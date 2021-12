Cele mai bune idei de cadouri pentru cei care „nu își doresc nimic de Crăciun”

Aș descrie sărbătorile de iarnă ca o perioadă a marilor dileme. Unde îți petreci Revelionul, ce alegi pentru prânzul de Crăciun, ce cadouri le faci celor dragi. Chiar dacă nu vrem să recunoaștem, până și cei mai Grinch dintre noi sunt frământați de aceste întrebări. Dar, cum anul acesta, din nou, nu avem prea multe opțiuni de petreceri pentru noaptea dintre ani, iar din meniu știm clar că nu pot lipsi mâncărurile tradiționale, cred că singura problemă majoră care ne rămâne e cea a cadourilor. Dilemă care de multe ori se soldează cu cel puțin 5 căderi nervoase în mijlocul mall-ului.

Pentru mine, ani la rând, cumpărăturile de Crăciun erau sinonime cu câte un episod de anxietate. Nu doar din cauza aglomerației insuportabile din magazine, ci și pentru că există o presiune enormă în a găsi cadoul perfect pentru cei apropiați. Singurii pe care știam că nu îi pot dezamăgi erau nepoții mei, care aveau o scrisoare lungă scrisă încă din luna noiembrie pentru Moș Crăciun. În rest, aveam o listă lungă de „nu îmi doresc nimic'. Cele mai iritante 4 cuvinte din lume. Trebuie să recunosc că am fost tentată de multe ori să le ofer un bilețel frumos împachetat pe care scrie „nimic', dar apoi mă gândeam la bucuria de pe chipul lor când găseau un cadou sub brad, și renunțam la acest plan ușor răutăcios.

Și sunt convinsă că nu sunt singura care a trecut prin asta. Potrivit unui experiment realizat de eMAG, extrem de mulți oameni răspund cu clasicul „nu îmi doresc nimic' atunci când sunt întrebați ce vor să primească de Crăciun. Însă, experimentul arată că acest răspuns ascunde diverse motive precum „nu vreau să deranjez', „nu vreau să oblig' sau „nu vreau să fiu dezamăgit'. În realitate, chiar dacă spun că nu au nevoie de nicio surpriză, oamenii își doresc să primească un cadou care are o semnificație specială, care să arate că am fost atenți la nevoile, cerințele sau dorințele lor.

Conștientizând că atitudinea familiei mele nu se va schimba, și că mereu îmi vor spune că nu își doresc nimic de Crăciun, am încercat o altă abordare, care avea să mă scutească de toată anxietatea care mă cuprindea de sărbători. Așa că am început să fiu mai atentă la dorințele lor pe tot parcursul anului. Practic, lista mea de cumpărături era deschisă 12 luni pe an. Nu conta că sora mea îmi spunea în mijlocul verii că ar avea nevoie de o nouă placă de îndreptat părul sau că o auzeam pe mama plângându-se chiar după sărbători de mixerul care nu mai făcea față tonelor de prăjituri. Notam toate aceste lucruri pentru a fi sigură că de Crăciun le voi putea oferi exact ceea ce își doreau. Apoi, mi-am dat seama că îmi pot ușura și mai mult munca.

Mai exact, cu un singur click. Portofoliul eMAG e atât de variat, încât puteam găsi absolut orice aveam nevoie pentru toți cei apropiați, de la nepoți, prietene și până la bunici. Jucării , electrocasnice, produse cosmetice, haine, cărți, decorațiuni, accesorii pentru sport, CD-uri, literalmente, orice îți poți imagina exista deja pe site-ul eMAG. Așa că am început să adaug în lista de „Favorite' toate produsele pe care familia mea și le dorea. De-a lungul întregului an am tot adăugat produse, pe o parte dintre acestea le-am scos, însă, la final, am rămas cu cel puțin 3 idei de cadouri pentru fiecare persoană apropiată. Ceea ce m-a făcut să respir ușurată în preajma sărbătorilor de iarnă și, în plus, m-a ajutat și să evit cozile interminabile din magazine.

Însă partea cu adevărat bună pe care această nouă abordare mi-a adus-o a fost fericirea pe care le-am oferit-o celor dragi. Nu doar că au fost extrem de surprinși de cadoul primit, însă au fost de-a dreptul impresionați de faptul că am reținut chiar și o dorință banală, pe care mi-o spuseseră în urmă cu luni bune. Iar în asta cred că constă magia de Crăciun. În lucrurile mici, însă cu o semnificație aparte, în atenția și dragostea pe care le-o oferim celor din jur.

