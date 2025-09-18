Alexandrion, Brâncoveanu Vinars și Domeniile Alexandrion Rhein 1892, parteneri exclusivi ai BRAND MINDS 2025

Alexandrion, Brâncoveanu Vinars și Domeniile Alexandrion Rhein 1892, parteneri exclusivi ai BRAND MINDS 2025

Alexandrion, Brâncoveanu Vinars și Domeniile Alexandrion Rhein 1892, trei mărci de referință din portofoliul Grupului Alexandrion, se alătură BRAND MINDS 2025 în calitate de parteneri exclusivi în categoriile de băuturi spirtoase și vinuri și deschid conversațiile profesionale chiar acolo unde fiecare întâlnire poate deveni începutul unei povești cu impact global. Cel mai mare eveniment de business din Europa Centrală și de Est, care reunește peste 7.000 de lideri, antreprenori și vizionari din întreaga lume, are loc la București în perioada 23 – 24 septembrie.

BRAND MINDS 2025 înseamnă conectare la surse autentice de inspirație, întâlniri cu lideri vizionari și deschidere către perspective globale. Este spațiul unde ideile mari prind contur, iar energiile creative se transformă în direcții strategice pentru business și societate.

Ideile mari, împărtășite într-o atmosferă care poartă amprenta valorilor locale

Dincolo de scena evenimentului, participanții vor avea ocazia să descopere și să deguste Alexandrion 9 Stele, Brâncoveanu Vinars și vinurile cramei DAR 1892 în zonele special amenajate. Acolo, momentele de networking, dialog de business și schimb de idei capătă un plus de profunzime, iar experiența evenimentului se amplifică.

Alexandrion 9 Stele – un brandy de excepție, maturat prin metoda Solera, perfecționat cu distilate învechite din vin și finisat în butoaie de Fetească Neagră. Aromele intense de migdale, nuci, ciocolată și prune uscate se împletesc armonios într-un gust bogat și echilibrat, evidențiat de taninuri catifelate și accente subtile de tutun.

Brâncoveanu Vinars – lansat acum mai bine de 19 de ani, este un omagiu adus Voievodului Constantin Brâncoveanu și valorilor sale fundamentale: curaj, demnitate, loialitate. Un vinars obținut din struguri locali, maturat în butoaie de stejar, care dezvăluie arome de migdale, vanilie și note lemnoase.

Domeniile Alexandrion Rhein 1892 – situată în regiunea Dealu Mare, crama deține peste 255 de hectare de viță-de-vie și tehnologie modernă pentru producția de vinuri premium și superpremium, incluzând vinuri liniștite din gamele Byzantium, Hyperion, sau DAR 1982 și vinurile spumante Rhein Extra.

*** 

Despre Alexandrion Group:

Alexandrion Group, parte din Nawaf Salameh Family Office, este liderul pieței de băuturi spirtoase și vinuri din România și singurul producător de whisky single malt din țară și din regiune. Grupul are o tradiție și experiență care datează din 1789. Alexandrion Saber Distilleries 1789 este unul dintre cele mai mari și moderne centre de producție și de îmbuteliere din sud-estul Europei, unde sunt create unele dintre cele mai emblematice mărci premiate internațional, precum Carpathian Single Malt Whisky, JA.AR Single Malt Whisky, Brâncoveanu Vinars, Alexandrion 9 Stele, Alexandrion 7 Stele și Alexandrion 5 Stele, Kreskova Vodka, OMU Vodka, lichiorurile de fructe Saber Elyzia, ginurile Siginia și Kingsbury. Alexandrion Group deține, de asemenea, podgorii și unități de producție de vin în România, situate în regiunea Dealu Mare. Cramele Rhein & CIE 1892 din Azuga produc cel mai vechi vin spumant din România, Rhein Extra, fără întrerupere de peste un secol. Acesta are o semnificație istorică și culturală deosebită și este furnizor oficial al Casei Regale a României din 1904. Alexandrion Group are sediul central în România și o rețea globală extinsă de distribuție, coordonată prin hub-uri de afaceri deschise în SUA, Brazilia, Dubai și Cipru.

