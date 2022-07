Bijuteriile etnice: modele unicat aduse de Metaphora din destinații exotice pot deveni noul tău statement de stil

Dacă te încântă de-a dreptul bijuteriile etnice statement, care nu trec neobservate, iar aerul lor misterios pornește natural o conversație, este posibil să întâlnești noua pasiune când intri în magazinul Metaphora.

Sunt mereu în căutare de bijuterii unice, ador să port piese pe care nu le vezi la orice scroll în feed-ul de Instagram, iar Metaphora mă răsfață mereu cu modele care ies din tipare, cum nu găsesc la niciun alt brand de bijuterii.

Asta deoarece toate colecțiile lor de bijuterii etnice provin din destinații exotice ca Thailanda, India, Maroc, iar noua colecție de bijuterii tuarege din Niger este absolut captivantă și o noutate pe piața din România.

Sentimentul este acela că pornești într-o vacanță exotică alături de Metaphora, în care ai toate șansele să găsești o comoară ascunsă', iar ca să înțelegi mai bine, îți povestesc ce am descoperit în propria mea călătorie.

12 ani de călătorii în căutare de bijuterii autentice

Ghidul este Maria Mănoiu, cea care a creat acest brand în urmă cu 12 ani, când a pornit în căutarea bijuteriilor etnice autentice, și nu s-a oprit de atunci. Pasiunea o poartă în fiecare an pe trei continente, Europa, Asia și Africa, în căutarea de comori', mai exact mostre de bijuterii tradiționale, pe care femeile locului le poartă de generații, dar nu au ajuns până acum la noi. Sunt descoperite, apoi date în lucru artizanilor bijutieri locali și, la final, ajung în magazinul online din România, pe metaphora.ro.

Este fascinant să descoperi ce minunății ies din mâinile bijutierilor tradiționali din jurul lumii. M-a cucerit la prima vedere colecția unică de inele de argint, printre care am remarcat un inel tuareg complex, cu detalii din lemn de abanos dar și un model cutiuță decorat cu granat, cu origini indiene, mai sunt și altele, dar te las pe tine să le descoperi.

Bijuterii memorabile, din inima deșertului, piețele Indiei sau străduțele întortocheate din Maroc

În fiecare țară, Maria lasă în urmă destinațiile turistice și explorează locuri autentice, unde știe că o așteaptă bijuterii nemaivăzute.

Colecția de bijuterii tuarege m-a dus imediat cu gândul la look-ul personajului jucat de Zendaya în filmul Dune și misterioasa viață a celor care trăiesc în deșertul saharian.

Mereu, în drumurile ei, comorile se arată pe neașteptate – în piețele din India, unde vezi localnice purtând podoabe moștenire de familie sau în cufărul unui negustor marocan.

Nici destinațiile mai apropiate de noi nu duc lipsă de comori – am rămas impresionată de bijuteriile din argint și granat natural realizate în Grecia. Sunt decorate cu detalii minuțioase care pun în evidență piatra de un roșu vulcanic absolut fermecător, m-au atras în special modelele deosebit de feminine din colecția cercei de argint cu granat.

Este captivant să vezi aceste bijuterii pe site-ul Metaphora, unde ajung după mai multe luni de muncă. Fiecare bijuterie este lucrată în serie limitată, sau unicat (preferatele mele!), de mâinile artizanilor din țara de origine, este suficient să le privești și înțelegi de ce procesul de producție necesită timp și numărul acestor comori' este unul mic.

Și nu ai cum să nu apreciezi această abordare personală, neatinsă de comerțul mainstream și de valuri de turiști, care încă se găsește în locuri izolate unde autenticitatea fiecărei piese este dată de tradiție.

Cu timpul, Maria a adunat o colecție de bijuterii statement etnice demnă de expus într-un muzeu, pe care, apropo, l-aș vizita cu maxim interes! Printre cele mai spectaculoase bijuterii descoperite în călătoriile făcute, și preferata sa, este un colier de nuntă masiv (are aproape un kilogram!), este lucrat din argint la începutul secolului XX și o aștepta într-un magazin de antichități dintr-un orășel din Rajasthan, India.

Cum poți afla când lansează colecții noi, cu modele unice în România

În magazinul online poți să urmărești călătoriile și să descoperi comorile culese din jurul lumii, cu siguranță sunt modele pe care nu le ai deja, altceva față de opțiunile care se arată la tot pasul.

Ce am mai aflat este că există o frumoasă comunitate construită în jurul brandului, care așteaptă cu nerăbdare noile colecții și, ca mine, nu poate rezista în fața unei bijuterii unicat, care pare că a fost creată special pentru tine. Nu este indicat să stai prea mult pe gânduri atunci când găsești o bijuterie pe care simți că trebuie să o ai, riști să dispară într-o clipă.

Sfatul este să te abonezi la newsletter – pot spune că aștept veștile despre apariția noilor colecții, cu modele care ajung pentru prima oară în România. Așa am aflat de recenta lansare a colecției de bijuterii tuarege, despre care trebuie să vă povestesc puțin.

Bijuterii în premieră pe piața accesoriilor din România

Metaphora a reușit o premieră pe piața din România, fiind singura sursă de bijuterii tuarege, realizate chiar de nomazii deșertului Saharian. Este o dovadă în plus că pasiunea și dedicarea te ajută să treci peste toate obstacolele.

Bijuteriile acestea sunt la fel de misterioase și fermecătoare ca locul unde au fost create. Stilul tuareg este diferit față de oricare altul, am văzut pentru prima oară modele atât de complexe și ingenioase, sculptate în argint, ca mici opere de artă. Colecția include cercei, brățări, pandantive, inele gravate cu simbolurile deșertului, iar unele modele au chiar inserții de lemn de abanos african. Contrastul dintre cele două materiale prețioase dă bijuteriilor tuarege un farmec aparte și un aer atemporal, care cucerește pe loc.

În plus, lista destinațiilor crește de la an la an, iar următoarele comori așteaptă să fie descoperite în Mexic și în țările baltice, vă spuneam că sunt deja curioasă de noile colecții.

A venit momentul să tragem concluzia – Metaphora atrage prin originalitate și raritate iar cele care poartă aceste bijuterii își doresc piese remarcabile, de calitate, cu adevărat unice, care au un farmec aparte. Fie că ești în căutarea noului accesoriu statement și ești dispusă să faci o investiție pentru a purta ceva unicat, sau vrei o bijuterie discretă, mai accesibilă, dar lucrată la fel de impecabil, nu duci lipsă de opțiuni.

Dacă povestea este pe stilul tău, nu-ți rămâne decât să faci o vizită online și să le spui și

prietenelor tale despre locul unde pot găsi bijuterii care chiar fac un statement.

