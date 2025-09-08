Casa Artelor din Sibiu – șansa unică a României de a câștiga Premiul Publicului Europa Nostra 2025

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 08.09.2025, 15:56,  de  Advertorial
Casa Artelor din Sibiu – șansa unică a României de a câștiga Premiul Publicului Europa Nostra 2025

România are o șansă unică de a fi recunoscută la nivel european pentru patrimoniul său cultural. Casa Artelor din Sibiu este unul dintre proiectele selectate pentru votul publicului în cadrul competiției Europa Nostra' iar românii au ocazia să susțină singurul proiect cultural românesc prezent în această competiție de prestigiu printr-un simplu vot online.

Casa Artelor, o clădire medievală din secolul al XIV-lea, a fost restaurată și transformată într-un centru vibrant al meșteșugurilor și educației culturale, unde patrimoniul este readus la viață și transmis generațiilor viitoare. Totodată, proiectul a transformat Muzeul ASTRA în primul muzeu din România acreditat să ofere certificări profesionale în meșteșuguri tradiționale, deschizând noi drumuri pentru profesionalizarea meșterilor și pentru dezvoltarea comunităților locale.

Proiectul derulat de Muzeul ASTRA la Casa Artelor din Sibiu, prin Centrul de Activități și Resurse Regionale (C.A.R.R.), a fost desemnat laureat al Premiilor Europa Nostra 2025 la categoria Educație, Formare și Competențe – cea mai importantă distincție europeană în domeniul patrimoniului cultural. Dincolo de acest premiu acordat de juriul de specialitate, Casa Artelor se află și pe lista scurtă a proiectelor ce pot fi votate de publicul din întreaga lume.

Nominalizare la Premiul Publicului 2025 – o șansă pentru România

Pe lângă distincția primită, proiectul din Sibiu este nominalizat și la categoria „Premiul Publicului 2025', unde câștigătorii sunt desemnați exclusiv prin votul cetățenilor europeni. Casa Artelor concurează cu proiecte din întreaga Europă, inclusiv din Franța, Italia, Germania, Spania, Grecia sau Norvegia, ceea ce face ca această competiție să fie una extrem de strânsă și prestigioasă. Votul românilor este, așadar, decisiv pentru ca România să aducă acasă această recunoaștere internațională.

Recunoaștere internațională pentru România

Un asemenea premiu nu înseamnă doar o diplomă sau o recunoaștere formală. Înseamnă vizibilitate pentru România pe scena europeană, înseamnă mai mulți turiști care vor veni să descopere tradițiile și cultura românească, înseamnă recunoașterea meșteșugurilor tradiționale ca valori autentice și actuale. Este o confirmare că patrimoniul nostru are forța de a genera dezvoltare, comunități mai puternice și un viitor pentru tradiții.

Câștigarea acestui premiu ar însemna nu doar o victorie simbolică, ci și o oportunitate reală de a atrage atenția internațională asupra Sibiului și României, de a consolida poziția Muzeului ASTRA ca reper cultural și de a aduce beneficii concrete prin creșterea fluxului turistic. Cu fiecare vot, România devine mai vizibilă și mai respectată în Europa, iar patrimoniul nostru cultural câștigă un viitor.

„Fiecare proiect în care ne investim cunoștințele și iubirea față de arta și cultura românească, fiecare eveniment prin care aducem oamenii mai aproape de cultură, fiecare persoană nouă care descoperă Muzeul ASTRA sunt un câștig real pentru cultura românească și o cărămidă pusă la baza supraviețuirii tradițiilor și culturii noastre. Fac apel către toți românii care iubesc tradiția și arta românească să își rupă câteva minute pentru a ne acorda un vot în această competiție importantă. Votul vostru este cheia prin care putem demonstra Europei întregi că România are nu doar un patrimoniu valoros, ci și o comunitate care îl prețuiește și îl apără', a declarat Ciprian Anghel, Directorul General al Muzeului ASTRA.

Publicul este invitat să susțină proiectul Casa Artelor – Muzeul ASTRA printr-un simplu vot online, până la data de 12 septembrie 2025, accesând site-ul oficial al competiției: European Heritage Awards – Casa Artelor, Sibiu.

Despre Muzeul ASTRA

Muzeul ASTRA din Sibiu este cel mai mare muzeu în aer liber din România și unul dintre cele mai importante din Europa, fiind dedicat conservării, cercetării și promovării patrimoniului cultural imaterial și material. Prin proiecte inovatoare și programe educaționale, Muzeul ASTRA își consolidează rolul de reper cultural național și internațional.

Sursă foto: muzeulastra.ro

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
O lume sonoră europeană, pe 8 septembrie, la Festivalul Enescu
Advertorial
O lume sonoră europeană, pe 8 septembrie, la Festivalul Enescu
Maison Couture – Toamna, reinterpretată
Advertorial
Maison Couture – Toamna, reinterpretată
Cu Jack Daniel’s uiți de griji și savurezi momentul
Advertorial
Cu Jack Daniel’s uiți de griji și savurezi momentul
Post Malone, între marile scene ale lumii: de la UNTOLD X la Paris Fashion Week, VMAs până la Super Bowl 2026?
Advertorial
Post Malone, între marile scene ale lumii: de la UNTOLD X la Paris Fashion Week, VMAs până la Super Bowl 2026?
Cum influențează scorul FICO accesul la împrumuturi rapide
Advertorial
Cum influențează scorul FICO accesul la împrumuturi rapide
Ghid practic pentru o locuință bine organizată și funcțională
Advertorial
Ghid practic pentru o locuință bine organizată și funcțională
Libertatea
Nicoleta Luciu, o nouă intervenție estetică. „Acum arăt și eu ca moldovencele de peste Prut”
Nicoleta Luciu, o nouă intervenție estetică. „Acum arăt și eu ca moldovencele de peste Prut”
Victor Pițurcă rupe tăcerea despre Edan, băiatul lui și al Vicăi Blochina: „A făcut și el 18 ani, dar este foarte greu”
Victor Pițurcă rupe tăcerea despre Edan, băiatul lui și al Vicăi Blochina: „A făcut și el 18 ani, dar este foarte greu”
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Imagini romantice cu cei doi
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Imagini romantice cu cei doi
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Ce s-a întâmplat cu ceasul pe care ispita Mattia i l-a lăsat Biancăi Dan la Insula Iubirii 2025. Când s-au întâlnit cei doi
Ce s-a întâmplat cu ceasul pe care ispita Mattia i l-a lăsat Biancăi Dan la Insula Iubirii 2025. Când s-au întâlnit cei doi
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Ce apariție! Cum s-a îmbrăcat Elena Udrea în prima zi de școală, pentru a-i fi alături fiicei sale. Toți părinții și profesorii au fost cu ochii pe ea / FOTO
Ce apariție! Cum s-a îmbrăcat Elena Udrea în prima zi de școală, pentru a-i fi alături fiicei sale. Toți părinții și profesorii au fost cu ochii pe ea / FOTO
Așa ceva n-ai mai văzut! Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” Imagini din interiorul casei / FOTO
Așa ceva n-ai mai văzut! Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” Imagini din interiorul casei / FOTO
catine.ro
Felicitări de Sfântă Maria 2025. Cele mai frumoase imagini cu mesaje și urări
Felicitări de Sfântă Maria 2025. Cele mai frumoase imagini cu mesaje și urări
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Covorul roșu de la MTV VMA 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Covorul roșu de la MTV VMA 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Cum să-ți îmbunătățești memoria. Trucuri simple oferite de specialiști
Cum să-ți îmbunătățești memoria. Trucuri simple oferite de specialiști
Mai multe din advertorial
RFKinetix: Cum să îți creezi un plan de antrenament care chiar funcționează pentru tine
RFKinetix: Cum să îți creezi un plan de antrenament care chiar funcționează pentru tine
Advertorial

+ Mai multe
Gustări sănătoase pentru o viață activă – recomandările Vitarise.ro
Gustări sănătoase pentru o viață activă – recomandările Vitarise.ro
Advertorial

+ Mai multe
Cum să ai grijă de sănătatea ta zi de zi, cu soluții accesibile oricui
Cum să ai grijă de sănătatea ta zi de zi, cu soluții accesibile oricui
Advertorial

Menținerea unei stări bune de sănătate nu depinde doar de vizitele ocazionale la medic sau de diete stricte și restrictive, ci reprezintă rezultatul unui stil de viață echilibrat și consecvent, construit prin obiceiuri sănătoase integrate în fiecare zi.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC