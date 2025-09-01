Analiză ParentED Fest: 30% dintre copiii sub 6 ani din România sunt supuși abuzurilor fizice sau emoționale

  01.09.2025
Analiză ParentED Fest: 30% dintre copiii sub 6 ani din România sunt supuși abuzurilor fizice sau emoționale

În România, 20% dintre părinți apreciază pozitiv bătaia ca mijloc de educație a copilului, iar 18% dintre copii afirmă că au fost bătuți acasă cu bățul sau nuiaua, 13% cu cureaua și 8% cu lingura de lemn, potrivit celor mai recente analize realizate de ParentED. Datele statistice indică faptul că peste 30% din copiii cu vârste de sub 6 ani au fost victime ale abuzurilor fizice sau emoționale, iar în primele 3 luni din 2025 peste 250 de bebeluși au fost victimele violenței domestice sau neglijenței din partea părinților.

Consecințele amenințării repetate cu pedepse, părăsirea sau alungarea, pot provoca stări de anxietate sau chiar depresie. Violența fizică poate avea consecințe pe termen lung în viața unui copil, fiind afectat atât social cât și hormonal sau chiar emoțional. Anul acesta, experții Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului au  ridicat  întrebări legate de persistența pedepsei corporale, în contextul în care aceasta este legal interzisă din 2004. Ca mijloc de prevenție și diminuare a fenomenului, reprezentanții ONU au recomandat intensificarea programelor de educare a părinților, de schimbare a mentalităților și tradițiilor conform cărora pedepsele corporale îi disciplinează mai bine pe copii.

Mulți dintre noi ne pierdem răbdarea. Copiii pot fi incredibil de frustranți — iar frustrarea generează energie negativă, ne face să lovim lucruri, să trântim, să izbim. Toate acestea sunt, de fapt, semne că suntem frustrați. Este vorba despre modul în care ne gestionăm frustrarea. Încercăm să ne oprim din a țipa, dar nu reușim, pentru că, practic, ne luptăm cu niște simptome — exact cum nu merge nici să îi spui unui copil să nu mai lovească. (…) Cheia pentru a reuși cu adevărat să ne gestionăm frustrarea stă în capacitatea noastră de a găsi tristețea asociată cu lucrurile pe care nu le putem schimba. Ceea ce nu putem schimba este menit să ne transforme. Mânia e menită să se transforme în tristețe. Iar când simți tristețea, te transformă. Atunci simți mult mai puțin impulsul de a trânti, de a lovi, de a izbucni', spune Dr. Gordon Neufeld, psiholog clinician, expert în dezvoltarea copiilor și adolescenților. 

Dr. Neufeld accentuează faptul că gestionarea propriilor emoții este primul pas în relația cu copiii, pentru că frustrarea și furia pot escalada rapid. Atunci când părintele își recunoaște furia și o transformă în tristețe față de lucrurile pe care nu le poate controla, impulsurile agresive scad. Această conștientizare permite reacții mai blânde și mai empatice, protejând copilul și consolidând relația cu acesta.

Dr. Gordon Neufeld va susține o conferință la București, pe 4 octombrie 2025, în cadrul ParentEd Fest 2025. 

Cel mai mare eveniment de parenting din România, ParentED Fest, va avea loc pe 4-5 octombrie 2025, la București. 

Evenimentul, ajuns la ediția a doua, va reuni experți de talie mondială în domeniul creșterii și îngrijirii copiilor: Maggie Dent, expert recunoscut în parenting și autoare de cărți despre dezvoltarea echilibrată a copiilor;  Dr. Laura Markham, psiholog și autor de bestselleruri despre parentingul bazat pe conexiune; Dr. Shefali, psiholog clinician de talie internațională, care se întoarce la ParentED Fest pentru a doua oară, după succesul înregistrat la ediția de anul trecut; Dr. Gordon Neufeld, psiholog specializat în dezvoltarea copilului și pionier în domeniul atașamentului; Tamara Neufeld Strijack, terapeut și autor și Dr. Daniel Siegel, neuropsihiatru de renume mondial și pionier în integrarea neuroștiinței cu psihologia. 

ParentED Fest 2025 este susținut de Lidl Romania – Strategic Partner, Sanador – Healthcare Partner, Fundatia Kids Hero – Empowerment Partner, precum și de ThedaMar, Catena, Raiffeisen Bank, Autoklass, Activ, English Kids Academy, Maison Dadoo, Aquatique.

Innovation Partners: Fundația Alfa, Fundația BogArt.

Parteneri media: Magic FM, Mind Architect, Itsy Bitsy, Zyx Books, Pagina de Psihologie, Psychologies, Ringier Romania, Părinți și Pitici, Adevărul de Weekend, Mommy Hai, Euromedia. 

Biletele sunt puse în vânzare pe https://parentedfest.ro/ și în rețeaua IaBilet.ro.

Foto: PerentED Fest

