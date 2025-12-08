Alimente bogate în fibre pe care le poți integra ușor în dieta zilnică

Fibrele alimentare sunt un aliat esențial pentru sănătate pentru ca susțin digestia, mențin senzația de sațietate și ajută la controlul greutății.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Alimente bogate în fibre pe care le poți integra ușor în dieta zilnică

Fibrele alimentare sunt un aliat esențial pentru sănătate pentru ca susțin digestia, mențin senzația de sațietate și ajută la controlul greutății. Deși organismul nostru nu le poate digera, fibrele au un rol major în buna funcționare a sistemului digestiv și în echilibrul metabolic.

Fibrele acționează curățând tractul digestiv și sprijinind eliminarea toxinelor. În plus, prin capacitatea lor de a încetini absorbția nutrienților, ajută la menținerea unor niveluri stabile de zahăr în sânge și reduc riscul de boli metabolice. Un aport constant de fibre nu înseamnă doar o digestie mai bună, ci și o stare generală de energie, concentrare și bună dispoziție pe parcursul întregii zile.

Top alimente bogate în fibre

Chiar dacă sursele de fibre sunt variate și ușor de găsit, cheia este să le includem în fiecare masă, în combinații echilibrate. Ideal este să alegem alimente cât mai puțin procesate, pentru a beneficia nu doar de fibre, ci și de vitaminele, mineralele și antioxidanții naturali pe care acestea le conțin. O dietă bogată în fibre nu trebuie să fie plictisitoare, putem diversifica gusturile și texturile printr-un mix de fructe, legume, cereale integrale, semințe și leguminoase, adaptate preferințelor zilnice.

Integrarea fibrelor în dietă nu trebuie să fie complicată. Iată câteva opțiuni accesibile și ușor de adăugat în meniul zilnic:

  1. Leguminoasele (linte, năut, fasole) – bogate în fibre solubile și insolubile, susțin sănătatea colonului și ajută la reglarea glicemiei.
  2. Cerealele integrale (ovăz, quinoa, orez brun) – eliberează energia treptat și mențin sațietatea pe termen lung.
  3. Fructele (mere, pere, fructe de pădure) – oferă fibre și antioxidanți, cu beneficii pentru imunitate.
  4. Legumele (morcovi, broccoli, conopidă) – conțin fibre, vitamine și minerale esențiale.
  5. Semințele și nucile (semințe de chia, in, migdale) – o combinație de fibre și grăsimi sănătoase pentru sănătatea inimii și a creierului.

Premium Fibre de la Nupo – soluția practică pentru aport optim de fibre

Un consum regulat de fibre are efecte vizibile nu doar asupra digestiei, ci și asupra sănătății generale. Ele contribuie la menținerea unui echilibru optim în organism, reduc inflamația, sprijină sistemul imunitar și favorizează detoxifierea naturală. În plus, ajută la menținerea unui nivel stabil de energie și la reducerea poftelor alimentare, ceea ce le face un aliat de nădejde atât pentru controlul greutății, cât și pentru prevenirea unor afecțiuni cronice.

Chiar dacă lista alimentelor bogate în fibre este variată, realitatea este că mulți dintre noi nu atingem aportul zilnic recomandat de 25-30 g de fibre. Premium Fibre de la Nupo este un produs creat pentru a suplimenta ușor și eficient dieta zilnică deoarece: nu conține lactoză, gluten sau extract de produse lactate ( fiind potrivit pentru persoanele cu intoleranțe); este 100% natural ( fără îndulcitori, coloranți, arome, conservanți sau ingrediente de origine animală); se dizolvă complet, fiind o pulbere versatilă, neutră la gust și fără miros, care nu modifică aroma băuturilor sau a preparatelor în care este adăugată); este ușor de integrat ( se poate prepara cu apă, smoothie-uri, supe, iaurturi vegetale sau adauga chiar in aluaturi); susține digestia și sațietatea (conține fibre solubile care încetinesc golirea stomacului și contribuie la menținerea unui tranzit intestinal sănătos). 

Premium Fibre de la Nupo este ideal pentru persoanele care au un program aglomerat și nu reușesc mereu să consume suficiente fructe, legume și cereale integrale. Prin integrarea zilnică în alimentație, reduce poftele alimentare, menține nivelul de energie constant, sprijina sănătatea digestivă si contribuie la controlul greutății.

Fibrele sunt cheia unui organism echilibrat, iar combinarea alimentelor bogate în fibre cu suplimente de calitate precum Premium Fibre de la Nupo poate face diferența între o digestie lentă și una optimă, între pofte alimentare necontrolate și sațietate de durată.

Foto: Nupo

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Ten reactiv iarna? Ghidul complet pentru o piele hidratată și protejată
Advertorial
Ten reactiv iarna? Ghidul complet pentru o piele hidratată și protejată
LA VITA E BRERA
Advertorial
LA VITA E BRERA
Estetica ginecologică, soluția pentru problemele intime pe care femeile nu le spun cu voce tare
Advertorial
Estetica ginecologică, soluția pentru problemele intime pe care femeile nu le spun cu voce tare
Visele și absurdul în arta contemporană
Advertorial
Visele și absurdul în arta contemporană
Autenticitatea – noul lux al unei generații obosite de perfecțiune
Advertorial
Autenticitatea – noul lux al unei generații obosite de perfecțiune
În România se lansează conceptul proiectului DraculaLand – o investiție privată de peste 1 miliard de euro, concepută să devină cea mai mare destinație de entertainment, retail și tehnologie de pe continent care va transforma țara într-un nou epicentru global al divertismentului
Advertorial
În România se lansează conceptul proiectului DraculaLand – o investiție privată de peste 1 miliard de euro, concepută să devină cea mai mare destinație de entertainment, retail și tehnologie de pe continent care va transforma țara într-un nou epicentru global al divertismentului
Libertatea
Andreea Marin, revenire neașteptată în televiziune. La ce post și la ce emisiune va apărea: „N-am crezut că mă voi distra și voi râde, cânta”
Andreea Marin, revenire neașteptată în televiziune. La ce post și la ce emisiune va apărea: „N-am crezut că mă voi distra și voi râde, cânta”
Horoscop săptămânal 8-14 decembrie 2025. Racii pornesc într-o vânătoare de comori, Berbecii pot izbucni
Horoscop săptămânal 8-14 decembrie 2025. Racii pornesc într-o vânătoare de comori, Berbecii pot izbucni
Carmen Brumă la „Prima dată”: cum îți înveți copilul să NU mănânce pe fond emoțional
Carmen Brumă la „Prima dată”: cum îți înveți copilul să NU mănânce pe fond emoțional
Ciprian Ciucu a fost ales primar general al Bucureștiului. Rezultate finale alegeri Primăria București 2025
Ciprian Ciucu a fost ales primar general al Bucureștiului. Rezultate finale alegeri Primăria București 2025
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României
De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României
Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de cerut de susținători
Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de cerut de susținători
Cum a apărut Anca Alexandrescu la secția de votare. A venit singură și s-a declarat emoționată: „Este experiența vieții mele”
Cum a apărut Anca Alexandrescu la secția de votare. A venit singură și s-a declarat emoționată: „Este experiența vieții mele”
Daniela Gyorfi a ajuns la 45 de kilograme la vârsta de 57 ani. Cum se menține în formă și la ce tratamente apelează
Daniela Gyorfi a ajuns la 45 de kilograme la vârsta de 57 ani. Cum se menține în formă și la ce tratamente apelează
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
„Te doare mintea!” Cristian Tudor Popescu, reacție acidă la adresa lui Nicușor Dan, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. De ce a răbufnit celebrul ziarist
„Te doare mintea!” Cristian Tudor Popescu, reacție acidă la adresa lui Nicușor Dan, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. De ce a răbufnit celebrul ziarist
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
catine.ro
Cumpărături de Crăciun fără stres. Sfaturi pentru un sezon de sărbători plăcut
Cumpărături de Crăciun fără stres. Sfaturi pentru un sezon de sărbători plăcut
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025. Capricornii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025. Capricornii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul săptămânii 8 decembrie – 14 decembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 8 decembrie – 14 decembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Cozonac cu cremă de ciocolată și alune de pădure. Rețetă de cozonac modern
Cozonac cu cremă de ciocolată și alune de pădure. Rețetă de cozonac modern
Mai multe din advertorial
5 tipuri de botine care se potrivesc perfect cu fuste midi
5 tipuri de botine care se potrivesc perfect cu fuste midi
Advertorial

Fusta midi este una dintre cele mai versatile piese din garderobă, iar atunci când o combini cu botinele potrivite, obții ținute feminine, echilibrate și foarte actuale.

+ Mai multe
Trăiește magia Crăciunului alături de Notino, într-un weekend dedicat frumuseții
Trăiește magia Crăciunului alături de Notino, într-un weekend dedicat frumuseții
Advertorial

Între 5 și 7 decembrie 2025, Notino te invită la un eveniment de Crăciun dedicat frumuseții, experiențelor interactive și momentelor de răsfăț. 

+ Mai multe
Cum se reinventează un reper: JW Marriott Bucharest la 25 de ani
Cum se reinventează un reper: JW Marriott Bucharest la 25 de ani
Advertorial

Cu ocazia aniversării de 25 de ani, JW Marriott Bucharest Grand Hotel trece printr-o transformare amplă care redefinește experiența oaspeților și repoziționează Bucureștiul pe harta destinațiilor premium. Ioan Matieș explică direcția, filosofia și impactul noilor spații, de la Vienna Lounge la Grand Ballroom și Grand Avenue.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC