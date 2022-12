Brahiterapia, doze mari de radiații, direct la nivel tumoral – O tehnică de tratament disponibilă în puține clinici din România

Un pacient diagnosticat cu cancer are nevoie de un acces rapid și nemijlocit la cea mai bună soluție în cazul său. Pe lângă abordarea multidisciplinară ce implică o echipă numeroasă de specialiști, tehnică de ultimă generație, posibilitatea de a beneficia la timp de terapii mai puțin frecvente, dar cu rezultate foarte bune, este de dorit. Un astfel de tratament este și brahiterapia, una dintre tehnicile de tratament al cancerului mai puțin cunoscută.

Unele femei diagnosticate cu un cancer în zona ginecologică, precum cel de col uterin, vagin sau vulvă pot fi tratate eficient cu ajutorul brahiterapiei, atunci când specialiștii din tumor board – comisia multidisciplinară – introduc terapia în planul de tratament. Spre deosebire de iradierea externă – prin radioterapie – brahiterapia permite livrarea unor doze mult mai mari de tratament, cu o afectare cât mai redusă a țesuturilor sănătoase.

Pe lângă avantajul de a permite administrarea unor doze mult mai mari decât în iradierea externă, brahiterapia folosește o conformare, adică o modelare precisă a dozei din jurul tumorii. Acest lucru face ca țesuturile sănătoase din jurul tumorii să fie cât mai puțin afectate de iradiere. Este motivul pentru care efectele adverse ale iradierii sunt mult reduse.

Cancerul de col uterin, cea mai frecventă patologie care primește indicație de brahiterapie

În cele mai multe situații, tratamentul cancerului este unul multimodal. Asta înseamnă că o echipă de specialiști include frecvent în planul de tratament mai multe modalități terapeutice, cele mai des utilizate fiind chimioterapia, radioterapia și intervenția chirurgicală.

Cel mai adesea, beneficiază de brahiterapie pacientele cu cancer de col uterin, corp uterin, vagin și vulvă. Planul de tratament poate să includă exclusiv această terapie sau o combinație între brahiterapie și alte tipuri de tratament. Astfel, discutăm despre brahiterapie utilizată în completarea iradierii externe preoperatorii sau după intervenția chirurgicală, ca unic tratament adjuvant postoperator, cum ar fi în cazul tumorilor de corp uterin sau ca monoterapie. În ultima situație, este vorba despre intenția curativă a tratamentului și se apelează la brahiterapie în cazurile în care există o tumoră de mici dimensiuni, fără extensie loco-regională sau la distanță, adică fără ganglioni pozitivi și fără metastaze.

Unul dintre avantajele brahiterapiei este că poate înlocui, în anumite cazuri, o intervenție chirurgicală mutilantă. În aceste situații, tehnica de tratament asigură, în monoterapie sau combinată cu alte tipuri de tratament, un control optim al bolii și o calitate bună a vieții pacientelor.

Iradiere directă, în interiorul tumorii

Brahiterapia oferă posibilitatea iradierii directe a tumorii chiar din interiorul ei. În acest scop, sunt folosite diferite dispozitive, precum ace, tuburi rigide sau flexible. În plus, iradierea poate avea loc și în contact intim cu tumora, în brahiterapia de contact. În această situație, se folosesc mulaje de suprafață. În ceea ce privește confortul pacientei, aceasta poate fi asigurat prin anestezie. Echipele de specialiști care participă la această procedură sunt special pregătite pentru a oferi cel mai bun tratament, în condiții optime, existând condiții stricte și speciale în care un centru de tratament poate oferi acest serviciu.

Pentru că brahiterapia este o procedură invazivă și tratamentul presupune, așa cum am văzut, o tehnică elaborată, cazurile ce primesc indicație de radioterapie sunt atent selectate. În plus, este necesară o bună colaborare între specialiștii implicați în tratarea unui caz, respectiv radioterapeutul, anestezistul – dacă discutăm despre procedură sub anestezie locală sau generală – și chirurgii de diferite specialități. Sunt motivele pentru care tehnica de tratament este disponibilă în puține centre din România.

În perioada tratamentului, pacientul se poate confrunta cu un disconfort accentuat comparativ cu iradierea externă. Acest lucru se întâmplă mai ales dacă persoana beneficiază de brahiterapia interstițială (cu ace), când tratamentul este de scurtă durată, comparativ cu iradierea clasică.

În mod similar tuturor cazurilor, indiferent de localizarea tumorii, înainte de a beneficia de tratament, prin brahiterapie sau alte tehnici, este nevoie de un diagnostic de certitudine. Pacientul se poate adresa unui centru pentru tratamentul cancerului în momentul în care a efectuat analizele și investigațiile imagistice necesare și are indicația de a consulta un medic specialist în oncologie medicală și/sau radioterapie.Centrul de Radioterapie și Oncologie Medicală MedEuropa București oferă servicii de brahiterapie cu și fără anestezie.

