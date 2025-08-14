Ce faci când nopțile devin imposibile? Soluții moderne pentru depășirea insomniei

Ce faci când nopțile devin imposibile? Soluții moderne pentru depășirea insomniei

Odihna joacă un rol esenţial în buna funcţionare a organismului şi menținerea sănătăţii. Atunci când nopțile nedormite devin tot mai multe, este timpul să cauţi soluţiile potrivite. Oare de câte ori ai spus sau ai auzit „nu pot să dorm'? Dacă această frază a devenit tot mai utilizată, materialul următor te va ajuta să descoperi metode moderne ca să pui capăt acestei probleme. Tratamentul insomniei constă în primul rând în identificarea acelor cauze care au dus la această situație, dar și la adoptarea unor alternative de ajutor. Din fericire, există numeroase opțiuni care te pot ajuta să te bucuri din nou de un somn de calitate. 

Stimularea magnetică transcraniană (TMS)

Un tratament inovator folosit pentru insomnie este stimularea magnetică transcraniană (TMS). Aceasta este o procedură noninvazivă care folosește câmpuri magnetice ca să stimuleze celulele nervoase din creier. Este o metodă avansată, folosită în tratamentul insomniei, care poate duce la reglarea activității cerebrale și îmbunătățirea calității somnului. Procedura constă în plasarea unei bobine electromagnetice pe scalp, în zona frontală a capului. Aceasta generează impulsuri magnetice repetitive care modifică activitatea neuronală în zonele responsabile de reglarea somnului, dispoziției și ritmului circadian.

Terapia cognitiv-comportamentală 

O altă abordare eficientă în tratarea nopților nedormite o reprezintă terapia cognitiv-comportamentală. Cu ajutorul sprijinului unui specialist, poți depista cauzele lipsei de somn și lua măsurile necesare pentru rezolvarea acestei probleme. În plus, prin intermediul ședințelor la psihoterapeut poți descoperi care este motivul din spatele insomniei cu care te confrunți, cum poți lucra și ce rutină îți poți face ca să te bucuri de un program adecvat de odihnă. De asemenea, terapia ajută la eliminarea obiceiurilor toxice de culcare, cum ar fi obsesia pentru „câte ore trebuie să dorm', și le înlocuiește cu strategii care susțin un somn sănătos și constant. Îți poți nota într-un jurnal orele la care obișnuiești să te duci la somn și nu reușești să adormi, dar și momentele în care te poți bucura de odihnă. Astfel reușești să-ți creezi un program benefic, adaptat nevoilor tale pentru odihnă. 

Tratament medicamentos

În cazul în care specialistul recomandă, se poate adopta și un tratament medicamentos pentru vindecarea insomniei. Dacă celelalte metode nu au dat rezultatele dorite, există posibilitatea să se meargă și pe o anumită medicamentație în acest proces. 

Tehnici de relaxare 

Tehnicile de relaxare sunt o altă soluție de ajutor în tratarea insomniei. Atunci când te pui în pat, este important să te deconectezi de la orice device care ți-ar putea distrage atenția, cum ar fi telefon sau televizor. Încearcă să vizualizezi imagini plăcute din locuri în care ai fost și ți-au creat amintiri frumoase. Intră în starea de relaxare și încearcă să te conectezi cu emoții pozitive, precum bucurie sau recunoștință. Din materialul prezent, dar și din recomandările specialistului, nu ezita și încearcă metodele pe care le consideri potrivite pentru tine. Dacă au trecut trei luni de când persistă problema nopților nedormite, cel mai probabil este vorba despre insomnie cronică, scriu cei de la clevelandclinic.org, iar în această situație, specialistul poate propune un tratament mai complex. 

Sursa foto: pexels.com

