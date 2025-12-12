Aqua Dome – băile termale din Längenfeld: unde natura tiroleză lucrează pentru starea ta de bine

Scopul final al oricărei vacanțe este relaxarea, și chiar dacă ai de gând să rezervi un sejur de iarnă plin de sporturi și activități care să se plieze pe această dorință, avem încă o idee pentru tine. O escapadă în Alpii austrieci trebuie să includă o ședere la Aqua Dome, o locație de poveste, cu linii futuriste care se profilează recognoscibil în fascinantul peisaj alpin, gândită anume pentru a-ți oferi cazare confortabilă, gastronomie delicioasă și servicii de wellness fără cusur. Drept dovadă, Aqua Dome a fost recompensat anul acesta cu titlul „Cel mai bun spa cu ape minerale și termale”, și îți explicăm în continuare de ce.

Întinzându-se pe mai bine de 22.000 de metri pătrați, ceea ce îl face una dintre cele mai mari astfel de locuri din Austria, resortul cuprinde multiple zone în care te poți relaxa sau te bucuri de activitate fizică intensă, fie în partea rezervată apelor termale, fie în facilitățile de fitness sau în zona de spa și saună. Dimensiunile sunt, însă, doar o parte a poveștii. Și natura contribuie din plin – nu doar cu apele binefăcătoare, ci pur și simplu cu prezența sa uimitoare, vizibilă inclusiv din piscinele în aer liber. Arhitectura locului, deci, concepută anume pentru a integra perfect structurile în panorama montană, impresionează la rândul ei.

Dar, cum este și firesc, nimic nu trebuie să te impresioneze mai mult ca serviciile și facilitățile, dintre care poți alege ce îți trebuie pentru a-ți petrece cele mai relaxante zile în Alpi. Cele 12 piscine, atât interioare, cât și exterioare, cu apă termală recunoscută pentru calitățile sale vindecătoare sunt, cu siguranță, highlight-ul unei experiențe aici. Bazinele de plutire, unul cu duze de masaj, unul cu apă sulfuroasă și unul cu muzică subacvatică aduc destindere suplimentară. Iar piscinele exterioare suspendate și circulare sunt o încântare atât pentru minte, cât și pentru corp.

În plus, ai de ales șapte saune, cu pietre, finlandeze, cu căldură furnizată de lemnul de pin, și băi de aburi, toate inspirate de elementele esențiale ce definesc natura – focul, apa, vântul și aerul, ale căror forțe sunt puse acum în slujba stării tale de bine.

Însă aici puterea vitală a apei este înzecită de multiplele tratamente spa concepute anume pentru a te face să te simți cât mai în largul tău. SPA 3000 este o zonă rezervată anume pentru clienții hotelului, iar procedurile, mai ales cele concentrate pe longevitate, utilizând tehnologii de regenerare, expertiză medicală de top și tot ce are de oferit mai bun natura din Alpi, sunt deja celebre.

Pentru cei care preferă o vacanță activă, centrul de fitness al resort-ului, echipat cu cele mai performante aparate, este un loc de vizitat zilnic. Aici beneficiezi de instructaj personalizat, în funcție de nevoile tale, de programe zilnice de antrenament – yoga, cycling la interior, AQUA FITNESS și altele – și garantat vei reveni din sejur în cea mai bună formă.

Iar pentru familiile cu copii care vin aici, sunt o mulțime de opțiuni care nu doar îi includ, ci de-a dreptul îi încântă pe cei mici. Cei de peste 3 ani au parte de supraveghere fără costuri, și cu siguranță vor fi entuziasmați de Alpen Arche Noah, zona dedicată lor, cu tobogane în apă, jocuri de tot felul și distracție pe cinste. Board games, jocuri de bricolaj, cățărări, precum și o zonă de joacă în aer liber – totul le este la îndemână.

Desigur, sporturile de iarnă nu au cum să lipsească dintr-un sejur de sezon în Tirol, iar pe lângă coborârile clasice pe pârtii, sesiunile de schi nocturn, cele de săniuș, schi fond, partidele de curling pe gheață și multe alte experiențe active sunt disponibile – trebuie doar să anunți personalul hotelului.

Iar când toate aceste activități îți cresc apetitul, barurile și restaurantele care servesc specialități care definesc gastronomia tiroleză, dar și preparate din bucătăria internațională sunt acolo ca să-ți satisfacă orice poftă. Meniurile includ și numeroase opțiuni vegetariene sau vegane, semn că nici un detaliu nu a scăpat celor care au conceput acest loc gândindu-se la nevoile fiecărui potențial vizitator. Și știi deja că și tu ești unul dintre ei.

