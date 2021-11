Beauty inside and out

Se spune că frumusețea vine din interior. Oricât de banal ar suna, în realitate este o afirmație care chiar are temeiuri științifice. Gândește-te doar la aspectul pielii tale atunci când urmezi o dietă echilibrată, când faci sport în mod constant, când te odihnești suficient sau când nu ești stresată. Cearcănele încep să se estompeze, tenul își recapătă strălucirea naturală, iar episoadele acneice se reduc considerabil. Toate aceste lucruri se întâmplă pentru că mintea și corpul tău se află într-o stare de echilibru.

La polul opus, cu cât organismul tău se confruntă cu mai multe carențe sau cu cât nivelul cortizolului (așa-numitul hormon al stresului) este mai mare, cu atât aceste dezechilibre se vor reflecta și la exterior. Partea proastă este însă că, în ciuda eforturilor noastre de a ne menține tineri cât mai mult timp, nu ne putem împotrivi procesului natural de îmbătrânire. După vârsta de 25 de ani, de exemplu, producția de colagen începe să se diminueze, iar asta va determina în timp apariția ridurilor, pierderea elasticității pielii, dureri articulare sau o scădere a calității părului și a unghiilor. Tocmai de aceea, avem nevoie de un mic ajutor din exterior, iar acesta vine sub forma suplimentelor alimentare.

Înțelegând nevoile corpului în fiecare etapă a vieții, brand-ul Youth Essentials a lansat o serie de suplimente alimentare, dezvoltate în Germania și Italia, ce vin în completarea unui regim echilibrat, pentru a te ajuta să-ți păstrezi pielea hidratată și fermă, unghiile puternice, iar părul – strălucitor și sănătos. Toate produsele conțin doar ingrediente naturale și, cel mai important, au fost special concepute pentru nevoile fiecăreia dintre noi. În plus, două dintre acestea, Radiance Boost și C Boost, sunt vegane și au fost concepute cu ajutorul tehnologiei lipozomale, o inovație în domeniul suplimentelor alimentare.

Una dintre cele mai mari provocări ale oamenilor de știință a constat în găsirea unei modalități prin care substanțele active să fie absorbite rapid și în totalitate de către organism și să ajungă direct la țesutul țintă de acțiune, fără a afecta celulele sănătoase. După o perioadă lungă de cercetare, în anii 60 a apărut pentru prima oară ideea de a încapsula aceste substanțe în lipozomi.

Lipozomii (din cuvinte grecești lipos – grăsime și soma – corp) sunt vezicule sferice, cu o structură similară cu cea a membranelor celulare. Aceștia sunt alcătuiți din fosfolipide, niște lipide complexe compuse dintr-o parte hidrofilă (iubitoare de apă) și una hidrofobă (temătoare de apă). Această ultimă caracteristică transformă fosfolipidele în molecule amfifile, ceea ce le oferă capacitatea de a încapsula și de a elibera atât substanțe solubile în apă, cât și substanțe liposolubile. Totodată, acestea acționează ca o barieră celulară, protejând ingredientele active din interiorul lor și ținând la o parte agenții patogeni. În plus, fiindcă se regăsesc în structura membranei celulare, fosfolipidele au și o biodisponibilitate extrem de mare.

Ce înseamnă toate aceste lucruri? În primul rând, lipozomii protejează ingredientele active din suplimente împotriva mediului dur al tractului gastro-intestinal. În al doilea rând, oferă nutrienților o mai bună stabilitate și o biodisponibilitate crescută, ceea ce face ca ei să fie absorbiți mai rapid. Și, în cele din urmă, accelerează procesul de absorbție atât intestinală, cât și la nivel celular. Practic, lipozomii protejează, stochează și transferă ingredientele active din suplimente în mod eficient și rapid direct către țesutul țintă. În cazul unui supliment obișnuit, nutrienții nu sunt protejați de stratul format de fosfolipide, fiind distruși de mediul dur al acizilor gastrici înainte chiar de a ajunge la celulele care au nevoie de ei. Însă, datorită tehnologiei lipozomale, suplimentele Youth Essentials reușesc să livreze o cantitate mare de substanțe active direct în sânge, oferindu-ți astfel rezultate vizibile și rapide. În plus, lipozomii folosiți nu conțin urme de soia, gluten sau lactoză, iar fosfolipidele din compoziția lor provin din floarea soarelui naturală, nemodificată genetic.

Rămânând la capitolul ingrediente, trebuie să știi că suplimentele Youth Essentials conțin o sumedenie de substanțe recunoscute pentru proprietățile lor anti-aging, antioxidante sau antiinflamatorii. Glutationul, de exemplu, este cel mai puternic antioxidant pe care îl produce corpul nostru, având rolul de a sprijini sistemul imunitar, de a elimina toxinele din organism și de a încetini procesul de îmbătrânire. Specialiștii îl recomandă în tratarea diverselor probleme ale pielii precum acnee, riduri sau eczeme.

Un alt ingredient important din compoziția produselor Youth Essentials este acidul hialuronic – o substanță care se regăsește în mod natural și în organismul nostru, în special în țesutul conjunctiv și în piele. Principala sa funcție este aceea de a reține apa, menținând astfel pielea hidratată și sănătoasă. Principalii factori care duc la reducerea nivelului de acid hialuronic sunt înaintarea în vârstă, expunerea prelungită la soare, poluarea, fumatul sau stresul. Cum nu îi putem ține pe toți sub control, avem nevoie de un boost din exterior, iar suplimentele Youth Essentials stimulează producția de acid hialuronic și ajută la refacerea acestuia. În plus, un număr semnificativ de studii a arătat că folosirea suplimentelor cu acid hialuronic îmbunătățește considerabil nivelul de hidratare a pielii.

Suplimentele Youth Essentials sunt bogate și în vitamina C, un nutrient ce ajută la întărirea sistemului imunitar, stimulează producția de colagen, are efecte antioxidante, ameliorează hiperpigmentarea pielii și susține repararea țesuturilor. De asemenea, acestea conțin și colagen, un soi de ingredient-minune, care reușește să reducă ridurile și liniile fine, să îi redea tenului fermitatea, dar și să îmbunătățească aspectul părului și al unghiilor.

Potrivit studiilor, femeile care au folosit suplimente ce conțineau între 2,5 și 5 grame de colagen timp de 8 săptămâni au observat că pielea lor este mai puțin uscată decât în mod normal și mult mai elastică. De asemenea, alte cercetări au ajuns la concluzia că femeile care au consumat timp de 12 săptămâni suplimente de colagen în combinație cu diverse alimente lichide au avut parte de o îmbunătățire considerabilă a aspectului ridurilor și s-au bucurat de o piele mai hidratată.

Printre substanțele care se regăsesc în suplimentele Youth Essentials se numără și zincul (are proprietăți antiinflamatorii, fiind astfel extrem de util în tratarea acneei sau a urmelor lăsate de aceasta), biotină (îmbunătățește aspectul pielii, părului și al unghiilor) și probiotice (echilibrează microbiomul pielii, ajută la o mai bună funcționare a sistemelor digestiv și imunitar). Youth Essentials îți pune la dispoziție trei tipuri de suplimente, concepute special pentru nevoile tale.

Radiance Boost este un supliment lipozomal bogat în glutation și acid hialuronic, ce te ajută să obții o piele hidratată, fermă, strălucitoare, să previi apariția ridurilor și să îmbunătățești aspectul celor deja existente. În plus, are o aromă delicioasă de mango, așa că îl poți consuma cu ușurință la micul dejun sau oricând ai poftă de o băutură fresh.

C Boost conține 1000 mg de vitamina C lipozomală, ceea ce înseamnă că are puternice proprietăți antioxidante, că este eficient în tratarea atât a semnelor îmbătrânirii, cât și a hiperpigmentării pielii și că ajută la întărirea sistemului imunitar.

Glow Boost este un supliment de colagen sub formă de pudră. Formula sa îmbogățită cu acid hialuronic, vitamina C, zinc, biotină și probiotice susține sănătatea pielii, a părului, a unghiilor, previne tulburările gastro-intestinale și echilibrează microbiomul pielii. În plus, așa cum îi spune și numele, îi va oferi tenului tău o strălucire sporită și te va ajuta chiar să reduci acneea și semnele lăsate de aceasta.

Frumusețea înseamnă în primul rând echilibru. Iar misiunea suplimentelor Youth Essentials este de a te ajuta să-l găsești. Când corpul tău nu se va mai confrunta cu diverse carențe și va funcționa în parametri normali, și pielea, părul și unghiile tale vor fi sănătoase și puternice. Așa cum îți spuneam la început, frumusețea chiar vine din interior!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro