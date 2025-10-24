Aqua gym – beneficii + de ce merită să încerci acest tip de antrenament

Sursa foto: pexels.com

În ultimii ani, antrenamentele în apă au devenit o opțiune tot mai populară pentru cei care vor să combine sportul cu relaxarea. Aqua gym, cunoscut și sub denumirea de gimnastică acvatică, oferă o experiență unică, diferită de antrenamentele clasice din sală. Este un tip de activitate fizică accesibil pentru toate vârstele și nivelurile de pregătire, datorită mediului prietenos și beneficiilor multiple.

Indiferent că vrei să slăbești sau pur și simplu să reduci stresul, aqua gym poate fi răspunsul.

Ce este aqua gym?

Aqua gym reprezintă o formă de exerciții fizice realizate în apă, de obicei într-o piscină cu adâncime medie. Sesiunile pot include mișcări aerobice, exerciții de rezistență cu accesorii speciale, dar și elemente de stretching și relaxare.

Apa creează o rezistență naturală, ceea ce face ca mușchii să fie solicitați constant, dar fără impactul agresiv pe care îl resimți pe uscat.

Principalele beneficii ale aqua gym

1. Impact redus asupra articulațiilor

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui tip de antrenament este faptul că protejează articulațiile. Flotabilitatea apei reduce presiunea asupra genunchilor, șoldurilor și spatelui.

De aceea, aqua gym este recomandat persoanelor cu dureri articulare, celor care se recuperează după accidentări sau seniorilor care vor să se mențină activi.

2. Antrenament complet al corpului

Deși exercițiile par mai ușoare în apă, corpul muncește mult mai intens. Rezistența apei solicită toți mușchii, de la picioare și abdomen, până la spate și brațe.

Astfel, într-o singură sesiune, poți avea parte de un antrenament echilibrat, care combină cardio, forță și flexibilitate.

3. Creșterea rezistenței cardiovasculare

Mișcările în apă accelerează ritmul cardiac, dar într-un mod sigur. Aqua gym îmbunătățește circulația sângelui, ajută la oxigenarea organismului și întărește inima.

Este o metodă excelentă de prevenție a problemelor cardiovasculare, mai ales pentru persoanele care nu pot practica sporturi intense pe uscat.

4. Arderea caloriilor

Deși este mai blând cu articulațiile, aqua gym arde un număr semnificativ de calorii. O oră de exerciții în apă poate consuma între 400 și 600 de calorii, în funcție de intensitatea mișcărilor.

Astfel, este o metodă eficientă de slăbire, fără riscul accidentărilor frecvente asociate alergării sau antrenamentelor de impact ridicat.

5. Îmbunătățirea echilibrului și coordonării

Apa creează instabilitate naturală, ceea ce obligă corpul să își mențină postura corectă. În timp, asta duce la o mai bună coordonare și la un echilibru sporit, benefic atât în sport, cât și în activitățile zilnice.

6. Relaxare și reducerea stresului

Contactul cu apa are un efect calmant. Antrenamentele de aqua gym reduc nivelul de stres, relaxează musculatura și stimulează eliberarea de endorfine.

Mulți participanți spun că, după o sesiune, se simt nu doar mai energici, ci și mai liniștiți.

Aqua gym pentru diferite categorii de persoane

Pentru începători

Dacă nu ai mai făcut sport de mult sau nu ai o condiție fizică foarte bună, aqua gym este o opțiune excelentă. Exercițiile sunt ușor de urmat, nu necesită experiență și sunt ghidate de instructori.

Pentru femei însărcinate

Aqua gym este adesea recomandat gravidelor, deoarece reduce presiunea asupra spatelui și picioarelor, ameliorează disconfortul și ajută la menținerea unei greutăți sănătoase. Evident, e important să se facă doar cu acordul medicului.

Pentru seniori

Persoanele în vârstă se confruntă frecvent cu rigiditate articulară și dureri musculare. Aqua gym le oferă posibilitatea de a face mișcare într-un mediu sigur, fără riscul de căderi sau accidentări.

Pentru sportivi

Chiar și sportivii de performanță folosesc antrenamentele în apă pentru recuperare și pentru a alterna perioadele de efort intens cu sesiuni mai blânde, dar eficiente.

De ce merită să încerci aqua gym?

Diversitate și distracție

Comparativ cu antrenamentele clasice, aqua gym are un element de joacă. Muzica, mișcările dinamice și atmosfera relaxată fac ca exercițiile să pară mai ușoare și mai plăcute.

Socializare

Majoritatea claselor se desfășoară în grup. Asta înseamnă că ai ocazia să cunoști oameni noi, să împărtășești experiențe și să te motivezi mai ușor.

Potrivire pentru toate nivelurile

Nu contează dacă ești la început sau avansat – rezistența apei poate fi adaptată prin intensitatea mișcărilor și prin folosirea accesoriilor speciale (gantere acvatice, colaci, mănuși).

Recuperare rapidă

Pentru cei care se confruntă cu accidentări sau dureri cronice, aqua gym este o metodă de a rămâne activ fără a suprasolicita corpul. În plus, temperatura apei relaxează mușchii și reduce inflamațiile.

Cum decurge o sesiune tipică de aqua gym

O clasă durează de obicei între 45 și 60 de minute și include:

Încălzire – mișcări ușoare pentru adaptarea corpului la apă.

Exerciții cardio – alergare pe loc, sărituri, mișcări de brațe și picioare.

Exerciții de rezistență – folosirea accesoriilor pentru lucrarea mușchilor.

Stretching și relaxare – întinderi și mișcări lente, pe fundal muzical calmant.



Structura variază în funcție de instructor, dar atmosfera este întotdeauna una pozitivă și energică. Poți alege un abonament ESX care îți permite accesul la bazine în întreaga țara, dar și la centre de fitness, dans, box etc.

Mituri despre aqua gym

„Este prea ușor și nu are rezultate.'

Fals. Rezistența apei face ca mușchii să fie permanent activați, chiar dacă senzația de efort este mai mică.



Fals. Rezistența apei face ca mușchii să fie permanent activați, chiar dacă senzația de efort este mai mică. „Doar persoanele în vârstă fac aqua gym.'

Fals. Este potrivit pentru toate vârstele, iar multe persoane tinere îl aleg pentru diversitate și arderea caloriilor.



Fals. Este potrivit pentru toate vârstele, iar multe persoane tinere îl aleg pentru diversitate și arderea caloriilor. „Nu ajută la slăbit.'

Fals. Un antrenament bine structurat arde sute de calorii, fiind comparabil cu alergarea sau ciclismul.



Sfaturi pentru prima ta ședință de aqua gym

Poartă un costum de baie confortabil și, dacă este necesar, pantofi speciali pentru apă.



Exercițiile se fac în zone cu apă puțin adâncă.



Hidratează-te corespunzător înainte și după sesiune.



Ascultă indicațiile instructorului și adaptează mișcările la nivelul tău de energie.



Aqua gym este o formă de antrenament completă, accesibilă și extrem de benefică. Îmbină exercițiile de cardio cu tonifierea musculară, fără a solicita articulațiile și fără a pune corpul în pericol.

Dacă îți dorești o alternativă la sala de sport, dacă vrei să slăbești sau să te relaxezi, aqua gym poate fi alegerea ideală. Este distractiv, eficient și potrivit pentru oricine, indiferent de vârstă sau nivel de pregătire.

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro