Ce telefon îți poți cumpăra în 2022 cu 2000 lei?

Mereu îți fac cu ochiul telefoanele care se lansează an de an?

Ești pasionat de tehnologie, însă nu ai un buget generos pe care să-l investești într-un smartphone proaspăt scos pe piață? Nu-ți face griji, nu e nevoie să-ți cheltuiești toate economiile, dacă vrei ca dispozitivul tău să aibă specificații de top!

Pentru că ai ajuns unde trebuie. În acest material, am ales să-ți prezentăm cele mai bune smartphone-uri de buget către care te poți orienta anul acesta, dacă ai nevoie de să-ți schimbi telefonul.

Iată, așadar, ce telefon ți-ai putea cumpăra în 2022 cu mai puțin de 2000 lei.

iPhone 11

Dacă nu ai buget pentru un iPhone 11 Pro, modelul iPhone 11 ar putea fi la fel de potrivit pentru tine. Telefonul de la Apple are o serie de specificații cel puțin interesante, demne de a concura cu smartphone-urile la modă în 2022.

Cu un display Liquid retina IPS LCD de 6,1 inch și o rezoluție 828 x 1792 pixeli, iPhone 11 e un telefon care se potrivește celor care preferă să poată mânui dispozitivele cu o singură mână, fără teama că l-ar putea scăpa pe jos. Cu alte cuvinte, dimensiunile acestui telefon sunt perfecte pentru tine, dacă preferi mai degrabă un telefon de dimensiuni reduse.

iPhone 11 are trei variante de stocare internă. Vorbim de 64GB cu 4GB RAM, 128GB cu 4GB RAM și 256GB cu 4GB RAM. Suita de camere a acestui dispozitiv este compusă din două obiective a câte 12 MP fiecare. Și, chiar dacă nu este un model de top al Apple, sau mai bine zis nu mai este, după lansarea telefoanelor din ultimii trei ani, iPhone 11 rămâne la o calitate ridicată a imaginii pe care o poate surprinde, cu o stabilizare video destul de impresionantă, ținând cont că vorbim de un telefon apărut pe piață în 2019.

Despre iPhone 11 ar trebui să mai știi că are o baterie de 3110 mAh, cu posibilitatea de reîncărcare rapidă la 18W, varianta de reîncărcare wireless, dar și funcția de blocare a telefonului prin FaceID. Cu alte cuvinte, vorbim de un telefon sigur și generos ca specificații, care la momentul scrierii acestui articol costă mai puțin de 2000 lei.

Concret, pentru varianta recondiționată a iPhone 11 vei plăti doar 1.939 lei, dacă îl iei de pe Flip.ro.

Samsung Galaxy S10 Plus

Ești fan al telefoanelor cu Android? Atunci e foarte posibil să-ți amintești cât de apreciat a fost acest model de la Samsung atunci când a fost lansat, adică acum trei ani. De fapt, încă e, pentru că lista de specificații cu care vine la pachet ar putea mulțumi chiar și pe cei mai exigenți utilizatori. La ce ne referim când spunem asta?

În primul rând, la ecranul Dynamic AMOLED de 6,4 inch, cu HDR10+, o rezoluție de 1440 x 3040 pixeli și funcția always-on display. Dacă ești un consumator de conținut pe telefon, modelul S10 Plus nu doar că va fi foarte satisfăcător pentru tine, dar e posibil să fii chiar surprins de culorile și cursivitatea imaginilor pe ecranul acestuia.

În materie de memorie internă, Galaxy S10 Plus este foarte generos. Mai exact, telefonul vine în patru variante de stocare, adică 128GB cu 6GB RAM, 128GB cu 8GB RAM, 512GB cu 8GB RAM sau 1TB cu 12GB RAM. Impresionant, nu-i așa?

Cât despre suita de camere a acestui model de la Samsung, ce trebuie să știi este că obiectivele acesteia, cu 12MP, 12MP, respectiv 12MP, sunt capabile să filmeze în 4K la 60 fps. Altfel spus, telefonul va capta imagini extrem de cursive, iar amintirile tale vor fi mai conturate ca niciodată.

Nici bateria dispozitivului nu lasă de dorit, pentru că are o capacitate de 4100 mAh și funcția de fast charging la 15W pe fir sau wireless. De asemenea, S10 Plus e capabil să-și împartă energia cu alte telefoane, prin funcția reverse wireless charging.

Nu în ultimul rând, vorbim de un smartphone cu dual SIM, ceea ce înseamnă că îl vei putea folosi atât ca dispozitiv personal, cât și ca telefon de muncă, dacă alegi să folosești cartele diferite.

Recondiționat, în starea estetică Ca nou, Samsung Galaxy S10 Plus costă 1.859 lei, la momentul scrierii acestui material.

Huawei P40 Pro

Ajungem și în „grădina' Huawei, un producător de telefoane cu specificații de top, la prețuri mai mult decât tentante.

Despre modelul P40 Pro ar trebui să știi, înainte de toate, că nu are aplicațiile Google incluse în mod implicit, însă te poți bucura de ele după ce le instalezi simplu pe telefon (caută pe Google Install Google Play Services on your Huawei phone și vezi care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi).

Crede-ne pe cuvânt, merită să faci asta, pentru că uite ce specificații interesante te așteaptă, dacă îți vei cumpăra modelul P40 Pro.

Începem, desigur, cu display-ul acestui telefon, care este un OLED de 6,58 inch, cu rezoluția de 1200 x 2640 pixeli. Dimensiunile generoase ale ecranului său recomandă Huawei P40 Pro pentru cei care preferă să urmărească clipuri sau orice alt tip de conținut direct de pe smartphone.

P40 Pro are trei variante de stocare internă. Mai exact, vei putea opta pentru un model cu 128GB și 8GB RAM, unul cu 256GB și 8GB RAM sau pentru 512GB și 8GB RAM.

În ceea ce privește camerele telefonului de la Huawei, vorbim de o suită mai mult decât performantă. Pozele și video-urile tale vor arăta mai bine ca niciodată, grație obiectivelor Leica (cele mai apreciate de pe piață) cu 50MP, 12MP, respectiv 40MP.

Bateria acestui telefon are 4200 mAh și este capabilă de reîncărcare pe fir la 40W (adică foarte rapid) sau de încărcare rapidă wireless, ba chiar și reverse charging, la 27W.

La momentul scrierii acestui articol, Huawei P40 Pro costa 1.859 lei, în varianta Ca Nou, la Flip.

Acestea au fost recomandările pe care am avut să ți le facem în ceea ce privește telefoane pe care ți le-ai putea cumpăra în 2022 cu mai puțin de 2000 lei. Sperăm că sugestiile de mai sus te-au inspirat, iar acum știi că, pentru a avea un smartphone performant, nu e nevoie să cheltuiești foarte mulți bani.

