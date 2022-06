O poveste de dragoste iconică! „Intimitatea îți dă acel sentiment că nu ai vrea să te afli în alt loc.” #MyCalvins cu Alice Cavaleru & Vladimir Drăghia

Când te uiți în jurul tău ce vezi?

Când te gândești la viitorul tău, cum ți-l imaginezi?

Sunt întrebări pe care CALVIN KLEIN le-a adresat publicului prin colecția Primăvară – Vară 2022, o colecție care este dedicată oamenilor autentici și comunităților pe care aceștia le formează. Este vorba despre conexiune, emoții simple și reale, pe care toți le experimentăm în felul nostru.

Povestea fiecăruia se contopește în dinamica vieții urbane și este unificată prin stilul CALVIN KLEIN – minimalist, pur & unic prin mesajul individual al fiecărei persoane care poartă produsele brand-ului.

„We all want people to laugh with

People to cry with

People to share experiences with

We have a real hunger for connectivity

This is coming together

Because nothing worth having is worth having alone'

Alice Cavaleru: „Intimitatea e când te simți bine unde și cu cine ești. Fie că ești cu familia, fie că ești cu prietenii foarte apropiați, intimitatea îți dă acel sentiment că nu ai vrea să te afli în alt loc.'

Vladimir Drăghia: „Intimitatea e aria restrânsă în care pot intra doar cei care sunt indispensabili pentru mine. E loc de joacă, de odihnă, de tras sufletul.'

Fără surle și trâmbițe în peisajul mediatic, Alice Cavaleru & Vladimir Drăghia își trăiesc povestea de dragoste de peste 7 ani. Potolit, cu patos, cu îmbrățișări, cu zâmbete, cu tensiune, cu tot ce este firesc într-un cuplu sau mai bine zis cu firescul lor, al lui Alice și al lui Vladimir.

Amândoi provin din generația care a crescut cu „flori, fete sau băieți”, cu hi5 și myspace. Facebook este platforma unde au vorbit pentru prima dată unul cu altul. Sunt la fel de cool și degajați și în offline precum și în online pentru că rămân aceeași oameni îndrăgostiți, reali, indiferent de locul unde interacționezi cu ei.

Alice Cavaleru (A.C.): „Cel mai ciudat lucru în zilele noastre e când întâlnești în viața reală un om pe care îl urmărești pe rețelele sociale și îți dai seama că e alt om, iar ce vezi online e doar o imagine fabricată. E important să reușești să păstrezi un echilibru între online și offline. Generația mea nu cred că are șanse să rămână blocată în viața virtuală.'

Vladimir Drăghia (V.D.): „Să fim autentici înseamnă să fim și să comunicăm ce și cum simțim. Să nu ne îndepărtăm de noi. Pentru că social media conectează și distanțează deopotrivă. Contează cum și cât folosești. Followers nu-i văd ca pe oameni din online, ci ca pe oameni pur și simplu. De aceea sunt foarte deschis la întâlnirile face to face. Povestesc, schimb impresii, lucruri firești. Îmi face mereu plăcere să cunosc oameni, mai ales offline.'

De asemenea, Alice a spus că „la început eram puțin copleșită când, total întâmplător, mă oprea un străin și îmi spunea lucuri frumoase. Într-un fel percepi cuvintele frumoase primite în social media și altfel te ating când îți sunt spuse în față. Acum m-am mai obișnuit și mi se pare frumos când cineva are curaj să-ți spună o vorbă bună pe stradă. Rămân mult timp cu un zâmbet mare pe chip.'

Părinți ai Zorei, și viitori părinți ai încă unei fetițe, Alice & Vladimir povestesc degajați despre viața lor de cuplu și par să-și trăiască starea de îndrăgosteală fix ca la început.

A.C.: „Deși primul copil a venit destul de repede, s-a întâmplat totul firesc pentru noi și nu cred că am simțit o rupere. Probabil și pentru că amândoi ne-am dorit mult copilul și eram pregătiți emoțional să-i facem loc în viața noastră. Asta nu înseamnă că nu am avut și noi momente pline de tensiune și oboseală ca în orice cuplu. Acum suntem pregătiți să o luăm de la capăt. Ne-am dorit mult să fie cinci ani diferență între Zora și cel de al doilea copil ca să putem să ne bucurăm de ea, de noi.'

V.D.: „Sincer să fiu nici nu îmi dau seama să se fi schimbat mare lucru. Totul a decurs normal, natural. Am învățat să fim singuri, apoi am învățat să fim împreună în doi, apoi în trei, iar acum vom învăța să fim împreună în patru.'

Și pe ambii copii îi vor învăța că ești cool și când te preocupi de mediul înconjurător, amândoi îmbrățișând tot ceea ce ține de slow fashion, sustenabilitate, materiale reciclate – o viziune ce se regăsește și la CALVIN KLEIN din dorința de a oferi și produse sustenabile, fără să altereze design-ul sau calitatea acestora.

V.D.: „Cu Zora mi-am petrecut de 10 ori mai mult timp încercând să o învăț despre responsabilitatea pe care o avem pentru mediul înconjurător, decât încercând s-o învăț poezii sau adunări. We are all in. Mereu încercăm să găsim modalități de a consuma mai puțin, de a face mai puțină risipă.'

A.C.: „Sustenabilitatea joacă un rol important în viața noastră încă dinainte să devină un trend. La un moment dat, în timp ce studiam moda la Facultatea de Design, m-am simțit copleșită de ce se întâmpla în modă la momentul respectiv (2010) și într-un moment de sinceritate cu mine mi-am promis că o să produc haine doar dacă o să simt că nu încarc inutil planeta cu lucruri care există deja si dacă am ceva bun de dăruit și transmis prin ele.'

Se crede că oamenii se schimbă când ajung să formeze un cuplu. De dragul partenerului, pentru că își doreau oricum să schimbe anumite lucruri, din „n' motive se produc aceste schimbări.

A.C.: „Nu aș putea să spun concret cum anume m-am schimbat pentru că nu văd la mine schimbări majore. Cred că timpul te schimbă oricum și, de asemenea, timpul petrecut cu cineva pe care îl iubești. E normal să vrei să te transformi în cea mai bună variantă a ta, dar aici vorbim de schimbări mici și organice, care întregesc frumos personalitatea ta.'

V.D.: „Dacă s-au produs schimbări, s-au produs organic, nu forțat. Nu mi-au fost date ultimatumuri, nu am fost constrâns să devin altcineva sau altfel. Bineînțeles că dacă mă uit în urmă sunt aproape de nerecunoscut, dar probabil că asta e datorită baghetei magice a dirijorului Alice. ☺'

Naturalețea cu care își trăiesc povestea de dragoste se reflectă și în stilul lor vestimentar.

A.C.: „Spui lumii „așa sunt eu” înainte să deschizi gura. Eu sunt o persoană relaxată, creativă, dar rezervată în același timp, iar asta s-a transpus mereu în hainele pe care le port.'

V.D.: „Al meu e super lejer. Pur și simplu mă îmbrac cu ce mă simt bine, iar dacă mă simt bine, probabil și arăt bine. De la ideea asta plec. ☺'

Motiv pentru care acele produse vestimentare emblematice, care pot fi purtate de fiecare dar își schimbă povestea pe care o spun în funcție de stilul persoanei care le poartă, pentru Alice sunt jeans-ul și sacoul clasic, iar pentru Vladimir, tot o pereche de jeans dar în combinație cu un tricou alb.

Când vine vorba despre denim, un material simplu care poate avea atâtea forme – blugi, geacă, rochie, cămașă, șamd – pentru ea contează în primul rând să fie denim 100% și să aibă o croială clasică, iar pentru el, esențial este să îi ofere lejeritate.

Întrebarea următoare pentru ei a fost una firească. Cum rezonează cu stilul Calvin Klein – minimalist, simplu, emblematic, provocator.

A.C.: „Este fix ce caut atunci când îmi aleg hainele pentru că nu caut niciodată să mă dezvălui complet prin felul în care mă îmbrac. Îmi plac oamenii care au un stil minimalist pentru că mă fac și mai curioasă să-i descopăr.'

V.D.: „Perfect. E definiția a ceea ce vreau de la hainele pe care le port.'

Toate produsele fac parte din colecțiile Primăvară – Vară 2022 CALVIN KLEIN, CALVIN KLEIN JEANS, CALVIN KLEIN UNDERWEAR și pot fi găsite în magazinele Calvin Klein din România din București Mall, ParkLake Shopping Center, Palas Mall Iași, Iulius Town Timișoara, Iulius Mall Cluj – Napoca, City Park Mall Constanța.

Credits:

Foto: Christian Tudose

Make-up artist: Delia Sandru, MAC Cosmetics Romania

Hair-styling: Silvia Damaschin

Spațiu: Studio 82

