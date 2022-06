Alexandra Răuț, OPPO, despre tehnologie, artă și o copertă inedită

Ne-am întâlnit cu ea de mai multe ori, am crescut împreună proiecte cu adevărat altfel', iar cel mai recent am lucrat alături de ea chiar la ultima copertă Elle. Astăzi stăm din nou de vorbă cu Alexandra Răuț, pentru că despre ea este vorba, Head of Marketing OPPO la Green Leaves Tehnical și cea care construiește imaginea pentru smartphone-urile momentului.

„Cum ar fi dacă am realiza coperta ELLE chiar cu un smartphone?' a fost ideea simplă și provocatoare, al cărei rezultat este deja la chioșcuri și poate chiar în mâinile voastre.

„Prin ADN-ul nostru, susținem cultura, arta, suntem mereu aproape de artiști – fie ei tineri, fie deja consacrați, și chiar în această perioadă suntem alături de echipa Art Safari. Acolo, OPPO Reno7 Lite 5G este smartphone-ul oficial al evenimentului. Tot acolo avem și o zonă de care reflectă întocmai spiritul creativ al seriei Reno – expoziția de portrete realizate de Tibi Vîntur cu același Reno7 Lite 5G. Cu toate aceste piese de puzzle pe masă, am îndrăznit să gândim pasul următor – coperta ELLE, fotografiată – deja ghiciți – de Tibi Vîntur, tot cu smartphone-ul nostru, inspirată de Art Safari', ne spune Alexandra Răuț.

Ce a urmat deja se poate vedea. Tibi Vîntur, creator digital, art director și fotograf de modă, a realizat, cu smartphone-ul OPPO Reno7 Lite 5G, o serie de fotografii ce o au ca protagonistă pe Thea Costache, modelul ales pentru ședința foto pentru coperta ediției de iunie revistei.

„Provocarea a fost să demonstrăm că putem livra imagini de calitate, la standardele ELLE, chiar cu smartphone-ul nostru. Știam deja asta, avem un telefon care scoate la iveală portrete excepționale, nu doar atunci când este pus în mâinile unui specialist. Surpriza a venit când am văzut rezultatele pe care le putem avea atunci când un profesionist adevărat folosește noul Reno7 Lite. Imaginile finale chiar ne-au depășit așteptările', adaugă Alexandra Răuț.

Indent/highlight: „Rolul nostru este de a arăta cât de ușor se îmbină tehnologia cu arta. Produsele noastre ajută orice creator de conținut, deja consacrat sau simplu aspirant, să își depășească barierele și să își scoată la lumină creativitatea'

Smartphone-ul despre care Alexandra vorbește demonstrează din plin că poate crea imagini similare unor opere de artă, optime pentru copertă, demne de a inspira. Noul device are cu adevărat capacitatea de a transpune în fotografie spiritul oamenilor Art Safari.

„Pot spune cu încredere că această colaborare cu ArtSafari, modul inovator și, în același timp, natural în care am gândit rolul fiecărui element reprezintă pentru noi și o confirmare, dar și un mod de a sărbători. Pentru că această copertă și rolul pe care OPPO l-a jucat marchează și o aniversare – primii noștri doi ani de prezență în România, ani în care tehnologia se îmbină cu arta și susține cultura', menționează omul care gestionează imaginea OPPO.

Colaborarea OPPO cu Tibi Vîntur pentru copertă, dar și pentru expoziția de portrete din cadrul Art Safari are drept scop celebrarea frumuseții legendare a femeilor din România, care a reprezentat mereu o inspirație pentru artiști. Fotografiile realizate cu noul OPPO Reno7 Lite 5G au o calitate și claritate excepțională, ce poate fi remarcată cu ușurință pe coperta revistei și în portretele expuse, și demonstrează cum se poate crea artă în vremuri moderne, cu mijloace moderne.

„Cert este că nu ne oprim aici. Ne luăm în serios rolul de facilitator pentru creatori de conținut și, pentru a inspira și mai multe talente, pregătim o nouă surpriză – Reno Academy. Vorbim despre un concept prin care vom colabora cu creatori de conținut populari pe social media, într-o serie de activități menite să demonstreze oricui ușurința cu care poți crea artă, chiar cu smartphone-ul. Dar mai multe detalii despre proiect veți afla foarte curând, în această vară', adaugă Alexandra.

Alexandra Răuţ face parte din echipa OPPO încă de la lansarea locală a brandului, din 2020. Anterior poziţiei actuale, ea a avut rolul de Brand Manager OPPO România, a coordonat campania de lansare a brandului pe plan local, precum şi celelalte proiecte de derulate de companie în primii doi ani de prezență în România.

