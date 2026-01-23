Ce aleg femeile care nu vor un inel de logodnă classic

  de  ELLE
Ce aleg femeile care nu vor un inel de logodnă classic

Nu toate cererile în căsătorie arată la fel. Și, mai ales, nu toate femeile visează la același inel de logodnă. Imaginea clasică a diamantului solitar, montat pe o verigă subțire, începe să fie înlocuită de alegeri mult mai personale, care spun o poveste și reflectă identitatea celei care îl poartă.

Pentru tot mai multe femei, inelul de logodnă nu mai este un simbol al conformării, ci unul al autenticității.

Dincolo de „așa se face'

Inelul de logodnă clasic a devenit, în timp, un standard social. Tocmai de aceea, unele femei simt nevoia să se îndepărteze de el. Nu din dorința de a epata, ci din nevoia de a purta ceva care să le reprezinte cu adevărat.

Alegerea unui inel diferit este adesea legată de:

  • personalitate;
  • stil de viață;
  • valori;
  • relația în sine.

Pentru aceste femei, simbolul contează mai mult decât regula.

Pietrele alternative: culoare, caracter, semnificație

Una dintre cele mai vizibile schimbări este renunțarea la diamant ca opțiune unică. Safirii, rubinele, smaraldele sau alte pietre naturale colorate sunt alese nu doar pentru frumusețea lor, ci și pentru semnificațiile pe care le poartă.

Un safir poate vorbi despre loialitate și profunzime, o piatră verde despre echilibru și natură, iar o piatră rară despre unicitate. Pentru multe cupluri, aceste alegeri sunt mai relevante decât o regulă impusă de tradiție.

Simbolurile, mai importante decât statusul

O altă direcție tot mai prezentă este integrarea simbolurilor personale în design-ul inelului: forme inspirate din natură, motive culturale, elemente geometrice sau detalii care au sens doar pentru cei doi.

În acest context, inelul de logodnă devine:

  • o amintire purtabilă;
  • o declarație intimă;
  • un obiect cu valoare emoțională, nu doar materială.

Pentru femeile care aleg această variantă, important nu este cât de recunoscut este design-ul, ci cât de autentic este mesajul.

Experiența contează la fel de mult ca rezultatul

Tot mai des, femeile care nu vor un inel clasic aleg să îl creeze împreună cu partenerul sau să fie implicate direct în procesul de design. Colaborarea cu un atelier oferă libertatea de a adapta fiecare detaliu: de la piatră și formă, până la proporții și finisaje.

Această experiență transformă inelul de logodnă dintr-un obiect ales din vitrină într-o piesă construită cu intenție.

De ce unele femei aleg atelierul, nu vitrina

În România, există ateliere care lucrează exact pe acest model, punând accent pe bijuterii realizate la comandă și pe design personalizat. Un exemplu este IONA, un atelier românesc care creează inele de logodnă din aur pornind de la povestea și preferințele fiecărui cuplu, nu de la un tipar prestabilit.

Pentru cele care nu își doresc un inel clasic, ci unul care să le semene, opțiunile de personalizare și dialogul direct cu atelierul sunt esențiale. Vezi aici procesul pentru o bijuterie pe comandă la IONA.

De asemenea, colecțiile de inele de logodnă disponibile online pot fi un punct de plecare pentru inspirație, chiar și atunci când rezultatul final este o piesă unică. Vezi aici inele de logodnă IONA

Un inel diferit nu este o excepție, ci o alegere

Alegerea unui inel de logodnă care nu respectă tiparele clasice nu este un gest de rebeliune, ci unul de asumare. Pentru multe femei, este modul prin care spun: „acesta este începutul nostru și ne reprezintă'.

Iar în final, exact asta ar trebui să facă un inel de logodnă: să vorbească despre o relație reală, nu despre o regulă. #fabricatinromania #qualitynotquantity

Sursa foto: ionastore.ro

