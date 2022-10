C&A a dezvăluit noua sa colecție ready-to-wear și cele mai recente tendințe ale modei pentru Toamnă/Iarnă 

Trei colecții Clockhouse – brandul care se adresează targetului tânăr, o colecție foarte elegantă pentru femei și o colecție capsulă de articole din denim mai sustenabil sunt noutățile pe care C&A le-a pregătit clienților săi pentru următorul sezon.

Iată un sumar al principalelor propuneri pentru sezonul Toamnă & Iarnă 2022:

Clockhouse – colecția pentru tineri

Pentru brandul de modă Clockhouse dedicat tinerilor, designerii C&A au creat trei colecții principale pentru sezonul Toamnă-Iarnă – atât pentru băieți, cât și pentru fete, fiecare având tematicile: Book Club', Moto Rebel' și Goblin Folklore'. Toate colecțiile au propria lor poveste și sunt inspirate din tendințele ready-to-wear pentru Generația Z.

Colecția Book Club' reflectă ideea unui stil casual și cool, obținut fără prea mari eforturi, atunci când porți piese vestimentare moderne la întâlnirile cu prietenii. Croiala de inspirație asiatică, atât de populară în momentul de față în Coreea de Sud și pe conturile europene de Instagram predomină la articolele specific masculine. Carourile mari apar atât pe cămăși, cât și pe jachetele groase, fiind un element cheie în următorul anotimp. Acest stil se reflectă în toate principalele categorii de produse, de la denim la pantaloni, pantaloni sport, bluze de molton, hanorace și articole esențiale. Pentru fete croielile sunt ușor oversized la tricotaje, iar un element ce conferă un plus de feminitate îl reprezintă stilul tapestry, foarte popular în gama articolelor din denim din Asia, care poate fi ușor combinat cu orice. Elementele grafice precum printuri cu căței sau cu ursuleți dau o notă veselă. În paleta de culori predomină cele neutre, cu accente tip tablă de șah, nuanțele kaki, gri antracit, cu urme de portocaliu sau ruginiu.

Atitudinea îndrăzneață, spiritul rebel, stilul grunge și elementele specifice vestimentației moto se reunesc sub tema Moto Rebel'. Acest trend e potrivit celor aflați la vârsta studenției, cu spiritul liber, care ies din tiparele specifice modei de colegiu americane. Jachetele vor fi un element cheie în Toamna /Iarna 2022, tot în stilul grunge, dar cu mai multe elemente decorative decât v-am obișnuit anterior. Moto este un trend aflat în continuă creștere a popularității în moda dedicată tinerilor, care e adoptat rapid în rândul influencerilor și bloggerilor. Am folosit modelului tip tablă de șah la țesături, poliuretan la fustele și pantalonii scurți și elemente grafice și fonturi specifice, totul completat cu emblematica jachetă de motociclist. În paleta cromatică regăsim negrul monocrom, antracit și roșu, cu accente de albastru, burgund sau tonuri trandafirii.

Trendul Goblin Folklore' este inspirat de natura sălbatică și neatinsă și poate fi considerat o reinterpretare a vechiului stil de modă pentru exterior. Pentru băieți propunem croieli oversized, largi și extrem de confortabile – din cap până în picioare. Conținutul unei garderobe moderne se bazează pe stilul layering de a combina diverse articole, precum un tricou purtat cu pantaloni sport largi și jachetă. Pentru fete, designerii Clockhouse au creat o colecție comodă care te duce cu gândul la o cabană de munte făcută din bușteni. Combinația de elemente grafice din mediul înconjurător precum ciupercuțe, animăluțe de pădure sau zâne care se regăsesc pe tricotaje adaugă o notă haioasă și pune în evidență diverse texturi. Și aici paleta de culori se bazează pe tonuri neutre și pe culorile terestre declinate din kaki sau brun.

Colecția Clockhouse va fi disponibilă începând cu august 2022. Acest concept see-now-buy-now vine în întâmpinarea nevoilor generației tinere, influențată de conținutul primit în feed-ul de social media, care se succede cu o rapiditate fără precedent.

Ladies Autumn/Winter 2022

Inspirația principală a colecției C&A Ladies Autumn/Winter 2022 denotă atributul care va domina următorul anotimp rece: eleganța. Selecția de culori de sezon și o direcție artistică evidentă își pun amprenta în această nouă colecție: echipa de design C&A a creat o gamă extinsă de articole vestimentare pentru ținute tip everyday chic' și indoor chic' – având ca element comun modernitatea. Cașmirul, materialele vaporoase și bucle-urile soft sunt țesăturile vedetă, care îți dau încredere și confort. Culorile puternice precum verde, albastru, roz sau portocaliu, dar și piesele monocromatice sunt alegeri potrivite pentru moda autumnală.

Colecția Everyday Chic' încorporează piese comode, cu accente de albastru și verde, care se pot combina foarte ușor pentru a crea o garderobă stilată, potrivită pentru o ieșire la restaurant sau pentru o zi la birou.

Tema New Way of Working' înseamnă o gamă de îmbrăcăminte mai sofisticată, dar care se poarte purta zilnic. Este formată în principal din costume, care garantează un boost de încredere și transmit putere prin intermediul factorului estetic. Pentru a crea mixuri elegante între materiale și detalii unice este utilizat și poliuretanul.

Inspirată de modul de lucru de acasă, tematica Indoor Chic' combină materiale comode și tricotaje elegante cu pantaloni din materiale moi. Aceste articole pot fi purtate și în momentele petrecute cu familia. În paleta de culori predomină tonurile de bej. Atunci când vremea permite, pentru ieșirile în natură recomandăm o pelerină din material pufos sau un pulover cu inserții stridente de lime, pentru o stare de bună dispoziție.

Pentru evenimentele de seară C&A a creat colecția Night Dressing' – ultra-feminină și sofisticată, un amestec perfect între confort și seducție. Dantela, fundele și decupajele se regăsesc în aceste creații vestimentare, iar accentele roz și satinul negru condimentează întreaga colecție.

În plus, echipa de designeri a creat și o Colecție Denim Autumn/Winter22', inspirată din toate conexiunile din natură. Au realizat această linie vestimentară din denim pentru o conexiune cu toți oamenii, indiferent de rasă sau gen. Unde există acceptanță și incluziune, respect și dragoste. Unitate mai presus de individualism. Astfel a fost creată linia The Unisex'. O colecție capsulă care va ajuta orice femeie să se simte confortabil și încrezătoare și fiecare bărbat să se simtă bine. Piesele vestimentare au fost realizate cu respect pentru natură, cu un consum minim de apă și de substanțe chimice, cu materiale reciclate provenind de la C&A FIT (Fabrica pentru Inovații în Textile), precum și din materiale cu certificare gold C2C. Aspectul este inspirat din albastrul oceanelor, în nuanțe indigo atemporale sau cu efectul de prespălare specific anilor 90. Pentru ambele sexe C&A propune The Relaxed', o croială modernă și fresh cu talie joasă și evazată în partea de jos. Pentru femei croiala The High Loose' este una sexy, strânsă pe șolduri și largă pe picior, ce se poate purta cu tocuri sau teneși. Alte tipuri de croieli care se regăsesc sunt The Straight' și The Slim', printre cele mai bine vândute. Materialele sunt realizate din 100% denim reciclat.

Colecția C&A Ladies Autumn/Winter 2022 precum și colecția din denim vor fi disponibile începând cu luna septembrie 2022.

