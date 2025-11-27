Ce înălțime ar trebui să aibă scaunele de dining în funcție de masa aleasă și alte reguli de design

Alegerea scaunelor de dining potrivite nu este doar o chestiune de estetică – este o combinație subtilă între proporții, confort și echilibru vizual. O masă frumoasă poate fi pusă în valoare doar dacă scaunele se potrivesc perfect ca înălțime, dimensiune și stil.
Mulți oameni cumpără mesele și scaunele separat, iar rezultatul poate fi un set frumos, dar incomod: genunchii nu încap, spătarul este prea jos, sau mesele par disproporționate față de scaune.
Pentru a evita aceste probleme, am pregătit un ghid complet despre cum alegi corect înălțimea scaunelor pentru dining în funcție de masă, dar și alte reguli de design care transformă zona de dining într-un spațiu armonios și confortabil.
Masa de dining este centrul oricărei zone de zi – locul unde te aduni cu familia, servești mesele și socializezi cu prietenii. Dacă proporțiile dintre masă și scaune nu sunt potrivite, întreaga experiență devine incomodă.
Un scaun prea jos te face să te apleci peste masă, iar unul prea înalt te obligă să stai într-o poziție rigidă, nefirească. Pe termen lung, aceste diferențe pot afecta nu doar confortul, ci și aspectul estetic al spațiului.
Raportul corect între înălțimea mesei și a scaunului este esențial pentru:
În majoritatea cazurilor, mesele de dining au o înălțime standard între 74 și 76 cm, măsurată de la podea până la partea superioară a blatului.
Această dimensiune oferă echilibrul optim pentru majoritatea persoanelor adulte și permite folosirea scaunelor obișnuite, cu șezutul aflat la o distanță confortabilă.
Totuși, există și excepții:
Prin urmare, înălțimea mesei determină direct înălțimea potrivită a scaunelor.
Regula de aur este simplă:
între șezutul scaunului și partea inferioară a mesei trebuie să existe un spațiu de aproximativ 25-30 cm.
Astfel, o persoană adultă poate sta confortabil, cu picioarele relaxate, fără a atinge blatul mesei.
Sfat practic: dacă ai o masă cu blatul mai gros (4-5 cm), calculează înălțimea scaunului raportându-te la partea inferioară a blatului, nu la marginea superioară.
Pe lângă înălțimea corectă, este important să existe spațiu suficient pentru picioare sub masă.
Ideal, între partea inferioară a blatului și genunchi ar trebui să rămână cel puțin 20 cm liberi. În caz contrar, scaunele se vor simți inconfortabile, iar utilizatorii vor avea tendința de a sta prea departe de masă.
Pentru un confort maxim:
Înălțimea corectă este doar o parte a confortului. Forma și proporțiile scaunului influențează la fel de mult senzația de relaxare în timpul meselor.
Recomandare: dacă ai o masă compactă, fără mult spațiu între picioare, evită scaunele cu brațe voluminoase. Alege modele simple, fără cotiere, care pot fi introduse complet sub masă.
Pe lângă raportul dintre masă și scaune, trebuie respectate și câteva proporții generale pentru confortul întregii zone de dining.
Fiecare loc la masă ar trebui să aibă cel puțin 60 cm lățime și 40 cm adâncime.
Astfel, fiecare invitat are spațiu suficient pentru a se mișca și a mânca confortabil.
Lasă minimum 90 cm între spătarul scaunului și perete sau alte piese de mobilier. Acest spațiu permite ridicarea și deplasarea fără disconfort.
Lampa suspendată ar trebui să fie la 70-80 cm deasupra blatului mesei. Este suficient de jos pentru a crea o atmosferă intimă, dar nu încurcă vizual conversația.
Indiferent de model, întreținerea corectă prelungește durata de viață și păstrează aspectul impecabil.
Truc de durabilitate: alternează poziția scaunelor din când în când. Cele mai folosite se uzează mai repede – o mică rotație lunară uniformizează uzura.
Acum că ai aflat cum să alegi corect scaunele pentru dining, intră pe Ha.ro și optează pentru modelul potrivit, care va oferi echilibru între funcționalitate, proporție și design.
Ideal este ca între șezut și masa de dining să existe un spațiu de 25-30 cm, spătarul să ofere susținere, iar materialele să fie adaptate stilului de viață al familiei tale.
Cu atenție la detalii, poți crea o zonă de dining elegantă, primitoare și perfect echilibrată – un loc în care mesele se transformă în momente plăcute și confortabile, zi de zi.
Sursa foto: pexels.com