Ce înălțime ar trebui să aibă scaunele de dining în funcție de masa aleasă și alte reguli de design

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Ce înălțime ar trebui să aibă scaunele de dining în funcție de masa aleasă și alte reguli de design

Alegerea scaunelor de dining potrivite nu este doar o chestiune de estetică – este o combinație subtilă între proporții, confort și echilibru vizual. O masă frumoasă poate fi pusă în valoare doar dacă scaunele se potrivesc perfect ca înălțime, dimensiune și stil.

Mulți oameni cumpără mesele și scaunele separat, iar rezultatul poate fi un set frumos, dar incomod: genunchii nu încap, spătarul este prea jos, sau mesele par disproporționate față de scaune.

Pentru a evita aceste probleme, am pregătit un ghid complet despre cum alegi corect înălțimea scaunelor pentru dining în funcție de masă, dar și alte reguli de design care transformă zona de dining într-un spațiu armonios și confortabil.

1. De ce este important raportul corect între masă și scaune

Masa de dining este centrul oricărei zone de zi – locul unde te aduni cu familia, servești mesele și socializezi cu prietenii. Dacă proporțiile dintre masă și scaune nu sunt potrivite, întreaga experiență devine incomodă.

Un scaun prea jos te face să te apleci peste masă, iar unul prea înalt te obligă să stai într-o poziție rigidă, nefirească. Pe termen lung, aceste diferențe pot afecta nu doar confortul, ci și aspectul estetic al spațiului.

Raportul corect între înălțimea mesei și a scaunului este esențial pentru:

  • confortul corporal și postura corectă;
  • funcționalitate (spațiu suficient pentru picioare și genunchi);
  • proporționalitatea vizuală a întregului set de dining;
  • armonia cu restul designului interior.

2. Care este înălțimea standard a unei mese de dining

În majoritatea cazurilor, mesele de dining au o înălțime standard între 74 și 76 cm, măsurată de la podea până la partea superioară a blatului.

Această dimensiune oferă echilibrul optim pentru majoritatea persoanelor adulte și permite folosirea scaunelor obișnuite, cu șezutul aflat la o distanță confortabilă.

Totuși, există și excepții:

  • mesele tip bar sau înalte – între 90 și 110 cm;
  • mesele tip bistro sau insule de bucătărie – în jur de 90 cm;
  • mesele joase, pentru dining casual sau lounge – în jur de 70 cm.

Prin urmare, înălțimea mesei determină direct înălțimea potrivită a scaunelor.

3. Cum calculezi înălțimea ideală a scaunelor de dining

Regula de aur este simplă:
între șezutul scaunului și partea inferioară a mesei trebuie să existe un spațiu de aproximativ 25-30 cm.

Astfel, o persoană adultă poate sta confortabil, cu picioarele relaxate, fără a atinge blatul mesei.

Exemple concrete:

  • Pentru o masă de 75 cm înălțime, scaunele ideale au șezutul la 45-47 cm.
  • Pentru o masă tip bar de 100 cm, scaunele trebuie să aibă șezutul la 70-75 cm.
  • Pentru o insulă de bucătărie de 90 cm, alege scaune cu șezutul la 60-65 cm.

Sfat practic: dacă ai o masă cu blatul mai gros (4-5 cm), calculează înălțimea scaunului raportându-te la partea inferioară a blatului, nu la marginea superioară.

4. Spațiul pentru picioare – detaliul care contează

Pe lângă înălțimea corectă, este important să existe spațiu suficient pentru picioare sub masă.

Ideal, între partea inferioară a blatului și genunchi ar trebui să rămână cel puțin 20 cm liberi. În caz contrar, scaunele se vor simți inconfortabile, iar utilizatorii vor avea tendința de a sta prea departe de masă.

Pentru un confort maxim:

  • alege mese cu picioare amplasate spre colțuri, nu central, dacă vrei libertate de mișcare;
  • evită mesele cu suporturi transversale groase care blochează genunchii;

5. Ergonomia scaunului – mai mult decât o cifră

Înălțimea corectă este doar o parte a confortului. Forma și proporțiile scaunului influențează la fel de mult senzația de relaxare în timpul meselor.

Iată la ce să fii atent:

  • Adâncimea șezutului: ideal între 42 și 48 cm – suficient pentru a susține coapsele fără să preseze genunchii.
  • Înălțimea spătarului: între 85 și 100 cm de la podea (sau 40-45 cm de la șezut). Spătarele mai înalte oferă confort sporit pentru mesele lungi.
  • Unghiul spătarului: o ușoară înclinare de 5-10° este ideală pentru relaxare.
  • Brațele scaunului: dacă există, ele trebuie să încapă sub masă (lasă un spațiu de 2-3 cm între ele și partea inferioară a blatului).

Recomandare: dacă ai o masă compactă, fără mult spațiu între picioare, evită scaunele cu brațe voluminoase. Alege modele simple, fără cotiere, care pot fi introduse complet sub masă.

6. Alte proporții importante pentru zona de dining

Pe lângă raportul dintre masă și scaune, trebuie respectate și câteva proporții generale pentru confortul întregii zone de dining.

1. Spațiul necesar pentru fiecare persoană

Fiecare loc la masă ar trebui să aibă cel puțin 60 cm lățime și 40 cm adâncime.
Astfel, fiecare invitat are spațiu suficient pentru a se mișca și a mânca confortabil.

2. Distanța dintre scaune și perete

Lasă minimum 90 cm între spătarul scaunului și perete sau alte piese de mobilier. Acest spațiu permite ridicarea și deplasarea fără disconfort.

3. Înălțimea lămpii de deasupra mesei

Lampa suspendată ar trebui să fie la 70-80 cm deasupra blatului mesei. Este suficient de jos pentru a crea o atmosferă intimă, dar nu încurcă vizual conversația.

7. Cum menții scaunele în stare perfectă

Indiferent de model, întreținerea corectă prelungește durata de viață și păstrează aspectul impecabil.

Curățare și protecție:

  • Pentru scaunele din lemn – folosește soluții de curățare specializate și evită umezeala excesivă.
  • Pentru scaunele tapițate – aspiră regulat, iar pentru pete folosește o soluție delicată pe bază de apă și oțet.
  • Pentru catifea sau piele ecologică – utilizează o lavetă moale și soluții non-abrazive.

Truc de durabilitate: alternează poziția scaunelor din când în când. Cele mai folosite se uzează mai repede – o mică rotație lunară uniformizează uzura.

8. Greșeli frecvente de evitat

  1. Alegerea scaunelor doar după aspect. Verifică mereu confortul înainte de achiziție.
  2. Ignorarea proporțiilor. Scaunele prea înalte sau prea joase față de masă creează disconfort vizual și fizic.
  3. Neglijarea spațiului din jur. O zonă de dining înghesuită este greu de folosit.
  4. Tapițerie prea sensibilă. Într-o zonă cu utilizare frecventă, alege materiale rezistente la pete și ușor de curățat.
  5. Amestec nearmonios de stiluri. Contrastul este bun, dar trebuie să fie intenționat și echilibrat, nu întâmplător.

Acum că ai aflat cum să alegi corect scaunele pentru dining, intră pe Ha.ro și optează pentru modelul potrivit, care va oferi echilibru între funcționalitate, proporție și design.

Ideal este ca între șezut și masa de dining să existe un spațiu de 25-30 cm, spătarul să ofere susținere, iar materialele să fie adaptate stilului de viață al familiei tale.

Cu atenție la detalii, poți crea o zonă de dining elegantă, primitoare și perfect echilibrată – un loc în care mesele se transformă în momente plăcute și confortabile, zi de zi.

Sursa foto: pexels.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Beneficiile unei mașini de spălat rufe cu funcții ecologice
Advertorial
Beneficiile unei mașini de spălat rufe cu funcții ecologice
Cum alegi un band de muzică la nuntă: exemplul Colors în Stereo, formație band care ridică tot ringul în picioare
Advertorial
Cum alegi un band de muzică la nuntă: exemplul Colors în Stereo, formație band care ridică tot ringul în picioare
Beneficiile curelor periodice cu Gerovital H3 pentru menținerea tinereții pielii
Advertorial
Beneficiile curelor periodice cu Gerovital H3 pentru menținerea tinereții pielii
Cauți inspirație pentru daruri de sărbători? Descoperă seturi cadou cu cosmetice originale cu ingrediente bio
Advertorial
Cauți inspirație pentru daruri de sărbători? Descoperă seturi cadou cu cosmetice originale cu ingrediente bio
Nutrilite lanseaza Women’s 40+ support : sprijin pentru femei, pentru a prospera in timpul tranzitiilor naturale ale vietii
Advertorial
Nutrilite lanseaza Women’s 40+ support : sprijin pentru femei, pentru a prospera in timpul tranzitiilor naturale ale vietii
Mizează pe eleganță și stil de sărbători! Mergi la sigur cu coșuri cadou sofisticate, marca FineStore
Advertorial
Mizează pe eleganță și stil de sărbători! Mergi la sigur cu coșuri cadou sofisticate, marca FineStore
Libertatea
Ce se întâmplă cu Claudia Pătrășacnu la aproape 2 luni de la despărțirea de iubit. „Azi mi-am dat timp să mă opresc puțin… să respir”
Ce se întâmplă cu Claudia Pătrășacnu la aproape 2 luni de la despărțirea de iubit. „Azi mi-am dat timp să mă opresc puțin… să respir”
Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc. Nu cred că aș putea să fiu călugăr, mai controlat”
Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc. Nu cred că aș putea să fiu călugăr, mai controlat”
Ce pasiuni are Vlad, fiul Danei Rogoz. Puștiul, în vârstă de 11 ani, este un mic geniu. „Chestii care pe mine mă depășesc. Adică, realmente, eu nu mai fac față”
Ce pasiuni are Vlad, fiul Danei Rogoz. Puștiul, în vârstă de 11 ani, este un mic geniu. „Chestii care pe mine mă depășesc. Adică, realmente, eu nu mai fac față”
Vedetele refuză pe bandă rulantă emisiunea Survivor România 2026 de la Antena 1: „Am primit oferte, dar nu pot să plec”
Vedetele refuză pe bandă rulantă emisiunea Survivor România 2026 de la Antena 1: „Am primit oferte, dar nu pot să plec”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Cele 3 zodii care intră într-o eră a bucuriei și a împlinirii în săptămânile ce urmează. Despre cine e vorba
Cele 3 zodii care intră într-o eră a bucuriei și a împlinirii în săptămânile ce urmează. Despre cine e vorba
Membrii trupei LaLa Band s-au reunit după 12 ani! Cât de schimbați sunt artiștii și care e motivul revederii
Membrii trupei LaLa Band s-au reunit după 12 ani! Cât de schimbați sunt artiștii și care e motivul revederii
Un bărbat s-a deghizat timp de 3 ani în propria mamă, totul ca să îi poată lua pensia. Ce l-a dat de gol pe om
Un bărbat s-a deghizat timp de 3 ani în propria mamă, totul ca să îi poată lua pensia. Ce l-a dat de gol pe om
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Ultima oră / Vedeta noastră a fost implicată într-un accident rutier! S-a răsturnat cu mașina! La fața locului au intervenit Poliția, Salvarea și Pompierii
Ultima oră / Vedeta noastră a fost implicată într-un accident rutier! S-a răsturnat cu mașina! La fața locului au intervenit Poliția, Salvarea și Pompierii
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
catine.ro
Vedeta care cere despăgubiri de 5 milioane de dolari de la un veteran cu dizabilități în vârstă de 85 de ani. Nu renunță la nimic
Vedeta care cere despăgubiri de 5 milioane de dolari de la un veteran cu dizabilități în vârstă de 85 de ani. Nu renunță la nimic
Horoscopul zilei de 27 noiembrie 2025. Capricornii îmbrățișează sinceritatea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 noiembrie 2025. Capricornii îmbrățișează sinceritatea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce se albesc sau se tulbură murăturile? Ce trebuie să faci imediat ca să le salvezi
De ce se albesc sau se tulbură murăturile? Ce trebuie să faci imediat ca să le salvezi
Trece printr-un divorț dificil, iar acum urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale. Cine este vedeta care spune că viața ei se destramă
Trece printr-un divorț dificil, iar acum urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale. Cine este vedeta care spune că viața ei se destramă
Mai multe din advertorial
“Quiet glamour” pentru sezonul rece: colecția Sitara definește eleganța
“Quiet glamour” pentru sezonul rece: colecția Sitara definește eleganța
Advertorial

+ Mai multe
Onshindo Osaka, brandul japonez de skincare premium care redefinește simplitatea în skincare, lansează în România noua eră „Soft Skin”
Onshindo Osaka, brandul japonez de skincare premium care redefinește simplitatea în skincare, lansează în România noua eră „Soft Skin”
Advertorial

+ Mai multe
Eleganța românească care a întors privirile Londrei: The Winter Banquet, balul de Crăciun cu invitați din elita europeană
Eleganța românească care a întors privirile Londrei: The Winter Banquet, balul de Crăciun cu invitați din elita europeană
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC