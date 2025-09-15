Balansoarul suspendat: cât de sigur și rezistent este?

Nu e suficient ca un balansoar să fie frumos sau comod; ceea ce contează cu adevărat este dacă poate să reziste în timp și dacă îți garantează siguranța. Statistic, cele mai multe accidente casnice apar tocmai din cauza produselor/obiectelor care nu au fost testate corespunzător pentru greutate, intemperii sau modul de montaj.

În condițiile în care piața oferă o varietate uriașă de modele, ar fi bine să subliniem faptul că siguranța nu înseamnă doar să nu se rupă sub greutatea ta, ci și să fie stabil, să reziste la vânt puternic, să nu se decoloreze și să nu ruginească după doar câteva ploi.

Care sunt criteriile care confirmă siguranța balansoarului suspendat?

Siguranța modelului ales depinde de trei factori principali: structura, prinderea și modul de utilizare.

Structura este scheletul balansoarului, iar ceea ce contează sunt materialele din care este realizat: metalul, lemnul tratat sau ratanul sintetic sunt printre cele mai populare. Un cadru din oțel oferă stabilitate superioară, însă trebuie să fie vopsit sau galvanizat pentru a rezista la coroziune; lemnul are un farmec natural, dar necesită tratamente periodice pentru a rămâne solid.

Prinderea este elementul care face legătura dintre balansoar și suport. Carabinierele, lanțurile și cablurile trebuie să fie de calitate superioară, testate pentru a suporta greutăți mult mai mari decât cele pe care le vei aplica în mod normal.

Modul de utilizare joacă și el un rol important. Un balansoar suspendat pentru terasa si gradina nu este un leagăn de joacă pentru copii energici, ci un spațiu de relaxare. Folosit corespunzător, îți poate oferi ani întregi de confort fără probleme de siguranță.

Rezistența materialelor = cheia longevității

Când îți alegi balansoarul suspendat, rezistența materialelor este un criteriu esențial. Metalul, în special oțelul sau aluminiul, este preferat pentru cadre și suporturi. Oțelul este extrem de solid, dar poate fi vulnerabil la rugină dacă nu este tratat corespunzător. Aluminiul, pe de altă parte, este mai ușor și rezistent la coroziune, însă de multe ori suportă o greutate mai mică.

Lemnul adaugă un farmec rustic și natural terasei sau grădinii. Totuși, lemnul trebuie să fie bine uscat, tratat împotriva dăunătorilor și a umezelii. Stejarul sau tecul sunt printre cele mai recomandate, dar și cele mai costisitoare.

Ratanul sintetic sau poliratanul este o opțiune tot mai populară, mai ales pentru că oferă un aspect plăcut, este flexibil și rezistent la intemperii. În combinație cu o structură metalică, poate rezulta un balansoar foarte durabil.

Materialele textile, cum sunt pernele sau husele, trebuie și ele alese cu grijă. Cele rezistente la apă și raze UV își vor păstra aspectul mult mai mult timp, fără să se decoloreze sau să mucegăiască.

Greutatea maximă admisă, important indicator de siguranță

Fiecare balansoar suspendat are o limită specificată de producător, limită ce poate varia între 100 și 300 de kilograme, în funcție de model.

Dacă plănuiești să folosești balansoarul singur, un model de 120-150 kg ar putea fi suficient. Însă, dacă îți dorești să te bucuri de el împreună cu partenerul sau copilul tău ar trebui să alegi un model care suportă cel puțin 200-250 kg.

Stabilitatea cadrului, mai importantă decât crezi

Stabilitatea cadrului este testul suprem atunci când copii sau animale de companie se apropie curioși și pun la încercare rezistența mobilierului. De exemplu, cadrul în formă de U sau rotund oferă mai mult echilibru decât unul foarte îngust. Grosimea țevilor metalice sau a lemnului utilizat pentru cadru contează și ea enorm.

Montajul corect face diferența dintre siguranță și risc

Oricât de calitativ ar fi balansoarul ales, dacă montajul nu este realizat corect, siguranța acestuia este compromisă. Mulți cumpărători se grăbesc să-l monteze rapid, fără a respecta instrucțiunile sau fără a folosi sculele potrivite.

Montajul corect presupune verificarea fiecărei prinderi, șurub și element de siguranță. În cazul balansoarelor care se agață de o grindă, aceasta trebuie să fie verificată pentru a suporta greutatea. O grindă decorativă sau fragilă nu este niciodată o alegere bună.

În plus, verificările periodice sunt obligatorii. Lanțurile, carabinierele și șuruburile pot să se slăbească în timp, iar o simplă verificare lunară te poate scuti de neplăceri.

Rezistența la intemperii este testul suprem al durabilității

Un balansoar suspendat pentru terasă și grădină trebuie să facă față ploii, soarelui arzător, vântului și chiar zăpezii. Oțelul galvanizat sau aluminiul nu se degradează rapid în contact cu umezeala, poliratanul este conceput special pentru a rezista la soare și ploaie, iar pernele cu huse impermeabile și detasabile sunt o alegere practică, deoarece le poți spăla ușor și nu se deteriorează la primele ploi.

Foto: Pexels

