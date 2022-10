Alfabetul îngrijirii părului, de la greșeli de styling, la tunsoarea ideală și secretele de revitalizare toamna

Cum ne menținem un păr sănătos și plin de vitalitate? Ni se pare mereu că știm răspunsul, dar de cele mai multe ori în practică tindem să uităm sau să neglijăm regulile de bază în îngrijirea părului.

Așa cum spune și hairstylistul Alice Todosie, owner al salonului de înfrumusețare Aly Beauty, din Calea Vitan 146B din București printre primele lucruri pe care le observăm la o persoană este părul. Acesta ne poate spune foarte multe despre stilul de viață al acelei persoane și de aceea trebuie să îi acordăm foarte mare importanță'.

Și, pentru că firul de păr este constituit din straturi foarte compacte de proteină numită keratină, îngrijirea trebuie să înceapă din interior – alimentație, stilul de viață – și să continue la exterior cu produse pe care să le folosim în funcție de necesitatea firului de păr.

Topul greșelilor pe care le facem în îngrijirea părului

Potrivit expertului în beauty, cele mai frecvente greșeli când vine vorba de îngrijirea părului sunt folosirea incorectă a șamponului și a balsamului, utilizarea frecventă și incorectă a produselor de styling și uscarea cu prosopul.

'Cea mai mare greșeală este folosirea inadecvată a produselor. Am observat de-a lungul timpului că oamenii nu aleg produsele în funcție de structura firului de păr, nu țin cont pe cât ar trebui că părul este decolorat/vopsit, că au un fir gros sau subțire, că părul este ondulat sau drept, uscat sau cu tendințe de îngrășare', subliniază Alice Todosie.

Și, dacă tot am început cu greșelile, Alice ne-a povestit pe scurt și cum se folosesc corect cele enumerate mai sus:

1. Șamponul trebuie aplicat întotdeauna de două ori și îndepărtat foarte bine cu apă caldă. 'Prima oară va curăța părul și scalpul de impurități, sebum și reziduurile produselor de coafat, iar a doua oară va exfolia particulele keratinizate, va îmbunătăți circulația sângelui și va pregăti firele de păr pentru etapa de îngrijire', explică reprezentanta Aly Beauty.

2. Balsamul trebuie aplicat pe șuvițele umede spălate anterior cu șampon, evitând rădăcina și distribuindu-l uniform pe toată lungimea. Se lasă să acționeze câteva minute, iar apoi se clătește cu apă din abundență.

3. Părul umed este vulnerabil, de aceea, în niciun caz nu trebuie frecat cu prosopul. 'Folosim prosopul doar pentru a îndepărta apa în exces, prin ștergere ușoară', subliniază Alice.

4. Uscătorul de păr se poate folosi, dar la temperatură scăzută. 'Dacă după uscare doriți să folosiți ondulator sau placă, aplicați înainte produs de protecție împotriva temperaturilor ridicate', ne sfătuiește expertul în beauty.

Ca o concluzie la acest capitol, produsele de îngrijire a părului sunt cele mai importante. 'Degeaba creăm culori spectaculoase, folosim tratamente de păr în salon, dacă acasă clienta nu pune accent pe sănătatea părului ei. Niciun tratament din salon nu face minuni dacă nu este însoțit și de îngrijire corespunzătoare', mai spune Alice.

Lungime, culoare, păr drept și păr creț – care sunt diferențele de îngrijire

Cu siguranță există diferențe importante de îngrijire în funcție de lungimea, textura și culoarea părului. Cum ne ocupăm de părul lung versus scurt? Dar de părul blond versus cel închis la culoare? De părul creț sau părul drept? Alice Todosie ne-a răspuns în continuare la toate aceste întrebări.

'Unul dintre miturile în ceea ce privește părul scurt este că se îngrijește și se aranjează mult mai usor decât părul lung. Total neadevărat. Produsele de îngrijire se aleg în funcție de textura firului de păr, de tratamentele chimice la care a fost supus părul. Există păr lung pe care îl spălăm, îi aplicăm produse de îngrijire, îl uscăm și arată ca și cum l-am fi coafat și există păr scurt care necesită un styling aparte', explică Alice.

Când vorbim despre culoare, părul necesită o îngrijire mai „consistentă”, indiferent că ai ales să îți vopsești părul brunet, roșcat sau blond, supunându-l unui tratament chimic. Curățarea se face cu un șampon destinat tipului de păr și, în funcție de problemele și nevoile pe care le are acesta, obligatoriu după fiecare spălare trebuie folosită o mască.

'După spălare este indicată folosirea unui ulei pentru a netezi și a oferi vitalitate părului, iar dacă părul este foarte uscat, pe timpul zilei ar trebui aplicat un produs leave-in (mască lichidă care nu necesită clătire) pentru o hidratare mai intensă', recomandă expertul Aly Beauty.

De o îngrijire și mai specială ar trebui să aibă părul creț: 'Dacă părul este creț/ondulat, clar are tendință de uscare, astfel că deținătoarele unui astfel de păr ar trebui să aleagă întotdeauna un șampon și un balsam hidratant. Părul creț tinde să fie mai fragil decât părul drept, iar substanțele chimice agresive din unele vopsele de păr îl pot deteriora. Dacă totuși doriți să îl vopsiți, alegeți nuanțe mai blânde, de exemplu culorile naturale', notează Alice Todosie.

Adevărul despre pozele cu tunsori de pe Internet

În ceea ce privește tunsorile, lucrurile par că se complică și mai mult. Dar tot cu ajutorul specialistului vom găsi cea mai bună soluție. Întrebată de ce anume este bine să ținem cont atunci când ne alegem o anumită tunsoare și cât de important este rolul hairstylistului în procesul de decizie, Alice amintește de o practică întâlnită adesea:



'Multe cliente vin cu fotografii de pe Internet și spun vreau așa. Atunci încerc să le explic faptul că acolo nu este doar despre tunsoare, ci și despre styling, care, de fapt, este cel mai important în acele fotografii'.

În schimb, potrivit reprezentantei Aly Beauty, atunci când alegem o tunsoare, trebuie să ținem cont întotdeauna de câțiva factori importanți: forma feței, tipul de păr, vârsta și, cel mai important, să îi spunem hairstylistului cât timp dorim sau putem să petrecem în fața oglinzii pentru a ne aranja părul.

Întrebată dacă are o tunsoare sau coafură preferată, Alice recunoaște că tunsoarea sau coafura preferată este aceea care o face pe clienta ei să se ridice de pe scaunul de la salon împlinită și fericită. 'Iar cel mai mult mă bucur atunci când clienta mi-a ascultat și înțeles sfaturile și a avut încredere în mine'.

Despre schimbările de look: 'Nu vă atașați de nimic!'



Uneori, simțim nevoia unei schimbări de look. Am întrebat-o pe Alice Todosie de ce ar trebui să ținem cont când venim la salon cu această cerință.

'Toate femeile își doresc o schimbare de look la un moment dat. Cum spunea Marilyn Monroe: Dă-i unei femei pantofii potriviți și va cuceri lumea! Această dorință vine de obicei la pachet cu o schimbare importantă pe plan profesional, apariția firelor albe, startul unei noi etape a vieții. Avem nevoie de aceste momente în viața noastră, iar eu chiar recomand schimbările de look la anuminte intervale de timp', răspunde Alice.

'Este foarte important ca noi, hairstylistii, să facem o consultație cu clienta și să aflăm în linii mari stilul de viață pe care îl are, locul de muncă unde activează, să îi descoperim lumea, ca mai apoi să îi creionăm look-ul perfect. Un sfat foarte important: căutați stilistul care vă oferă încredere. Nu uitați că, după o schimbare radicală, părul are nevoie de îngrijire fie pentru menținere, fie pentru hrănire. Utilizați produsele pe care vi le recomandă specialistul. Iar ca o sugestie: nu vă atașați de nimic! Nici de păr, nici de garderobă. Timpurile se schimbă și trebuie să o faceți și dumneavoastră', subliniază reprezentanta Aly Beauty.

Potrivit acesteia, lucrurile s-au schimbat în bine în ultimii ani, datorită deschiderii tot mai mari a femeilor de a încerca și look-uri, culori, tunsori noi, chiar dacă, din punctul său de vedere, tendințele sunt reinterpretate.

Potrivit acesteia, lucrurile s-au schimbat în bine în ultimii ani, datorită deschiderii tot mai mari a femeilor de a încerca și look-uri, culori, tunsori noi, chiar dacă, din punctul său de vedere, tendințele sunt reinterpretate.

Tot la acest capitol, cel mai bun sfat pe care expertul îl poate da clientelor sale este ca acestea să își găsească un stil care să le ajute să se remarce și totodată să se simtă confortabil. 'Cel mai bine este să pui accent pe unicitate', evidențiază Alice Todosie.

Cum răspundem 'capriciilor' de toamnă ale părului

În caruselul de schimbări în ritmul vieții noastre care vine la pachet cu schimbarea de anotimp, ni se întâmplă adesea să trecem cu vederea semnele părului deteriorat, ocupându-ne de acest aspect când deja este prea târziu.

Pentru a-i reda părului frumusețea naturală este important să identificăm principalele probleme care apar la nivelul podoabei capilare în special când trecem la sezonul rece (vârfurile despicate, căderea părului, lipsa strălucirii, părul uscat) și să acționăm rapid.

'Toamna ne confruntăm cu aerul uscat și rece, care ne poate face părul fragil și mult mai greu de gestionat. De asemenea, din peisaj mai face parte căderea sezonieră a părului. Vestea bună este că nu trebuie să ne îngrijorăm. Putem avea un păr minunat pe tot parcursul anului, aducând câteva modificări privind îngrijirea și folosind produse de calitate', spune Alice Todosie.

Sfaturile expertului în beauty sunt clare: fă o pauză de la părul prins în coadă, tunde vârfurile, oferă-i părului o doză suplimentară de hidratare (mască, ulei de păr, leave-in, tratament de hidratare intensă), cumpără un șampon și o mască potrivite părului tău.

Alice are și câteva recomandări de tratamente și produse specifice pentru capriciile de toamnă ale părului:

'Am un tratament pe care îl recomand în special după sezonul cald, când părul este uscat și are nevoie de un plus de hidratare: tratamentul cu botox și caviar, pe care noi îl folosim des în salonul nostru. Acesta schimbă radical aspectul părului, reparându-l și netezindu-l în profunzime, are un puternic efect anti-frizz, oferă strălucire și face părul mult mai ușor de pieptănat, descurcându-l. Toate acestea sunt posibile datorită unor ingrediente precum aminoacizi, vitamine și colagen. Totodată, pentru îngrijire, recomand produsele de la Nashi Argan pe care eu și clientele mele le adorăm', conchide Alice Todosie.

