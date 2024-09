Beyoncé este vedeta celei mai noi campanii globale Levi’s

Levis anunță o nouă campanie care o are în centru pe vedeta internațională Beyoncé. În urma lansării single-ului LEVIIS JEANS' — o piesă iubită de pe COWBOY CARTER,' albumul aclamat de critică, care explorează și redefinește Americana — Beyoncé intră în rolul de protagonistă în REIIMAGINE,' o campanie inspirată de istoria brandului Levis și gândirea vizionară a uneia dintre cele influente figuri din cultura modernă, reafirmând locul de neclintit al brandului în centrul culturii.

Inspirându-se din abordarea inovatoare a lui Beyoncé asupra artei, culturii și narațiunii, campania reimaginează aspectul și filmele clasice Levis. Într-o serie de capitole, noua campanie reinterpretează câteva dintre cele mai emblematice reclame ale brandului Levis, aducându-le în epoca modernă prin viziunea transformativă a celebrei regizoare Melina Matsoukas. Primul film – inspirat de „Launderette', reclama din 1985 care a readus în atenție faimosul „I Heard It Through the Grapevine' în topurile Billboard – o are pe Beyoncé în rolul principal și celebrează moștenirea brandului Levi’s ca fiind pânza pentru expresie de sine, purtată de cei care aduc progresul și vedete deopotrivă.

„Piesa mea „LEVIIS JEANS' celebrează ceea ce eu cred că este uniforma americană supremă – ceva ce toți purtăm cu mândrie', a spus Beyoncé. „Sunt onorată să lucrez cu Levis pentru a crea iconografia americană prin excelență. Denim on denim a fost adesea privit printr-o lentilă masculină, așa că această campanie de reimaginare, care celebrează perspectiva feminină iconică, este importantă pentru mine. Aștept cu nerăbdare să explorez modalități inovatoare prin care viziunile noastre să se alieze în celebrarea feminismului și onorarea puterii femeilor.'

„Brandul Levis a fost și va fi întotdeauna uniforma neoficială a celor care progresează în căutarea de mai bine. Credem că o parte cheie din aceasta este înlăturarea și reconstruirea continuă a codurilor culturale', a declarat Kenny Mitchell, director global de marketing Levi’s la Levi Strauss & Co. „În colaborare cu Beyoncé, explorăm puterea de a reinterpreta prin intermediul acestei campanii, ajutându-ne să ne conectăm cu fanii noștri în moduri noi și susținând creșterea sectorului nostru de modă feminin ca brand definitiv de stil de viață în denim.'

Campania integrată — care va include spot TV, OOH, comunicare digitală, social media, print, activări de brand și produse exclusive — a demarat cu proiecții digitale pe piețe cheie ca San Francisco, Houston, Chicago, New York, Atlanta, Paris, Londra și Berlin, creând buzz și oferindu-le fanilor un teasing pentru campania care va urma. Pe 30 septembrie, în întreaga lume vor fi afișate OOH-uri de impact care vor inaugura campania Levis cu Beyoncé.

Primul film al campaniei este adus la viață prin lentila lui Marcell Rév, un cineast câștigător de Emmy. Dincolo de universul vizual imersiv al filmului, brandul Levis a lucrat cu fotograful Mason Poole, care a creat o antologie de imagini de campanie, care se alătură unui canon de fotografii incredibile cu staruri în jeanși Levis, de la Marlon Brando la Marilyn Monroe — și acum Beyoncé. Campania a fost concepută în parteneriat creativ cu TBWAChiatDay LA și produsă de la revolućion/PRETTYBIRD.

Vezi filmul campaniei aici:

