Big Little Festival - Cel mai mare festival dedicat experiențelor pentru părinți și copii

Big Little Festival revine anul acesta la doar câțiva kilometri de București, în grădinile verzi ale Palatului Mogoșoaia, între 29 și 31 august. Cu misiunea de a aduce bucurie și momente memorabile pentru întreaga familie, festivalul este un univers plin de aventuri, creat special pentru ca părinții și copiii să petreacă timp de calitate, să se joace și să învețe împreună.

Festivalul aduce în România, și chiar lângă București, un concept unic: un loc unde familiile nu doar se distrează împreună, ci și colaborează în jocuri și activități care să le facă relația mai strânsă și frumoasă. Esența evenimentului este surprinsă cel mai bine chiar de organizatori: 

„Big Little Festival este singurul festival din România unde o familie poate înregistra o piesă într-un studio, poate construi un zmeu, se poate juca orice joc, iar apoi poate dansa la concertul artistului preferat, totul în aceeași zi, alături de sute de alte familii din România.'

Trei zile, opt zone magice și o singură promisiune: bucurie pentru toți.

Big Little Festival este alcătuit din opt zone tematice. Acestea adună sute de activități interactive, jocuri, ateliere creative și surprize de neuitat, toate acompaniate de muzica unor artiști iubiți de familiile din România. Smiley, Theo Rose și Iuliana Beregoi vor urca pe scenă pentru show-uri care vor ridica publicul în picioare.

Iată ce te așteaptă în cele opt universuri Big Little Festival:

Tărâmul Jocurilor – o zonă întinsă, plină de activități și jocuri de echipă, unde distracția este garantată pentru toate vârstele. Considerată cea mai îndrăgită zonă de către participanți, organizatorii au pregătit o mulțime de activități surpriză, care au la bază colaborarea în joacă dintre părinte și copil. 

Lumea poveștilor – teatru, personaje îndrăgite și întâlniri magice cu eroii copilăriei, sub îndrumarea lui Vero Căliman. 

Laboratorul de creație și știință – locul unde imaginația prinde formă. De la origami, zmee și pictură pe pânză, până la experimente spectaculoase și construcții creative, copiii și părinții descoperă cum știința și arta pot merge mână în mână. 

Tabăra de muzică – creată de HaHaHa Production, unde familiile pot  face karaoke, pot descoperi instrumente neobișnuite și pot să își înregistreze propriul HIT. Nu departe de tabără se află Zona Disco, cu activități speciale precum coregrafii interactive în familie, concursuri de dans între părinți și copii sau petreceri cu spumă.

Scena principală – punctul de întâlnire al marilor artiști și al publicului entuziast. Smiley, Theo Rose și Iuliana Beregoi sunt gata să facă spectacol. 

Arena de gaming – competiții pe PlayStation sau PC, care antrenează întreaga familie, pentru cei cu spirit competitiv. 

Mama și copilul – un spațiu sigur și confortabil pentru distracția celor mici, gândit special pentru tinerele familii. 

Refugiul de liniște – un colț relaxant, cu hamace, pufuri și muzică live, perfect pentru o pauză în mijlocul agitației. Scena Folk, amplasată lângă refugiu, aduce artiști care vor transforma fiecare acord într-o poveste muzicală care oferă atât liniște, cât și bucurie.

Și pentru că nicio aventură nu este completă fără gustări delicioase, zona de Food Court adună preparate pentru toate preferințele și toate vârstele.

Bucurie pentru întreaga familie

În cele trei zile de festival, organizatorii așteaptă peste 50.000 de vizitatori și pun la dispoziție mai multe tipuri de bilete: abonamente pentru 3 zile, bilete de o zi sau bilete cu alegere ulterioară a datei.

Big Little Festival te așteaptă împreună cu întreaga familie între 29 și 31 august, la Palatul Mogoșoaia.

Pentru cei care doresc să închidă vara cu amintiri de neuitat, biletele se găsesc aici: https://biglittlefestival.com/bilete/

Sursa foto: Big Little Festival

