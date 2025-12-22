Ce sunt nootropicele și la ce sunt bune?

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Ce sunt nootropicele și la ce sunt bune?

Sursă foto: pexels.com

Interesul pentru susținerea performanței cognitive a crescut constant, pe fondul cerințelor tot mai ridicate din mediul profesional și academic. În acest context, nootropicele, cunoscute și sub denumirea de potențiatori cognitivi, sunt substanțe utilizate pentru a sprijini funcțiile mentale, precum memoria, atenția și claritatea gândirii. Conceptul de „nootropic' a fost formulat în 1972 de psihologul și chimistul român Dr. Corneliu E. Giurgea, din termenii grecești nous (minte) și trepein (a orienta). Aceste substanțe pot influența activitatea cerebrală prin mecanisme diverse, de la reglarea neurotransmițătorilor până la susținerea sănătății neuronale.

Ce definesc nootropicele moderne

Nootropicele reprezintă o categorie largă de substanțe care pot contribui la optimizarea funcției cognitive, fără a produce efectele stimulentelor clasice utilizate exclusiv pentru energie. Definiția actuală include atât compuși naturali, cât și sintetici, cu rol de susținere a sănătății creierului pe termen mediu și lung.

Acestea pot acționa:

  • stimulant moderat, prin creșterea vigilenței;
  • nutritiv, prin aport de substanțe esențiale neuronilor;
  • protector, prin reducerea stresului oxidativ și a degradării celulare.

Spre deosebire de stimulentele agresive, nootropicele vizează susținerea echilibrată a activității cerebrale.

Funcțiile cognitive susținute de nootropice

Utilizarea nootropicelor este asociată cu mai multe dimensiuni ale performanței mentale, nu doar cu creșterea energiei psihice.

Principalele arii vizate includ:

  • memoria, atât în faza de învățare, cât și în cea de consolidare;
  • concentrarea, capacitatea de a menține atenția asupra unui obiectiv;
  • claritatea mentală, procesarea eficientă a informațiilor;
  • neuroprotecția, protejarea neuronilor de stres și îmbătrânire;
  • neuroplasticitatea, adaptabilitatea creierului la informații noi;
  • motivația, susținerea efortului intelectual.

Cum acționează nootropicele asupra creierului

Efectele nootropicelor se bazează pe mai multe mecanisme biologice, care pot acționa simultan sau complementar.

Cele mai frecvente mecanisme includ:

  • modularea neurotransmițătorilor precum acetilcolina, dopamina și serotonina;
  • îmbunătățirea fluxului sanguin cerebral, cu aport crescut de oxigen;
  • susținerea metabolismului energetic neuronal;
  • protecția antioxidantă împotriva radicalilor liberi;
  • stimularea factorilor neurotrofici implicați în sănătatea neuronilor.

Prin aceste mecanisme, nootropicele pot contribui la o funcționare cerebrală mai eficientă, mai ales în perioade solicitante.

Criteriile clasice ale unui nootropic autentic

Dr. Corneliu E. Giurgea a stabilit un set de criterii pentru definirea nootropicelor, care rămân relevante și în prezent. Conform acestora, o substanță ar trebui să:

  • îmbunătățească memoria și capacitatea de învățare;
  • protejeze creierul de agresiuni chimice sau fizice;
  • susțină eficiența mecanismelor de control cerebral;
  • nu producă sedare sau stimulare excesivă;
  • aibă toxicitate foarte scăzută și tolerabilitate bună.

Aceste principii sunt utilizate și astăzi ca reper pentru evaluarea suplimentelor cognitive.

Tipuri de nootropice utilizate frecvent

Nootropice de origine naturală

Nootropicele naturale provin din plante, aminoacizi sau extracte utilizate tradițional în diferite sisteme medicale. Principalul lor avantaj este profilul bun de siguranță și utilizarea pe termen lung.

Exemple cunoscute includ:

  • Ginkgo biloba – susține circulația cerebrală;
  • Bacopa monnieri – asociată cu memoria și reducerea stresului;
  • Lions Mane – implicată în susținerea factorilor neurotrofici;
  • L-teanina – favorizează concentrarea fără somnolență;
  • Rhodiola rosea și ashwagandha – adaptogeni pentru stres mental.

Nootropice sintetice și compuși specializați

Această categorie include substanțe dezvoltate în laborator, cu mecanisme de acțiune bine definite. Ele sunt utilizate pentru suport cognitiv direcționat.

Printre cele mai cunoscute se află:

  • citicolina (CDP-colină) – precursor al acetilcolinei;
  • Alpha-GPC – altă sursă de colină;
  • fosfatidilserina – componentă a membranelor neuronale;
  • racetamii – clasă de compuși studiați pentru memorie și învățare.

Formule cu mai mulți compuși activi

Multe suplimente moderne folosesc combinații de ingrediente naturale și sintetice, pentru un efect sinergic. Aceste formule abordează simultan mai multe aspecte ale funcției cognitive.

De regulă, ele pot conține:

  • surse de colină;
  • vitamine din complexul B;
  • antioxidanți;
  • extracte botanice;
  • stimulente ușoare, precum cofeina naturală;
  • aminoacizi implicați în neurotransmisie.

Cum alegi un nootropic sigur și eficient

Având în vedere diversitatea produselor disponibile, selecția unui nootropic ar trebui să se bazeze pe criterii clare.

Formulă echilibrată și completă

Un supliment de calitate combină ingrediente cu roluri complementare, fără a suprasolicita sistemul nervos. Prezența vitaminelor și mineralelor esențiale este un avantaj important.

Susținere științifică

Ingredientele ar trebui să fie documentate prin studii clinice sau cercetări relevante. Substanțele precum citicolina și bacopa monnieri beneficiază de un volum consistent de date științifice.

Tolerabilitate și utilizare responsabilă

Este recomandată testarea toleranței individuale și respectarea dozelor indicate. Nootropicele nu trebuie să înlocuiască somnul, alimentația corectă sau activitatea fizică.

Help4Brain – exemplu de nootropic mixt

Help4Brain este un supliment alimentar formulat ca nootropic mixt, combinând citicolina, vitaminele din complexul B și extractul de guarana. Această asociere vizează susținerea memoriei, concentrării și nivelului de energie mentală într-un mod echilibrat.

Citicolina contribuie la sinteza acetilcolinei și la menținerea structurii membranelor neuronale, vitaminele B susțin metabolismul energetic cerebral, iar guarana oferă un efect stimulant moderat, cu eliberare mai lentă a cofeinei. În contextul soluțiilor disponibile pentru suport cognitiv, includerea unui produs precum Help4Brain într-o rutină bine structurată poate reprezenta o opțiune pentru perioadele de solicitare intelectuală crescută.

Sursă foto: Help4brain.ro

Nootropicele reprezintă o categorie diversă de substanțe destinate susținerii funcției cognitive, prin mecanisme care vizează memoria, atenția, neuroprotecția și adaptabilitatea creierului. Clasificarea lor în naturale, sintetice și formule combinate reflectă varietatea opțiunilor existente.

Pentru o utilizare eficientă, este esențială alegerea unui produs cu formulă echilibrată, susținut științific și bine tolerat, integrat într-un stil de viață sănătos. Nootropicele pot completa, dar nu pot înlocui, baza fundamentală a sănătății cognitive: somnul, nutriția și gestionarea stresului.

Acest material are scop informativ și nu substituie recomandările unui specialist. Pentru utilizare personalizată, este indicat consultul medical.

  • Giurgea C.E. (1972). Neuroenhancement: State of the Art and Future Perspectives. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8629054/
  • WebMD. (2024). Nootropics („Smart Drugs” or „Cognitive Enhancers”). www.webmd.com/vitamins-and-supplements/features/nootropics-smart-drugs-overview
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Vrei să înveți să îți coafezi singură părul în fiecare zi? Trucuri și instrumente necesare
Advertorial
Vrei să înveți să îți coafezi singură părul în fiecare zi? Trucuri și instrumente necesare
Sărbătorește ceea ce contează –  cele mai cool cadouri tech pentru un Crăciun de neuitat, powered by HONOR
Advertorial
Sărbătorește ceea ce contează –  cele mai cool cadouri tech pentru un Crăciun de neuitat, powered by HONOR
Ghidul complet al cardurilor de cumpărături: cum funcționează și ce beneficii oferă
Advertorial
Ghidul complet al cardurilor de cumpărături: cum funcționează și ce beneficii oferă
Băneasa Shopping City deschide universul magic al sărbătorilor
Advertorial
Băneasa Shopping City deschide universul magic al sărbătorilor
RECEPTURA - Un gest de responsabilitate
Advertorial
RECEPTURA - Un gest de responsabilitate
Andreea Dogaru, High Fashion Designer of the Year award la Bukarest Fashion Week
Advertorial
Andreea Dogaru, High Fashion Designer of the Year award la Bukarest Fashion Week
Libertatea
Cristina Spătar, mândră de iubita fiului ei. I-a cunoscut părinții, iar Albert a primit acordul mamei: „Vin la mine, noi mergem la ei”
Cristina Spătar, mândră de iubita fiului ei. I-a cunoscut părinții, iar Albert a primit acordul mamei: „Vin la mine, noi mergem la ei”
Ce a făcut Andra în avion la 10.000 de metri înălțime: „Gălăgie”! Reacțiile fanilor: „Plângere la compania aeriană”
Ce a făcut Andra în avion la 10.000 de metri înălțime: „Gălăgie”! Reacțiile fanilor: „Plângere la compania aeriană”
Mihai Bobonete, recunoscător soției sale pentru tot: „Cătălina îmi dă echilibrul de care am nevoie”. Transformarea prin care a trecut actorul după ce a slăbit
Mihai Bobonete, recunoscător soției sale pentru tot: „Cătălina îmi dă echilibrul de care am nevoie”. Transformarea prin care a trecut actorul după ce a slăbit
Adrian Cioroianu și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane, iar Mihai Albu l-a dat de gol. Cine este și cu ce se ocupă noua parteneră
Adrian Cioroianu și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane, iar Mihai Albu l-a dat de gol. Cine este și cu ce se ocupă noua parteneră
Ego.ro
Cine este prietena ta cea mai bună, în funcție de zodie
Cine este prietena ta cea mai bună, în funcție de zodie
Vrei să te tunzi singură acasă? Câteva trucuri de la experți!
Vrei să te tunzi singură acasă? Câteva trucuri de la experți!
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Antena 1
Ilona Brezoianu a dezvăluit numele fiului ei. Actrița s-a întors la lucru. Cum a fost surprinsă de colegii săi
Ilona Brezoianu a dezvăluit numele fiului ei. Actrița s-a întors la lucru. Cum a fost surprinsă de colegii săi
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
Absența remarcată de toți la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. De ce nu a fost prezent Ayan, fiul vedetei
Absența remarcată de toți la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. De ce nu a fost prezent Ayan, fiul vedetei
Gabriela și Dani Oțil, în „excursie” cu metroul, alături de fiul lor. Reacția simpatică a lui Tiago: „Am prins viteză!”
Gabriela și Dani Oțil, în „excursie” cu metroul, alături de fiul lor. Reacția simpatică a lui Tiago: „Am prins viteză!”
Unica.ro
Zodia care va avea parte de cel mai frumos Crăciun! Se deschide ușa norocului pentru acești nativi și primesc cadou tot ce și-au dorit: dragoste, liniște, fericire
Zodia care va avea parte de cel mai frumos Crăciun! Se deschide ușa norocului pentru acești nativi și primesc cadou tot ce și-au dorit: dragoste, liniște, fericire
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
„Am rugat-o s-o fotografiez și a acceptat”. Tudor Chirilă, impresionat de o femeie la metrou. Ce i-a atras atenția artistului. Mesajul lui s-a viralizat rapid
„Am rugat-o s-o fotografiez și a acceptat”. Tudor Chirilă, impresionat de o femeie la metrou. Ce i-a atras atenția artistului. Mesajul lui s-a viralizat rapid
Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
catine.ro
Ce se întâmplă dacă mănânci același mic dejun în fiecare zi. Beneficii și contraindicații
Ce se întâmplă dacă mănânci același mic dejun în fiecare zi. Beneficii și contraindicații
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ceaiul care îți poate îmbunătăți starea de spirit. Recomandările specialiștilor
Ceaiul care îți poate îmbunătăți starea de spirit. Recomandările specialiștilor
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat pe fani
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat pe fani
Mai multe din advertorial
Alegerea echipamentului de iarnă: greșeli frecvente și cum le eviți
Alegerea echipamentului de iarnă: greșeli frecvente și cum le eviți
Advertorial

Iarna te poți bucura de clipe memorabile, însă doar dacă ai echipamentul potrivit.

+ Mai multe
Lecția de stil “Made in Moldova”: designeri și piese ce nu ar trebui să-ți lipsească din garderobă în acest sezon
Lecția de stil “Made in Moldova”: designeri și piese ce nu ar trebui să-ți lipsească din garderobă în acest sezon
Advertorial

+ Mai multe
Bauckhof aduce „Magia Crăciunului Gluten Free” în bucătăriile din România
Bauckhof aduce „Magia Crăciunului Gluten Free” în bucătăriile din România
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC