a calcula debitul necesar, folosește formula:

Volumul bucătăriei (L x l x h) x 10 = debitul minim al hotei.

De exemplu, pentru o bucătărie de 18 m³ ai nevoie de o hotă cu cel puțin 180 m³/h. Totuși, dacă gătești des, prăjești mult sau gătești preparate cu miros puternic, este recomandată o hotă de 400-600 m³/h.

Modelele performante pot ajunge chiar la 700-800 m³/h, ideale pentru gătit intens.

Cât de zgomotoasă este o hotă încorporabilă?

Zgomotul este una dintre cele mai mari preocupări ale utilizatorilor. Hotele încorporabile tind să fie mai silențioase decât cele clasice datorită integrării lor în mobilier, care amortizează sunetul.

Zgomotul se măsoară în decibeli (dB):

între 45-55 dB – foarte silențioasă;



între 55-65 dB – nivel mediu, acceptabil pentru majoritatea familiilor;



peste 65 dB – poate deveni deranjant.



În general, la treapta 1 hota este greu de auzit, iar la treptele superioare zgomotul crește odată cu puterea de absorbție. Modelele premium dispun de motoare eficiente, concepute special pentru a reduce zgomotul.

Care este diferența între hota cu evacuare și hota cu recirculare?

Aceasta este una dintre cele mai frecvente întrebări, mai ales în apartamente unde opțiunea de evacuare poate lipsi.

Hota cu evacuare în exterior

Aspiră aerul, îl trece prin filtre și îl evacuează afară prin tubulatură. Este cea mai eficientă metodă de eliminare a aburilor și mirosurilor. Necesită montaj special și un traseu corect al tubului.

Hota cu recirculare

Aspiră aerul, îl filtrează prin filtrele metalice și filtre cu carbon, apoi îl trimite înapoi în încăpere. Este perfectă pentru locuințele fără posibilitate de evacuare. Totuși, mirosurile sunt eliminate mai greu, iar filtrul de carbon trebuie schimbat periodic.

Alegerea depinde de configurația bucătăriei tale, însă dacă ai posibilitatea, varianta cu evacuare este întotdeauna preferabilă.

Ce tipuri de filtre există și cât de des trebuie schimbate?

Hotele încorporabile folosesc două tipuri principale de filtre:

Filtre metalice (anti-grăsime)

Acestea rețin particulele de grăsime și se spală ușor la 2-4 săptămâni. Pot fi puse în mașina de spălat vase sau curățate manual. Nu trebuie schimbate, doar întreținute.

Filtre cu carbon (pentru recirculare)

Acestea absorb mirosurile și sunt esențiale la o hotă fără evacuare. Trebuie înlocuite la 3-6 luni, în funcție de cât de des gătești.

O întrebare frecventă este dacă hota funcționează fără filtre. Răspunsul este nu – performanța scade drastic și se poate deteriora motorul.

Ce lățime trebuie să aibă hota încorporabilă?

Lățimea hotei trebuie aleasă în raport cu lățimea plitei.

Standardele sunt:

plită de 60 cm → hotă de 60 cm,



plită de 75 cm → hotă de 75 cm,



plită de 90 cm → hotă de 90 cm.

Ideal, hota ar trebui să fie puțin mai lată decât plita pentru o captare mai bună a aburilor. Dacă spațiul mobilierului nu permite, cel puțin trebuie să fie la aceeași lățime.

La ce înălțime se montează hota încorporabilă?

Înălțimea corectă este esențială pentru siguranță și eficiență.

Recomandările sunt:

55-65 cm deasupra plitei electrice;



65-75 cm deasupra plitei pe gaz.

Dacă hota este montată prea jos, poate deveni periculoasă. Dacă e prea sus, nu va absorbi eficient aburul. De aceea, respectarea indicațiilor din manualul modelului ales este obligatorie.

Am nevoie de tubulatură specială pentru evacuare?

Da, tubulatura potrivită influențează direct eficiența hotei. Mulți cumpărători întreabă dacă pot folosi orice tip de tub – răspunsul este că este necesar un material potrivit.

Pentru cele mai bune rezultate, alege:

tub rigid, nu ondulat;



diametru minim egal cu cel al hotei;



cel mai scurt traseu posibil;



cât mai puține coturi (ideal sub 2).

Tubulatura ondulată reduce debitul, produce zgomot și îngreunează evacuarea.

Cum se întreține corect o hotă încorporabilă?

Întreținerea regulată este esențială pentru ca hota să funcționeze la capacitate maximă. Cele mai frecvente întrebări sunt legate de cât de des și cum se face această curățare.

Recomandările sunt:

spală filtrele metalice o dată pe lună;



schimbă filtrele de carbon la 3-6 luni;



curăță partea vizibilă a hotei săptămânal pentru a elimina grăsimea;



verifică tubulatura o dată pe an;



nu folosi substanțe abrazive pe suprafețele din inox sau sticlă.

Este hota încorporabilă suficientă pentru o bucătărie mică?

Da, dar trebuie aleasă corect. O hotă puternică, cu debit ridicat, poate menține aerul curat chiar și într-o bucătărie de apartament.

Totuși, pentru bucătăriile foarte mici este important să:

alegi o hotă cu evacuare dacă ai posibilitatea;



pornești hota cu 2-3 minute înainte de gătit;



menții un flux minim de aer (deschide puțin geamul);



folosești capac la oale pentru a reduce aburii.



Hotele încorporabile compacte sunt concepute special pentru spații mici, oferind putere și eficiență în același timp.

Ce hotă este mai bună: telescopică, decorativă sau complet încorporabilă?

Aici apare una dintre cele mai comune dileme ale cumpărătorilor.

Hota telescopică

Se extinde în față și captează mai bine aburii. Ideală pentru bucătării mici.

Hota decorativă

Arată foarte bine și oferă putere mare, dar ocupă mai mult spațiu și este vizibilă.

Hota complet încorporabilă

Este ascunsă în corpul de mobilier, perfectă pentru un design minimalist.

În practică, fiecare are avantaje, iar alegerea depinde de spațiu, stil și necesități.

În concluzie, hota încorporabilă este un element esențial în orice bucătărie modernă, dar alegerea ei ridică numeroase întrebări legate de putere, zgomot, funcționare, montaj și întreținere. Prin înțelegerea caracteristicilor principale – debitul de aer, tipul de filtrare, modul de evacuare, zgomotul, dimensiunile și regulile de montaj – poți alege de pe Altex.ro modelul ideal pentru nevoile tale.

