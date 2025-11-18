Brandurile care cuceresc această iarnă  — selecția noastră de pe epantofi.ro

Iarna are darul de a ne schimba ritmul. E momentul în care garderoba noastră începe să caute, aproape instinctiv, confortul. Vremea capricioasă, serile în oraș care apar din senin, plimbările de weekend — toate cer încălțăminte și accesorii care îmbină perfect stilul cu funcționalitatea.

Iar epantofi.ro devine scena unde moda de sezon își dezvăluie personajele principale.

Aici descoperim branduri care nu doar urmează trendurile, ci le interpretează cu personalitate. Am ales favoritele – acele etichete care reușesc să transforme orice apariție într-un statement subtil, dar memorabil.

NINE WEST — paleta de culori care scrie povestea iernii

Noua colecție NINE WEST îmbracă sezonul în tonuri care respiră eleganță. Negrul, intens și adânc, devine baza oricărei ținute sofisticate. Roșul și burgundiul adaugă o vibrație seducătoare, perfectă pentru femeia care nu se teme să strălucească — chiar și într-o zi mohorâtă.

Iar nuanțele bej și nude, delicate dar pline de rafinament, se dovedesc a fi cele mai versatile: perfecte pentru minimaliste, ideale pentru stilul effortless-chic. Detaliile aurii vin ca o promisiune subtilă de glamour — exact atât cât trebuie.

BEVERLY HILLS POLO CLUB — confortul bine îmbrăcat

În colecția de sezon, Beverly Hills Polo Club oferă o lecție de eleganță relaxată. Bocanci negri, ghete cu tălpi solide, modele casual cu șireturi — ideale pentru zilele aglomerate care încep devreme și se termină târziu.

Sneakerșii în tonuri de alb și bej duc mai departe estetica sport-elegant, una dintre tendințele dominante ale toamnei. Iar categoria de accesorii impresionează prin genți în nuanțe de caramel, ciocolată și burgundiu — plus rucsacuri chic, perfecte pentru femeia care combină stilul cu ritmul alert al cotidianului.

REEBOK — energia autentică a orașului

Pentru iubitoarele de stil sport, Reebok aduce modele care depășesc funcționalitatea și devin piese de lifestyle. De la clasici iconici precum Club C 85, până la siluetele moderne ale Glide Triple — fiecare pereche are acel aer urban care dă personalitate oricărei ținute.

Pantofii Floatzig 1 în roz sunt creați pentru femeia activă, mereu în mișcare: flexibili, ușori și perfect amortizați. Iar modelele inspirate din streetwear vin cu acel vibe cool, potrivit pentru un oraș care nu doarme niciodată.

HUNTER — când natura devine sursă de stil

Hunter reinventează cizmele de ploaie, demonstrând că pot fi la fel de stylish ca orice pereche de botine din garderoba ta. Culorile vibrante alungă monotonia zilelor reci, iar modelele iconice își păstrează farmecul atemporal.

Nu lipsesc nici gențile — de la cele încăpătoare, perfecte pentru escapade spontane, la variantele versatile pentru rutina zilnică. Hunter este pentru femeia care se simte acasă în natură, dar nu renunță niciodată la stil.

GUESS — eleganța care transformă orice look

Toamna aceasta ne jucăm cu contraste: forță și delicatețe, minimalism și accente puternice. Gențile Guess continuă să fie simbolul feminității moderne, completând de minune atât loafers-ii masivi, cât și sneakerșii sport.

Exact aceste combinații surprinzătoare aduc energia nouă a sezonului, un twist rafinat care elevază orice outfit fără efort.

Tendințele continuă pe epantofi.ro

Universul brandurilor nu se oprește aici. Pe epantofi.ro descoperi și piese must-have de la Juicy Couture, Mexx, New Balance, adidas, EA7 și multe altele — totul la un click distanță, în aplicația mobilă sau direct în magazinele fizice.

Sursa foto: epantofi

