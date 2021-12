Cafea Bio & Eco: Beneficii Pentru Sănătate, Proprietăți și Curiozități

Rutina zilnică include pentru majoritatea oamenilor cafeaua de dimineață. Dacă este consumată în cantități optime, cafeaua asigură un aport semnificativ de beneficii organismului.

Piața abundă în sortimente și branduri de cafele, pentru toate bugetele și gusturile. Însă, calitatea cafelei pe care o consumăm este un criteriu de care trebuie să ținem cont, având în vedere impactul pe care această băutură consumată zilnic îl are asupra sănătății noastre.

Cafeaua bio este cel mai bun obicei pe care îl putem dărui corpului nostru. Iată și de ce:

1. Ce reprezintă cafeaua bio și eco?

Boabele din cafeaua bio sunt atent selecționate de pe plantațiile de cafea care dețin certificate bio. Solul de cultivare și procedurile de creștere ale arbustului de cafea, nu implică elemente chimice (îngrășăminte, erbicide sau pesticide).

2. Ce diferențiază cafeaua bio de cafeaua obișnuită?

Cafeaua eco se obține în urma proceselor certificate de cultivare și producție. Astfel, cafeaua organică este pură, ideală pentru organism. Prin comparație, sortimentele obișnuite de cafea pe care le găsim în supermarket pot conține elemente toxice din fertilizatorii și pesticidele care au fost folosite pentru cultivarea plantelor de cafea. Aceste reziduuri pot fi cauza iritațiilor interne și externe, a tulburărilor neurologice, a dezechilibrelor hormonale și în timp pot duce chiar la cancer.

Cafeaua organică este diferită de cea tradițională prin procedura specială folosită la cultivarea ei. Cafeaua eco nu este tratată cu pesticide sau îngrășăminte chimice și în plus, solul pe care se cultivă cafeaua conține substanțe nutritive naturale care fac să crească valoarea nutritivă din boabele de cafea.

Cafeaua naturală are un conținut bogat de vitamine, nutrienți și antioxidanți, cu influență miraculoasă în combaterea bolilor. În plus, cafeaua cultivată prin procedee curate, fără implicații chimice se distinge printr-o aromă mai intensă, datorită maturării lente a boabelor.

3. Ce beneficii aduce cafeaua bio și eco sănătății

O ceașcă de cafea aromată cu certificare bio reprezintă sursa de cofeină sănătoasă care furnizează energia optimă de care ai nevoie pentru a funcționa la randament maxim. În plus, consumul constant de cafea naturală influențează funcționarea întregului organism prin aportul consistent de nutrienți.

Această licoare atât de populară susține funcționarea optimă a sistemului digestiv, diminuează riscul diabetului zaharat, contribuie la circulația sangvină, reduce migrenele, stimulează memoria și concentrarea, susținând astfel activitatea cerebrală.

Studiile au arătat faptul că, un consum moderat de cafea eco pe o perioadă lungă, încetinește procesul de îmbătrânire cerebrală, precum și semnele instalării tulburărilor de tip Parkinson și Alzheimer.

Consumul de cafea naturală este un bun antidepresiv, care reduce și stările de anxietate, influențând activitatea hormonală și pe cea a creierului.

4. Proprietățile cafelei naturale

Majoritatea antioxidanților dintr-o singură ceașcă de cafea diminuează inflamațiile. Acestea sunt de regulă cauzele diferitelor boli cronice precum – ateroscleroza, cancer sau artrită. În plus, antioxidanții pe care îi regăsim în cafeaua naturală neutralizează radicalii liberi cauzatori ai stresului oxidativ. Acidul chromogenic, unul dintre principalii antioxidanți din cafea are capacitatea dovedită de a preveni bolile de inimă.

5. Curiozități despre cafeaua bio

Cafeaua bio este cultivată și produsă fără îngrășăminte chimice și pesticide, elemente dăunătoare atât mediului, cât și lucrătorilor de pe plantație. De asemenea, acestea intră în sol și în apă, reduc microorganismele valoroase și lasă reziduuri toxice în boabele de cafea recoltate.

Ce poate fi mai plăcut decât să îți începi ziua savurând o cafea aromată la ibric, o ceașcă de cafea cu aromă de vanilie știind că este naturală și astfel, participi la conservarea biodiversității? Biodiversitatea are cel mai mult de suferit din cauza cafelei tradiționale. Distrugerea diversității faunei și florei, destabilizează resursele naturale. Pierderea stratului de humus elimină microorganismele solului cu rol de fixare a azotului. Efectul va fi un sol mai sărac. Defrișarea pădurilor distruge ecosistemele și destabilizează fauna și flora.

Plantațiile de cafea clasică adăpostesc cu peste 90% mai puține păsări decât pe cele bio. Plantațiile bio protejează capacitatea naturală a solului de a reține carbonul. Acest fapt reduce încălzirea globală.

Cafeaua ecologică are o concentrație mai mare de carbohidrați, are un gust mai puțin amar și o aromă mai bogată decât cafeaua cultivată prin proceduri tradiționale. Boabele de cafea de pe plantațiile normale se coc rapid la soare, iar aroma are mai puțin timp pentru a se dezvolta.

Cafeina din cafeaua organică oprește formarea plăcii beta-amiloid care e responsabilă pentru progesia bolii Alzheimer. O ceașcă de cafea previne diabetul dietetic (factor cauzator al demenței) și poate să elimine riscul de a dezvolta demență.

În concluzie, consumând o ceașcă de cafea arabica măcinată sau cafea espresso măcinată eco, te bucuri de aportul suplimentar de nutrienți și totodată ajuți la un mediu mai sănătos!



