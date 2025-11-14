Benihana România marchează 20 de ani printr-o relansare spectaculoasă: tradiția japoneză întâlnește modernul urban

Benihana România marchează 20 de ani printr-o relansare spectaculoasă: tradiția japoneză întâlnește modernul urban

 Benihana, restaurantul japonez renumit la nivel internațional pentru experiența culinară cu spectacol live la teppanyaki, a sărbătorit 20 de ani de prezență în România printr-un eveniment de relansare care a reunit peste 50 de invitați, clienți fideli, persoane publice, jurnaliști și pasionați de gastronomie. Momentul a fost onorat de prezența Excelenței Sale, Ambasadorul Japoniei în România, care, alături de Daniel Ben Yehuda, General Manager Sheraton Bucharest Hotel, a tăiat panglica inaugurală, marcând simbolic începutul unui nou capitol în povestea Benihana România.

20 de ani de experiență culinară „trăită, nu doar servită'

Înființat în 1964 la New York, Benihana a revoluționat gastronomia prin conceptul de dining experience unde preparatele sunt gătite în fața oaspeților, transformând masa într-un spectacol interactiv. De două decenii, Benihana România aduce această experiență unică în București, devenind un reper pentru cei care apreciază atât gustul autentic japonez, cât și atmosfera specială care însoțește fiecare seară petrecută aici.

Relansarea marchează un design nou, o atmosferă rafinată ce îmbină tradiția japoneză cu accente urbane moderne, dar și un angajament reînnoit pentru calitatea ingredientelor și autenticitatea preparatelor. Carnea de vită premium, fructele de mare proaspete și legumele atent selecționate sunt puse în valoare de priceperea chef-ilor asiatici și de arta gătitului la teppan.

Unul dintre punctele centrale ale noii amenajări este reprezentat de zona de private dining, creată ca un separeu exclusivist cu masă teppanyaki dedicată. Spațiul oferă intimitate și confort pentru grupuri restrânse de până la 15 persoane, fiind locul ideal pentru evenimente private, aniversări sau cine speciale, unde oaspeții se pot bucura de spectacolul culinar într-un cadru elegant și primitor.

„Să sărbătorești 20 de ani de Benihana în România înseamnă, în primul rând, să recunoști o poveste care a pus bazele unei culturi gastronomice diferite, o experiență în care mâncarea nu e doar servită, ci trăită. Astăzi nu vorbim doar despre o relansare, ci despre o continuare a unei tradiții care știe să se reinventeze. Noul design, noua atmosferă, îmbinarea dintre tradiție japoneză și modernul urban,  toate spun aceeași poveste: că ospitalitatea adevărată se transformă odată cu timpul, dar nu își pierde esența', a declarat Daniel Ben-Yehuda, General Manager Sheraton Bucharest Hotel. 

Despre Benihana

Fondat în 1964 de Hiroaki Rocky' Aoki în New York, Benihana a devenit rapid un brand global, redefinind modul în care oamenii percep experiența de restaurant. Cu locații pe mai multe continente, Benihana este sinonim cu spectacolul culinar și ingredientele de cea mai bună calitate. În România, Benihana își continuă tradiția de 20 de ani, oferind oaspeților nu doar mese delicioase, ci experiențe memorabile.

