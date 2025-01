Ce obții când combini tehnologia și moda? Review HUAWEI nova 13 Pro: accesoriu deghizat ca smartphone sau invers?

Practic, performant și elegant! Așa as aș descrie folosind doar trei cuvinte noul telefon nova 13 Pro al producătorului HUAWEI. Aș putea să mă opresc aici și să vă îndemn să îl încercați chiar voi, dar cum altfel aș putea să vă povestesc și vouă despre marea surprindere pe care am avut-o atunci când i-am deschis cutia? Primul meu gând a fost: WOW! M-am întrebat dacă în mâinile mele se află un telefon „pe bune' sau un altfel de obiect deghizat ca accesoriu.

Stil la superlativ, design inspirat din modelele clasice în carouri

Culoarea de față se numește Loden Green, iar sursa de inspirație a acestui design se regăsește într-o țesătură specială numită tot loden, confecționată din lână și care prezintă o rezistență ridicată la apă și frig. Acest tip de material își are originile în Austria și a fost utilizat în general pentru a croi haine care să țină piept anotimpului rece. Pot spune că și nova 13 Pro se aseamănă cu acest material nu doar prin look, ci și prin faptul că prima oară când am pus mâna pe el mi-a lăsat senzația unui produs rezistent, realizat cu atenție și construit pentru a face față provocărilor zilnice.

De asemenea, spatele texturat în carouri al telefonului îi conferă un aer deosebit de sofisticat prin jocul de umbre pe care îl oferă atunci când bate lumina direct pe el. Unul dintre gânduri a fost să îmi actualizez garderoba cu o eșarfă similară pentru a obține acel twist inedit de a asorta diferite elemente vestimentare. Acesta este și motivul pentru care m-am întrebat inițial dacă acest smartphone este un accesoriu cu funcție de telefon sau un telefon care poate fi privit ca accesoriu. Sincer, răspunsul este în ochii privitorului, dar dacă ar fi să mă întrebi pe mine, HUAWEI este maestrul care îmbină cu succes tehnologia cu elementul fashion. Într-o piață dominată de obiecte monocrom, ceea ce face HUAWEI cu produsele sale pare să fie o gură de aer proaspăt, mai ales în ceea ce privește designul unui obiect pe care îl utilizăm zilnic, dar care pare să devină din ce în ce mai banal.

Atenție sporită a fost acordată și zonei dedicate camerelor. Cele patru lentile stau grupate într-o formă dreptunghiulară, curbată la extremități și accentuată cu o ramă de metal inscripționată cu numele seriei. Aceasta poartă numele de Star Orbit Ring și completează cu succes la aspectul vizual general al telefonului. Având o înfățișare spectaculoasă, adesea am primit întrebări de la apropiați despre ce telefon am eu în mână. Pot spune că nova 13 Pro este cu adevărat un „conversation starter'.

Un alt aspect pe care îl apreciez foarte mult la acest smartphone este manevrabilitatea lui. Rama curbată se unește armonios cu sticla ecranului, lăsând senzația unui obiect alcătuit dintr-o singură bucată. În timp ce navighez pe internet sau țin legătura cu oamenii folosind aplicațiile de chat precum Whatsapp sau Messenger, nu simt disconfort atunci când tastez sau duc telefonul la ureche.

Cadrul perfect, imaginea perfectă

Adesea se spune că „cea mai bună cameră' este cea pe care o ai la tine. Fiind mereu în căutarea unui cadru perfect, am simțit că telefonul mobil nu reușește întotdeauna să surprindă momentele așa cum îmi doresc. Se pare că nova 13 Pro este într-o misiune de a-mi demonstra contrariul, misiune care are la final un deznodământ fericit. Hai să vă explic.

Este printre puținele dăți când sunt total cucerit de felul în care componentele hardware lucrează optim cu cele software, având ca rezultat fotografii admirabile. În primul rând, camera principală de 50 MP dispune de un truc inteligent întâlnit în general la obiectivele clasice ale aparatelor de fotografiat. Pentru prima oară, un telefon din seria nova încorporează diafragma variabilă (de la f/1.4 la f/4.0) în patru stopuri. Acest lucru permite reglarea cantității de lumină captată, ceea ce are ca efect, operarea telefonului similară cu cea a unui aparat clasic. Acest lucru nu îmbunătățește doar rezultatul, ci și flexibilitatea de a realiza mai eficient portrete, fotografii de grup sau cadre cu peisaje impresionante. Bineînțeles, nu întotdeauna ai timp să modifici setările pentru a capta imaginea perfectă, de aceea HUAWEI a introdus funcționalități software care să te ajute să nu ratezi secunda perfectă. Aici vorbesc despre XD Portrait cu trei moduri (Natural, Delicat, Stylish) care îmbunătățește lumina, textura, culoarea și nivelul de estompare (blur) al fundalului și modul AI Best Expression care alege în mod inteligent cea mai bună expresie atunci când fotografiezi în modul rafală, salvând astfel mult mai mult timp.

În plus, camera principală este acompaniată de una de 12 MP cu lentilă telefoto 3x, perfectă pentru portrete apropiate și una de 8 MP cu unghi ultra larg de vizualizare, ideală pentru peisaje sau cadre ample. Cea din urmă dispune inclusiv de abilitatea de a fotografia îndeaproape subiectul, reușind să capteze imagini de la o distanță de până la doi centimetri, ridicând astfel fotografia macro la un alt nivel.

Privind în ansamblu, când mă gândesc la acest telefon sunt cuprins de un sentiment de siguranță, atunci când vreau să scot la iveală latura artistică, mai ales când merg la un eveniment sau când vreau să păstrez amintiri plăcute cu prietenii.

Nici camera frontală nu este mai prejos, sau mai bine zis camerele frontale, deoarece sunt două la număr, ascunse într-un decupaj de tip pastilă. Cu ajutorul acestora poți obține selfie-ul perfect, mai ales dacă vrei să îți exprimi bucuria că ai ajuns într-un final la concertul mult dorit. Cei 60 MP ai senzorului principal sunt mai mult decât suficienți pentru a capta cu mare fidelitate până și cele mai mici detalii. Acesta este ajutat de un senzor secundar de 8 MP ce poate apropia optic imaginea până la 2x și digital până la 5x și este aproape indispensabilă atunci când vrei să obții imagini portret de tip Close-Up.

Performanță completă și accesibilitate garantată cu AppGallery și integrarea Google

Înfățișare bună are, camere excepționale are, știți ce altceva mai are acest telefon? Un ecran OLED luminos, ce poate fi citit chiar și în cele mai luminoase medii și o autonomie de invidiat pentru a susține ritmul cotidian alert. Să nu mai spun de funcția de încărcare rapidă. În doar 30 de minute am suficientă baterie pentru a ajunge la birou, a răspunde câtorva mailuri și de a planifica o întâlnire după masă, totul în timp ce ascult piesele mele preferate de pe Spotify. Apropo, lipsa aplicațiilor importante este de domeniul trecutului. Folosind AppGallery am reușit să descarc toate programele pe care le utilizez zilnic precum Waze, Drive, Gmail, YouTube, Facebook, Instagram și altele.

Bineînțeles, ar fi fost păcat să nu profit la maximum de acest telefon și să nu descarc și aplicații de editare foto precum Snapseed sau Lightroom, pentru a retușa și a obține fotografiile perfecte pentru rețelele de socializare sau alte proiecte. În plus, la prima utilizare a unei aplicații care depinde de serviciile Google, telefonul activează automat extensii precum microG sau Gbox, astfel că, după configurarea inițială, nu mai este nevoie de alte intervenții, iar aplicațiile se comportă ca pe orice alt dispozitiv Android.

La final, pot afirma că am reușit să transform nova 13 Pro într-un centru productiv și creativ, fără prea multe bătăi de cap. Mă bucur mult să am în buzunar un „camera phone' de încredere, care știu că nu mă va dezamăgi, indiferent de situațiile în care mă aflu.

Oferta de lansare în magazinul online HUAWEI Store

Telefonul poate fi achiziționat la prețul de 3.499 lei și invit toți pasionații de fotografie și tehnologie să arunce un ochi în magazinul HUAWEI Store pentru a descoperi oferta specială disponibilă în perioada 28 ianuarie – 17 februarie: Cu un cupon de reducere de 500 lei, prețul final al telefonului scade la doar 2.999 lei. În plus, cei care achiziționează un telefon HUAWEI nova 13 Pro sau și varianta simplă, HUAWEI nova 13, vor primi cadou o pereche de căști HUAWEI Freebuds 5 și 6 luni de HUAWEI Care-Screen Protection – știți voi – pentru a fi pregătit în cazul accidentelor neprevăzute.

