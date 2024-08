Bătălia dansatorilor: Red Bull Dance Your Style revine cu a 4-a ediție, la București

Red Bull Dance Your Style, competiția globală de all-styles street dance, revine cu a patra ediție în România! Anul acesta, finala națională are loc în Piața George Enescu din Capitală, sâmbătă, pe 31 august, iar accesul este gratuit. Prezintă Shurubel.

Street dance-ul românesc își caută un nou campion! 16 dintre cei mai buni dansatori din toate colțurile țării se vor duela în mișcări de dans la București, pe 31 august, și vor lupta pentru un loc în finala mondială care va avea loc în India, în noiembrie. În total, Red Bull Dance Your Style organizează anul acesta peste 80 de evenimente la nivel global pentru a-i selecta pe cei mai buni dansatori din lume și pentru a-i aduce laolaltă în Mumbai, cel mai mare oraș al Indiei, cu peste 21 de milioane de locuitori.

De la 16 la 1. Publicul alege câștigătorul. La București și peste tot în lume, finala Red Bull Dance Your Style se joacă unu la unu, în runde de câte 4 minute. După fiecare rundă, spectatorii își votează preferatul prin intermediul cartonașelor roșii sau albastre și-l trimit mai departe în concurs, până la ultimul rămas în luptă. Chiar dacă stilurile de dans sunt diferite și hip-hop-ul ajunge să se bată cu popping-ul sau dancehall-ul cu house-ul, inima publicului o câștigă cine improvizează mai convingător pe orice muzică curge-n boxe. Coregrafiile nu sunt repetate, iar muzica nu se știe dinainte. De la funk la pop, rock, hip-hop, disco și multe altele, cei 16 au la dispoziție doar câteva secunde să-și ajusteze mișcările pe hiturile pe care le servește de la platane DJ Dxnger, ea însăși competitoare în ediția din 2022.

Lungul drum către finala națională. Cei 16 dansatori români au trecut prin bătălii de dans intense până să ajungă aici. Unii dintre ei s-au calificat după ce au câștigat evenimente independente locale de dans la care au participat, în total, sute de dansatori, precum Feed the Flame, Women Fueled by Passion, Roots & Rhythms, Street Groove Jam sau Linoleum Battle. Alții au trecut printr-o etapă de calificări ce a avut loc la Brașov, în iulie, desfășurată în aceeași zi în care Majid Kessab, triplu campion mondial la street-dance a susținut, pentru prima dată în România, un workshop de dans special pentru ei.

Cine se bate până la ultima suflare pe 31 august, în Piața George Enescu din București: Adam - hip-hop; Alexa - afro house; Miha - dancehall; Alin - hip-hop; Maria - house; Nicola - hip-hop; Sătănel - hip-hop; Beatrice - Waacking; Xena - hip-hop; Oxi - electro; Răzvan - dancehall; David - dancehall; Darian - hip-hop; Lixa - hip-hop; Robert - hip-hop; Matte - electro.

Shurubel, MC: „Mă aștept să văd mișcări de care nu am auzit până acum și mă aștept să văd sudoarea pe frunțile lor. În momentul ăla o să știu și eu și o să știe și publicul că se dansează la 110%. E o provocare mult mai mare din punctul meu de vedere că se dansează în Piața George Enescu. În stand-up comedy, când spui glume pe o scenă închisă, auzi râsetele și aplauzele publicului întorcându-se în ecou la tine, din pereții localului. La fel e și în dans, ai nevoie ca energia să fie canalizată în direcția ta. În Piața George Enescu, publicul o să fie spectaculos și gălăgios, sunt sigur, dar cred că un dansator va trebui să dea și mai mult, ca să simtă că strigătele și aplauzele vin direct către el! Concurenților le transmit în primul rând să nu se îndoiască de ei înșiși. Acum e momentul să se bucure de fiecare secundă din mix, să se miște cu bucurie și, la final, victoria o să fie cel mai frumos bonus'.

Adam Chițu, câștigător Red Bull Dance Your Style 2023: „De la câștigarea titlului Red Bull Dance Your Style 2023, am început să fiu recunoscut de mai mulți oameni, ceea ce mi-a adus numeroase oportunități. Am primit invitații la evenimente importante, am participat la workshop-uri și am continuat să mă antrenez pentru a câștiga mai multe competiții naționale și internaționale. Experiența pe care am trăit-o la finala globală de la Frankfurt din 2023 a fost cu adevărat de neuitat, întrucât acolo mi s-a schimbat întreaga mentalitate din toate punctele de vedere, de la dans la modul în care mă comport și cum mă îmbrac. Am învățat și am crescut atât de mult de la ultima participare, încât mă simt mai pregătit și mai motivat ca niciodată să aduc această victorie acasă'.

Zeci de țări își trimit astăzi reprezentanți în lupta pentru marele titlu Red Bull Dance Your Style. Din 2018 până acum, megashow-ul Red Bull Dance Your Style i-a adus în lumina reflectoarelor pe unii dintre cei mai tari dansatori de street-dance din lume. De la 14 țări și 29 de evenimente în primul sezon, calificările s-au extins semnificativ, ajungând acum la 80 de evenimente în întreaga lume. În 2019, titlul suprem al competiției a fost câștigat de olandezul Shinshan, cu un mix unic de house, hip-hop și locking, influențat de capoeira, în 2022, trofeul a fost adjudecat de japonezul D Soraki, cu un show fabulos de hip-hop, aproape acrobatic, iar în 2023, locul 1 a fost smuls pentru prima dată de o femeie, sud-coreeanca Waackxxxy, care-a cucerit publicul cu mișcările ei ultra-rapide, hipnotizante, într-o finală electrizantă anul trecut la Frankfurt.

O demonstrație în forță, de o energie molipsitoare, competiția internațională de all-styles street-dance Red Bull Dance Your Style a ajuns anul acesta la a patra ediție în România. În 2021, prima ediție Red Bull Dance Your Style din România a celebrat street-dance-ul românesc într-un show extraordinar la Teatrul de Vară Herăstrău: 1.000 de spectatori, 16 dansatori de excepție, 15 dueluri electrizante, 3 ore de aplauze prelungite. Atunci, Sătănel a reușit să câștige fără drept de apel inimile publicului. În 2022, Impulse a fost încununat regele ringului de dans într-un show ținut cu casa închisă la Circul Metropolitan București, în fața a 1500 de persoane, iar în 2023, Adam a făcut senzație cu un hip-hop dinamic, incredibil.

