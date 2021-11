Arctic Monkeys vin la Summer Well, in vara 2022

Păstrăm lucrurile care sunt emblematice pentru festival: perioada și locația. Summer Well 2022 va avea loc în al doilea weekend din august, 12-14 august, la Domeniul Știrbey din Buftea.

Deși nu vrem să stricăm surpriza, putem să dăm câteva indicii despre viitoarea ediție de festival: multe scene, un line-up surprinzător, o scenă hip-hop mai mare și after party-uri cu nume mari ale muzicii electronice, toate continunând misiunea noastră, începută în 2011, de a prezența publicului din România cei mai relevanți artiști ai momentului.

Mai important, cea mai cerută trupă vine în sfârșit la Summer Well! Arctic Monkeys sunt prima surpriză din line-up. Una dintre cele mai mari trupe britanice, cu peste 9 miliarde de stream-uri, vine pentru prima dată în România în vara viitoare. Muzică și energia lor vor invada festivalul, iar show-ul lor va intra cu siguranță în istoria noastră.

„Facem în fiecare an eforturi să aducem în premieră artiști importanți pe scenele festivalului. Faptul că Arctic Monkeys vor cânta anul viitor la Summer Well reprezintă un eveniment muzical major al verii viitoare și răspunsul la cerințele venite de-a lungul anilor din partea publicului nostru. În orice sondaj pe care l-am făcut în ultimii ani, Arctic Monkeys au fost mereu artiștii de pe primul loc în topul preferințelor', declară John Varbiu, unul dintre organizatorii Summer Well.

Pentru că siguranță participanților este o prioritate, ne asigurăm că luăm toate măsurile necesare în contextul pandemiei. Festivalul va respectă toate deciziile autorităților din perioada respectivă. Premisa deținerii unui certificat verde pentru a putea participa, trebuie luată în calcul.

Abonamentele pot fi achiziționate de pe summerwell.ro, la prețul de 375 Lei + taxe de booking pentru o perioada limitată.

Despre Summer Well:

Summer Well este un festival Orange. Mai mult decât un festival de muzică, Summer Well este o întreagă experiență care are loc în fiecare an în al doilea weekend din august, într-o locație unică ce ne este casă încă de la început, Domeniul Știrbey din Buftea.

Despre Arctic Monkeys:

Trupa Arctic Monkeys este formată din Alex Turner, Jamie Cook, Nick OMalley și Matt Helders. Trupa a luat naștere în High Green, Sheffield în 2002 și după 6 albume de studio și un album live lansat în 2018 și-a consolidat poziția că fiind una dintre cele mai de succes trupe britanice din ultimul timp. Au câștigat premiul pentru Cea Mai Bună Trupa Britanică și Cel Mai Bun Album Britanic de 3 ori. Au 7 premii câștigate la Brit Awards din 9 nominalizări de la debutul lor în 2006. Alte reușite includ premiul Ivor Novello, un premiu Mercury Music, 20 de premii NME, 5 premii Q și 3 nominalizări la Grammy.

Cu vânzări de peste 25 de milioane de albume și având peste 30 de milioane de fani, muzică lor a fost ascultată pe platformele de streaming de peste 9 miliarde de ori, o medie de 6.5 milioane de ascultări pe zi. Doar single-ul lor legendar 'Do I Wanna Know' a fost ascultat de 1 miliard de ori.

