CCC: un nou sezon în stil sport!

Un nou sezon, noi posibilități – inclusiv pentru garderoba ta. CCC lansează o nouă colecție de încălțăminte sport și accesorii, în care modelele emblematice de la branduri precum Reebok, adidas, DC, New Balance, SHAQ, PUMA, VANS și Kappa combină confortul de zi cu zi și stilul urban. Este colecția ideală pentru cei care apreciază un look atemporal, dar vor să rămână mereu în tendințe.

Gândește-te la încălțămintea sport care se integrează fără efort în orice ținută casual, pregătită pentru orice aventură de toamnă.

Reebok: modele clasice fără efort

Noile lansări Reebok sunt definiția confortului și a designului atemporal. Pantofii sport bej cu inserții din plasă atrag imediat atenția – un model versatil, care se potrivește cu orice și adaugă un accent curajos ținutelor tale. Asortează-i cu rucsacuri minimaliste în tonuri naturale de bej sau verde măsliniu, pentru un look complet.

La modă, fără să pară că încerci prea mult – așa se poartă Reebok în acest sezon.

adidas: stil sport la un alt nivel

În colecția acestui sezon, adidas readuce în prim-plan modelele preferate, deja consacrate – și îndrăgite. BREAKNET SLEEK, în nuanțe delicate și albastru pastel, echilibrează perfect stilul sport cu accente streetwear. VL COURT 3.0, cu dungile contrastante emblematice, și GRAND COURT, în tonuri de gri, sunt piese clasice care nu se demodează niciodată. Completează look-ul cu un rucsac încăpător și confortabil, cu logo-ul adidas – și ești pregătit pentru sală, o plimbare prin oraș sau o escapadă de weekend.

DC, VANS & SHAQ: pentru iubitorii stilului streetwear

Esențiale urbane? Spus și făcut. DC revine cu încălțăminte sport cu talpă masivă, perfecți pentru blugii largi și ținutele relaxate. Modelul SHAQ CEO-4X pare creat pentru vedetele de pe TikTok – forme moderne și culori îndrăznețe care ies în evidență fără efort. Iar pentru fanii calității legendare și ai unui vibe retro, CCC propune modele clasice de VANS negri, cu detalii albe și logo-ul emblematic – nu mai au nevoie de nicio prezentare.

Și asta nu e tot…

Colecția include și modele de la PUMA, New Balance și Kappa – fiecare cu propria interpretare a stilului, de la minimalism sport la streetwear îndrăzneț. Fie că ești în echipa „trening și hanorac', fie că preferi „oversize și denim', la CCC găsești combinația perfectă.

Poți asorta pantofii cu un rucsac nou, accesorii sau chiar să adaugi o pereche în plus în coș! Cumpărăturile pentru noul an școlar sunt și mai avantajoase cu promoțiile de sezon.

Un nou sezon? Începe cu încălțăminte nouă și accesorii la modă.

Colecția este disponibilă în magazinele CCC, în aplicația mobilă și online pe ccc.eu.



