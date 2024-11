Bogdan Farcaș: „Sunt mândru că am fost proclamat psihopatul cinematografiei românești!”

Bogdan Farcaș este unul dintre cei mai relaxați actori din cinematografia românească și, în același timp, este unul dintre cei mai serioși și implicați profesioniști din domeniu. Îi place să caute, să se caute și să ne caute, pentru că, spune el, doar așa va reuși să găsească adevăruri care nu sunt ale lui. Este, totodată, un fin cunoscător de bancuri pe care, cu savoare și umor nativ, reușește să le transmită celor din jur. În același timp, crede, cu tărie, că a judeca nu este o dovadă de omenie, ba, din contră, este un act de slăbiciune. Pe lângă faptul că nu judecă, aspect învățat chiar de la fiul său, Vladimir, încearcă de fiecare dată să se pună în pielea persoanei din fața lui, pentru nevoia de a înțelege lucrurile și din altă perspectivă.

Apropo de adevăruri, judecăți și perspective, Bogdan Farcaș este unul dintre oamenii care lasă ceva notabil în urma lui, iar cea mai puternică etichetă care i s-a pus este aceea care susține că „este psihopatul cinematografiei românești”. Culmea, nu-i loc de indignare, aici, din partea actorului, dimpotrivă, acesta se bucură și se mândrește cu acest apelativ.

„Nu știu ce părere să am despre faptul că am fost proclamat psihopatul cinematografiei românești din ultimii 15 ani. Da, sunt mândru de acest ‘apelativ’ și chiar mă bucură teribil. Asta este, poate, încă o confirmare a faptului că îmi fac foarte bine treaba ca actor. Mai mult decât atât, se pare că am reușit să surprind nuanțele personajelor extrem de adânci, ceea ce este un plus, desigur. Acesta nu este un tipar profesional pe care l-am ales conștient, ci pur și simplu s-a întâmplat să primesc tipologia aceasta de personaje. Probabil pentru că am ochii puțin mai nebuni. :)) Primul rol de psihopat pe care l-am avut a fost în „Neidentificat', pentru care, recunosc, am lucrat foarte mult până să obțin acel rol. Desigur, îmi doresc să-mi lărgesc paleta de roluri și mi-ar plăcea să joc diverse roluri pe care nu le-am experimentat până acum. Spre exemplu, roluri precum un gay nefericit, o femeie, un personaj total diferit de ceea ce sunt eu, pentru că acolo este încercarea actoricească.', declară actorul Bogdan Farcaș.

Bogdan Farcaș este un actor dedicat meseriei lui, pe care o face cu pasiune și emoție, iar aceste aspecte se reflectă în multitudinea de filme și piese de teatru din cariera lui, atât pe plan mioritic cât și internațional. La cei 44 de ani, acesta este, totodată, un soț și un tată devotat și iubitor, dar și antreprenor, fiind unul dintre fondatorii celei mai bune firme de brokeraj credite din România, Mango Broker.

„Este un business făcut cu asociatul și bunul meu prieten, Mugur, din dorința de a face bine pentru oameni, cu un rating maxim. Noi am ajutat și ajutăm lumea fără a lua vreun comision. Dimpotrivă, munca noastră înseamnă altceva decât partea financiară, este nevoia de a ajuta și rezolva la modul real.”, conchide Bogdan Farcaș.

