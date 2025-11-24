Biz Sustainability Awards 2025 oferă recunoaștere pentru strategiile smart de sustenabilitate și leadership în CSR

Prima revistă de afaceri a României a premiat excelența în cadrul Biz Sustainability Awards, evenimentul care identifică strategiile smart de sustenabilitate și leadership în CSR, de la companii și ONG-uri care înțeleg cu adevărat ce înseamnă să fie responsabile și să investească în comunitățile din care fac parte.

Primul premiu Biz Sustainability Awards 2025, la categoria Social Impact Hero, a fost acordat de Andreea Sandu, fondatoare Galeria Galateca, pentru Social Food – Kitchen Battle, fiind primit pe scenă de Chef Adi Hădean.

Premiu pentru Community Hero a mers către Kaufland România, fiind primit de Loredana Samoilă, Public Relations Manager Kaufland România, de la Mădălina Uceanu, Managing Partner al Career Advisor.

În categoria Sustainable Business Hero, Coca-Cola HBC a primit trofeul de la Angela Soare, Head of Sustainability eMAG Group. Acesta a fost ridicat de Adina Tudor, External Communications Manager Coca-Cola HBC România.

Glovo a primit un trofeu la categoria Social Impact Hero. Roxana Vârgă-Ștefănescu, Coordonator Impact & Sustenabilitate pentru Europa de Sud-Est la Glovo, a primit premiul de la Anita Huzum, fondator Echipa de Comunicare cu Sens și co-fondator WELLcome.

La categoria Sustainable Business Hero a adjudecat premiul UniCredit Bank, fiind ridicat de Daniel Sava, Managing Director, Head of Advisory & Financing la UniCredit Bank, de la Andreea Idriceanu, PR & Communication responsible RLG Romania.

Un nou trofeu pentru Community Hero a mers către Evryo, ridicat de Angelica Răducanu, Chief Administrative Officer Evryo România, de la Andra Dănăilă, Fondatoare & CEO Update Advertising.

Provident a primit trofeul Community Hero, prin intermediul lui Ciprian Sandu, Senior Public Affairs & CSR manager Provident, de la Anca Muraru, jurnalist specializat în sustenabilitate.

La categoria Forward Thinking Hero, Samsung a primit premiul de la Marius Motoca, PR Lead Orange, fiind ridicat pe scena Biz Sustainability Awards 2025 de Dana Hogea, CSR specialist de la Samsung.

Beko România a primit un troefu la categoria Sustainable Business Hero, acordat de Oana Constantin, Leader Brand & Customer Insights Leroy Merlin România și ridicat de Anca Morega, PR Lead Beko România.

Sezamo a adjudecat următorul premiu la categoria Sustainable Innovation Hero, fiind înmânat de Simona Ionașcu, Fondatoare Simedical România și ridicat de Elena-Valentina Filip, Owner EF Words Group și PR Sezamo.

În categoria Change Champion trofeul a mers către Mastercard pentru competiția Mastercard Rising Stars. Acesta a fost înmânat de Alexandra Sinn, Key Corporate Account Manager Air France KLM, și ridicat de Bogdan Puștea, Manager Product Marketing Mastercard România

Adrian Roman, Director General Armata Salvării România, a oferit un nou premiu în categoria Social Impact Hero către Hope and Homes for Children, fiind ridicat de Nicoleta Marcu, Director de Fundraising si Comunicare, Hope and Homes for Children Romania.

Electrica a câștigat un trofeu pentru Sustainable Business Hero, acesta fiind înmânat pe scenă de Nora Ioniță, Managing Director Evolution Media, și ridicat de Ana Maria Dragomir, Communication Expert Electrica.

În aceeași categorie, Sustainable Business Hero, REHAU Window Solutions a primit trofeul, fiind înmânat de Claudia Penda, Fondatoare Grup „Ne purtăm viitorul”, către Mihaela Paraschiv, Head of Marketing Black Sea Region la REHAU Window Solutions.

Trofeul Biz Sustainability Awards este realizat de Ovidiu Toader, din materiale reciclate.

Evenimentul a avut ca proud partners Provident România, REHAU Window Solutions, Tchibo, Maresi, Privileg Catering, Beciul Domnesc și Siviero Maria Romania.

Profesioniștii din business care au excelat pe parcursul anului 2025 mai am încă un motiv de sărbătoare. Revista Biz, prima revistă de afaceri a României, pregătește săptămâna acesta Gala Top Performers Awards, eveniment emblematic al finalului de an, care recunoaște eficiența și performanța în business.

Despre Biz Agency

Businessul Biz Agency înglobează revistele Biz și Haute Culture Magazine by Biz, Biz Events – o divizie puternică de organizare evenimente și conferințe, Biz Storymakers – servicii de content marketing pentru clienți, Biz Market View – o divizie dedicată studiilor de piață și portalul online revistabiz.ro.

Biz este brandul care reunește de peste 26 de ani o comunitate puternică de oameni de afaceri, atât online, cât și offline.

Biz Market View: Divizia de market research s-a impus prin realizarea unor importante studii și topuri în parteneriat cu agenții de research, pe cele mai importante domenii de activitate din România: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de marketing, Top 20 companii IT pentru care merită să lucrezi, Topul agențiilor de PR din România, Brand Ro sau BizTech.

Biz Events: Divizia organizează anual zeci de conferințe de business și evenimente corporate sau gale, transmițând conținut relevant în formate inovatoare și atractive pentru publicurile țintă.

Revista Biz: Este o voce originală și profesionistă a presei de business românești. O revistă deschizătoare de drumuri, cu proiecte editoriale care aduc valoare cititorilor și comunităților de business.

Biz Storymakers: Divizia transformă mesajele corporate sau de marketing într-o poveste valoroasă din punct de vedere al formei și conținutului, punând la dispoziția brandurilor toate platformele de comunicare ale Biz Agency.Mai multe informații sunt disponibile pe www.revistabiz.ro.

Sursa foto: BIZ Agency

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro