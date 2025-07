Campania globală adidas You Got This continuă cu succes în România aducând-o în prim-plan pe gimnasta olimpică Diana Bulimar

Campania adidas You Got This are la bază un studiu global*, în care adidas a demonstrat cât de importante sunt pentru atleți susținerea și comportamentul pozitiv și încurajator din partea antrenorilor, părinților, suporterilor și coechipierilor. Acestea îi ajută pe sportivi să aibă încredere în ei înșiși și să performeze la capacitate maximă, fără a resimți presiunea.

În cadrul studiului, peste 12.000 de sportivi din 24 de țări au fost chestionați, iar rezultatele au evidențiat acțiunile care au un impact negativ considerabil asupra dorinței tinerilor sportivi de a participa la competiții:

1. Reamintirea constantă a scorului în timpul jocului;

2. Lipsa de spațiu acordat sportivilor atunci când au o zi proastă;

3. Concentrarea exclusivă pe rezultatele jocului;

4. Instruirea excesivă în timpul jocului;

5. Analiza imediată a jocului după meci.

Pentru a contracara aceste comportamente negative, adidas a creat „Sideline Essentials', un set de recomandări și instrumente practice cu ajutorul cărora susținătorii de pe margine: antrenori, părinți, suporteri și coechipieri pot avea un impact pozitiv asupra jucătorilor, încurajându-i să aibă încredere în ei și să performeze cât mai bine.

Așadar, la baza campaniei You Got This, stă adevărul universal că oricine are nevoie de cineva care să-i ajute să aibă încrederea că pot realiza orice își propun și să ilustreze importanța relațiilor dintre sportivi și influența pozitivă a susținătorilor.

În România, campania a primit o perspectivă locală prin includerea fostei gimnaste olimpice Diana Bulimar, devenită în prezent antrenoare pentru juniori, începând cu vârsta de 2 ani. Diana are în momentul de față perspectiva din ambele părți ale sportului – cariera competițională începută la vârsta de 4 ani și cariera actuală în care construiește noi valori sportive în calitate de antrenor. A trăit presiunea competițiilor sportive de nivel internațional, așa că cine poate înțelege mai bine decât ea cum se simte un atlet în fiecare clipă, monitorizat sever de antrenori, jurii, public și presă?

Acum, în postura de antrenor, Diana ghidează copii aflați la început de drum în lumea sportului, cu empatie, motivare pozitivă și încurajare consecventă, protejându-i de presiunea permanentă și oferind un exemplu de comportament adecvat în relație cu sportivii aflați în competiție.

Iată cum vede Diana colaborarea cu adidas în această campanie de susținere a sportivilor de către cei din jurul lor și publicul larg:

Mi-ar fi plăcut enorm ca gimnastă să am sprijinul pe care adidas îl oferă acum sportivilor. Am observat pe parcursul carierei mele anumite lucruri pe care aș fi vrut să le schimb, iar acum mă bucur că pot să pun în practică acele schimbări din postura de antrenoare. Astfel, copiii și mai ales fetițele pe care le antrenez, au parte de susținere și încredere dar și sprijin de la cineva care a trecut prin dificultățile sportului de performanță.

Simt că sportul merge într-o direcție bună datorită noii generații de antrenori, care reușesc să inspire copiii ce își doresc să practice un sport. Personal, faptul că toată capitala României este plină cu afișele adidas, mă lasă fără cuvinte. Mă face să simt că munca mea ca sportivă are o încununare și imi dă un imbold să pot continua să împărtășesc iubirea față de gimnastică mai departe.

Sunt zile în care simt o tensiune constantă în sală, copiii sunt surescitați, încearcă elemente și exerciții fără mine și îi intreb de ce. Iar răspunsul este Pentru că am văzut clipuri cu tine, am văzut cât de mult ai repetat tu să reușești la olimpiadă. Asta îmi doresc și eu.' Cum aș putea să mai scot vreun cuvânt, când inima mi se umple cu pasiunea lor pentru sport? Sunt și zile în care mă văd obosită și mă iau în brațe, fără un cuvânt.

Sunt recunoscătoare pentru admirația și dragostea lor, așa că încerc la rândul meu să le ofer afecțiune, înțelegere și răbdare pentru a le păstra pasiunea pentru sport și performanță la fel de puternică.ˮ

Campania You Got This continuă printr-o strategie integrată, multiplatformă, care include componente de OOH, rețele sociale, platforme digitale și activări în magazine.

Referințe

* adidas a solicitat o cercetare internațională efectuată cu Focaldata, care a chestionat 12.438 de tineri de 16-29 de ani cu diferite niveluri de implicare în sport în noiembrie 2024, pe 24 de piețe (Argentina, Australia, Brazilia, China, Franța, Germania, Grecia, India, Israel, Italia, Japonia, Mexic, Noua Zeelandă, Filipine, Portugalia, Arabia Saudită, Africa de Sud, Marea Britanie, Coreea de Sud, Spania)

