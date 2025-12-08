Cei mai mari artiști ai baletului mondial se reunesc, în premieră, la București într-o grandioasă gală dedicată lui Constantin Brâncuși

Bucharest International Ballet Gala∽Frumos Infinit∽

150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși

5 martie 2026, ora 19.30 – Sala Palatului

În anul 2026, România marchează un moment de anvergură culturală: 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, artistul care a redefinit sculptura modernă și a transformat simplitatea în formă supremă de adevăr artistic. Prin opera sa, Brâncuși a impus o estetică a esenței, a luminii și a spiritualității, influențând decisiv arta secolului XX și devenind un reper universal al modernismului.

Pentru a celebra această moștenire, Bucureștiul găzduiește Bucharest International Ballet Gala, un spectacol în care universul brâncușian este reimaginat prin limbajul dansului. Inspirate de Pasărea Măiastră, Coloana fără Sfârșit, Sărutul, Domnișoara Pogany etc., momentele coregrafice transformă scena într-un spațiu al luminii și al purității formelor, în care mișcarea devine sculptură vie.

Spectacolul propune o reinterpretare coregrafică a celor mai puternice simboluri brâncușiene — zborul, verticalitatea, esența, liniștea și lumina — explorându-le ca expresii ale libertății, ale aspirației spirituale și ale regăsirii interioare. Fiecare moment devine o meditație vizuală, o coloană efemeră a mișcării ridicată în timp real.

Artiști invitați – stele ale scenelor internaționale

Ediția aniversară reunește o distribuție excepțională, formată din balerini de pe cele mai prestigioase scene ale lumii:

Daniil Simkin – artist independent cu impact global -fost prim balerin la American Ballet Theatre.

– artist independent cu impact global -fost prim balerin la Maria Kochetkova –artist independent- fostă prima balerină la San Francisco Ballet , invitată constant în marile gale internaționale.

–artist independent- fostă prima balerină la San Francisco Ballet , invitată constant în marile gale internaționale. Paul Marque și Bleuenn Battistoni – Étoiles ale Ballet de lOpéra de Paris , reprezentanți ai excelenței franceze.

și – Étoiles ale , reprezentanți ai excelenței franceze. Evgenia Obraztsova – una dintre cele mai apreciate balerine ale Rusiei, artistă a celebrului Bolshoi Theatre .

– una dintre cele mai apreciate balerine ale Rusiei, artistă a celebrului . Semyon Chudin – prim-balerin al Bolshoi Theatre , nume de referință al baletului clasic contemporan.

– prim-balerin al , nume de referință al baletului clasic contemporan. Chinara Alizade – prim-balerină a Polski Balet Narodowy , recunoscută pentru sensibilitate și forță scenică.

– prim-balerină a , recunoscută pentru sensibilitate și forță scenică. Nicolai Nazarchevici – prim-balerin al Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu' și Artist Emerit al Poporului.

Lor li se alătură prim-balerinii și soliștii principali ai Operei Naționale București, reprezentanți ai valorii și tradiției baletului românesc.

Prezență specială: Marius Bodochi

Dimensiunea filosofică a operei brâncușiene va fi amplificată de intervenția actorului Marius Bodochi, o voce emblematică a teatrului românesc. Prin fragmente poetice și reflecții inspirate de gândirea sculptorului, el va crea o punte între cuvânt și mișcare, între ideea brâncușiană și interpretarea coregrafică.

Prezența sa conferă spectacolului profunzime și coerență, transformând gala într-o experiență multisenzorială.

Un omagiu adus culturii române

Bucharest International Ballet Gala devine, în această ediție aniversară, o celebrare a identității culturale românești în dialog cu marile tradiții ale baletului mondial. Evenimentul își propune nu doar să onoreze figura emblematică a lui Brâncuși, ci și să reafirme locul României pe harta marilor manifestări artistice internaționale.

Bilete

Biletele sunt disponibile:

on-line, pe iabilet și Ticketstore

și la Casa de Bilete a Sălii Palatului (fizic și on-line)

Sursa foto: Bucharest International Ballet Gala

